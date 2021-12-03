Многие автомобилисты уверены, что полезно включать кондиционер не только летом, но и зимой — для борьбы с конденсатом на стеклах. На самом деле компрессор кондиционера на морозе просто не способен включиться! А сушит стекла другое устройство.

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Логика тех, кто уверен, что кондиционеры всепогодны, понятна. Воздух проходит через холодный испаритель и оставляет на нем почти всю влагу. Все видели, как она потом стекает вниз под машину по трубочке. Обезвоженный воздух способен осушить запотевшие стекла, если поток направлен на них. Какая разница, в какую погоду это происходит?

«Подкармливает» этот миф особенность современных компрессоров кондиционеров, которые не информируют водителя о своей работе. Включен или выключен в настоящий момент компрессор, неизвестно: горящие индикаторы АС или «снежинка» — не показатели.

Эксперт: на морозе кондиционер не включится

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В автомобиле существуют две системы: отопитель (нагревает воздух) и кондиционер (охлаждает приточный воздух). Причем эти системы зачастую работают вместе. В отличие от отопителя, который отвечает только за нагрев воздуха, у кондиционера две задачи: в жаркую погоду он охлаждает воздух в салоне, а во влажную и прохладную освобождает салон от избыточной влажности. Средняя система кондиционирования успешно выполняет эти задачи до температуры около +0°C. (Впрочем, диапазон температуры воздуха, при котором выключается компрессор, у разных производителей может варьироваться в пределах от + 5 до — 5°C).

При дальнейшем снижении температуры управляющая электроника автомобиля не запустит кондиционер, даже если водитель или пассажир нажали кнопку включения.

«Физика» происходящего проста: сжатый хладагент внутри при нагревании должен превратиться в газ. Если температура на улице ниже 0°C, хладагенту не хватит тепла, чтобы превратиться в газ.

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Чем ниже температура на улице, тем ниже давление в системе кондиционирования. Давление и является определяющим параметром для включения и выключения компрессора кондиционера. Процесс контролирует датчик температуры окружающей среды и салонный датчик в системе климат-контроля. Если давление опускается слишком низко, автоматика запрещает включение компрессора кондиционера.

Автопроизводители: «Мы не делаем всепогодные кондиционеры»

Мы направили запросы в ряд представительств автомобильный компаний. Вопрос — короткий: «До какой температуры на улице кондиционер на автомобилях вашего бренда работоспособен?»

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Peugeot, Citroen, Opel

Если температура датчика испарителя становится ниже 1°C в течение 15 секунд, компрессор кондиционера отключается. Компрессор кондиционера вновь включается, если температура превышает 3°C. Стратегия одна и та же на всех моделях и брендах (Peugeot — Citroen — Opel).

Kia

Зависит от модели автомобиля, но в большинстве случаев кондиционер работает до минус 5 °C.

Skoda

Кондиционер работает при температуре выше +2°C. Это также зафиксировано в инструкции по эксплуатации в разделе «Климатическая установка».

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VW

Система кондиционирования успешно освобождает салон от избыточной влажности до температуры около +5°C. При дальнейшем снижении температуры управляющая электроника автомобиля не включит кондиционер. Как только создадутся условия для функционирования кондиционера, он включится автоматически.

Volvo

Ориентировочно от 0 до + 5 oC. Работоспособность зависит от устройства системы и давления при данной температуре. При более низких температурах давления недостаточно и система не включится.

Hyundai

Для большинства моделей Hyundai работающий в автоматическом режиме компрессор кондиционера будет выключен при температуре ниже +1 °C.

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Nissan

Компрессор кондиционера на автомобилях Ниссан включается при температуре наружного воздуха не ниже — 5 °C. Диапазон температуры воздуха, при котором выключается компрессор, может варьироваться в пределах от — 5 до 0 °C.

ВАЗ

Система кондиционирования автомобилей LADA имеет калибровку по минимальной пороговой температуре наружного воздуха +5 °C. При попытке включения кондиционера при более низкой температуре компрессор не будет работать. При этом индикатор кнопки включения кондиционера будет активен, сигнализируя о наличии запроса на включение.

Почему же сохнут стекла?

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Зимой климат-контроль даже самых дорогих автомобилей работает по старинке: кондиционирования нет, а комфортный микроклимат в салоне поддерживают обычная печка (пусть и в автоматическом режиме) и вентиляция.

Теплый воздух удерживает больше водяных паров, чем холодный. Такой метод борьбы с лишней влагой называется ассимиляцией.

И в большинстве случаев дедовского способа для «подсушивания» стекол вполне достаточно. Несмотря на уверенность водителей, что на такое способен только кондиционер. Если, конечно, все системы работают исправно.

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