5 ложных убеждений о кондиционере зимой

Зимой и так холодно, но кондиционер включать надо.

Материалы по теме Эту кнопку в дождь нажимать нельзя!

Долгая «безработица» для автомобильных кондиционеров вредна. Узлы агрегата нуждаются в смазке. Но смазка в нем — не масло, а хладагент. Во время простоя масляная пленка исчезает, и детали без нее начинают портиться. Кроме того, при включении после зимы кондиционер какое-то время проработает без смазки. Будет и повышенное трение, и образование мелких частиц износа. Специалисты компании Bosch развенчали главные заблуждения об автомобильных кондиционерах в зимний период.

Заблуждение 1: кондиционер зимой не нужен

Зимой и без кондиционера холодно, но лучше него ничто не справляется с запотеванием окон без электрических обогревов. Использовать при этом кондиционер нужно в режиме замкнутой циркуляции. Тогда он будет брать более-менее теплый воздух из салона, осушать его и обдувать влажные стекла.

Заблуждение 2: для смазки кондиционер достаточно запускать зимой пару раз

Включать кондиционер в машине зимой рекомендуется минимум раз в месяц. Но лучше делать это каждые две-три недели. Чтобы агрегат запустился, почуяв «лишнее» тепло, воздух в салоне нужно прогреть, а затем, закольцевав обдув, запустить кондиционер.

Заблуждение 3: работая зимой, кондиционер ломается

В морозы давление фреона в системе падает. В результате недостатка объема газа кондиционер перестает работать. Чтобы он снова стал запускаться, его достаточно дозаправить. К слову, ежегодно даже из исправной системы улетучивается около 10% фреона. Поэтому рекомендуется дозаправлять кондиционеры машин примерно раз в пару лет.

Заблуждение 4: кондиционер не нужно готовить к зиме

Перед зимой необходимо делать своего рода «генеральную уборку». Если обойтись без нее, то в оставшейся с лета пыли и пыльце заведутся малоприятные бактерии и грибки, которые впоследствии задует в салон.

Заблуждение 5: антисептического спрея достаточно

Специальные спреи для очистки кондиционеров — это, скорее, профилактическая мера, так как следить нужно не только за чистотой испаряющих поверхностей и воздуховодов. Очень важно, особенно перед зимой, чистить дренажное отверстие испарителя, через которое конденсат выливается на дорогу. Если оно засорено, то влага на выходе может быстро замерзнуть, запечатав ход. И тогда конденсат может потечь в салон. Чистить дренаж достаточно раз в год или в два.

Как влияет на кондиционер в машине езда с открытыми окнами? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: Bosch