Мы часто пренебрегаем советами механиков и тянем с ремонтом до последнего. А ведь очень легко могли бы продлить срок службы кондиционера.

Чтобы кондиционер в машине служил дольше и холодил как новый, достаточно не делать три вещи.

1. Мойка конденсатора кондиционера своими руками

Материалы по теме 10 примеров, которые изменят ваше отношение к кондиционеру

В современных автомобилях конденсатор кондиционера обычно установлен перед радиатором охлаждения двигателя. Между ними скапливается грязь, которая ухудшает теплообмен и, как следствие, эффективность кондиционера. Руки так и просятся смыть грязь. Но делать это нужно крайне осторожно.

В чем опасность? Сильная струя из шланга способна погнуть пластины конденсатора: в таком случае перегрев грозит не только водителю, но и двигателю. Задачи такого рода успешно решают профессионалы, занимающиеся обслуживанием автомобилей.

Если же вы непременно хотите самостоятельно удалить загрязнение, то следует сначала снять передний бампер и разъединить теплообменники двигателя и кондиционера.

2. Грязь на трубках системы кондиционирования

Во многих моделях трубки кондиционера лежат на горизонтальных частях лонжерона или брызговика кузова, где подвергаются воздействию грязи, воды и дорожных реагентов. Сами трубки регулярно меняют температуру, а значит возникает риск электрохимической коррозии.

В чем опасность? Если алюминиевые трубки прохудятся вследствие коррозии, то и система кондиционирования разгерметизируется, и придется потратиться на дорогостоящий ремонт.

Избежать проблемы просто: достаточно регулярно промывать уязвимые участки трубок водой. Если следы коррозии уже видны, потребуется обработка изолирующими препаратами типа Мовиля.

3. Отложить ремонт до весны

Когда в конце летнего сезона кондиционер начинает явно барахлить или вовсе перестает включаться, некоторые автовладельцы решают повременить с сервисным обслуживанием до весны. Это распространенная ошибка владельцев машин, в которых компрессор кондиционера включается при присоединении к постоянно вращающемуся шкиву двигателя.

В чем опасность? Если система кондиционирования разгерметизировалась, то компрессор в таком конструктивном исполнении не включится, но продолжит вращаться. Спустя некоторое время возникнет опасность задиров в его поршневой части. В результате шкив может заклинить, и ремень привода вспомогательных агрегатов порвется. Это может привести к остановке насоса системы охлаждения. Кроме того, ошметки ремня могут попасть в привод ГРМ и нарушить его работу, а это грозит серьезной неисправностью двигателя.

Как понять, какой тип включения компрессора реализован в вашей машине? Если при включении кондиционера слышен громкий металлический звук из-под капота, то вам повезло: сработала электромагнитная муфта, то есть даже с незаправленным кондиционером автомобилю ничего не грозит. В теории. Но даже в этом случае откладывать ремонт до теплых деньков не стоит, ведь кондиционер должен работать и в холодное время года.

4. Не включаем кондиционер зимой

Многие считают, что кондиционер зимой не нужно включать. Это ошибка.

Материалы по теме Почините, пока не жарко! 5 основных поломок кондиционера

В чем опасность? Кондиционерное масло за долгое время бездействия зимой стекает вниз и не смазывает резиновые подвижные и неподвижные уплотнения. Они высыхают и хуже держат давление. Так что компрессор кондиционера нужно регулярно включать. Но сделать это возможно только при околонулевой температуре. В период оттепели или на подземной парковке обязательно включайте кондиционер на несколько минут.

8 способов выжить в жару без кондея тут.

Не хватает места в салоне авто? Приезжайте в наш магазин — подберем недорогой багажник на крышу, посоветуем автобокс!

В помощь вам автомобильный багажник на крышу от отечественного производителя LUX.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Фото: Depositphotos