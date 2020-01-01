Если открыть окно, кондиционер сломается?

Нет. Просто будет работать неправильно, если багажник завален вещами. Какая тут связь? Объясняет эксперт «За рулем».

Материалы по теме 6 ошибок водителя, из-за которых ломается кондиционер

По своей идее автомобильный кондиционер несколько отличается от комнатного. Комнатный всегда забирает теплый воздух из помещения и туда же направляет охлажденный. Даже уже подзабытые «форточные» кондиционеры всегда имели горячий контур на улице и холодный в комнате.

Автомобильный кондиционер устроен иначе. В большинстве случаев он засасывает забортный воздух и охлаждает его. И только когда климатическая установка работает в режиме рециркуляции — т.е. воздух забирается из салона, то автокондиционер становится похожим на домашний. Но этот режим удается использовать сравнительно редко. Объем салона мал и влажность воздуха в нем быстро растет. При этом начинают запотевать окна, лишая водителя обзорности.

А что же происходит, когда рециркуляция выключена? Воздух, нагнетаемый вентилятором в салон с улицы, должен иметь выход, иначе давление воздуха внутри машины возрастет и не пустит новую порцию воздуха. Конечно, у всех машин есть отверстия для выхода воздуха из салона. Чаще всего они располагаются под задним бампером. А решётки, пропускающие воздух к бамперу, обычно имеются в обивке багажника.

Материалы по теме 3 ошибки водителей, которые губят кондиционер

Так вот, если багажник завален какими-то мягкими вещами, перекрывающими выход воздуха, то при работающем кондиционере влага из воздуха начнет конденсироваться на стеклах. Особенно осенью, когда кондиционер включают не для прохлады, а затем, чтобы подсушить запотевшие стекла. Вот и получается, что при загроможденном багажнике надо немного приоткрыть стекло (лучше, стекло задней двери), чтобы дать выход воздуху и избавить автомобиль от запотевания.

Во всех остальных случаях все просто. Использовать одновременно кондиционер и открытое окно нецелесообразно по нескольким причинам. Известно, что и кондиционер и открытые окна в автомобиле увеличивают сопротивление, преодолеваемое двигателем и, соответственно, расход топлива. Так не надо эти потери суммировать. Для кондиционера, и даже для климат-контроля, такой режим работы не является аварийным. Конечно, компрессор кондиционера будет непрерывно молотить, а климат-контроль еще и увеличит обороты вентилятора, пытаясь охладить весь окружающий мир. Но это не аварийный режим работы. И какого-либо вреда агрегатам не будет. А вот водитель и передний пассажир, если направят мощный поток ледяного воздуха на себя, желая охладить весь салон, то рискуют простудиться.

У Chevrolet Cruze хэтчбек отверстия для выхода воздуха расположены под средней частью заднего бампера.

Таким образом, эксплуатировать автомобиль с включенным кондиционером и приоткрытым окном целесообразно только в одном случае — если у вас завалены вещами воздухоотводящие отверстия в багажном отделении.