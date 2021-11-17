5 верных способов разморозить стекло и дворники (+ предостережение)

Главное правило: не включать стеклоочиститель. Дворники останутся неподвижными, а вот предохранитель и даже мотор могут сгореть.

Против снега и льда!

Как освободить стеклоочистители без вреда для машины? Выбирайте любой способ, в зависимости от ситуации и того, что есть под рукой.

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Способ 1. Осторожно пошевелите дворниками

Если за ночь природных катаклизмов не произошло, тонкий ледок сдастся. Самое главное — не применяйте силу и не пытайтесь оторвать дворники от стекла. Первой порвется резиновая лента.

Способ 2. Полейте стекло зимней омывайкой

Качественные незамерзайки помогают растопить лед. Только не включайте штатный омыватель, если дворники автоматически начинают работать после его включения! Примерзшие щетки должны оставаться неподвижными. Лучше полейте лобовое стекло незамерзайкой прямо из канистры и через пару минут протрите его тряпкой.

Вместо омывайки можно использовать автохимию — если вы уверены в качестве размораживателя.

Способ 3. Положите на стекло теплую грелку

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Но не горячую: от резкого перепада температур лобовое стекло может треснуть. И не поливайте дворники теплой водой из чайника: если на улице сильный мороз, ледяная броня станет только толще.

Способ 4. Запустите двигатель

И сразу же направляйте поток воздуха на стекло. При постепенном прогреве оно не треснет, а дворники потихоньку освободятся ото льда. Электрообогрев ветрового стекла (если он есть) облегчит задачу и существенно ускорит процесс.

Важно. Если сначала прогреть двигатель, а потом подать горячий воздух на стекло, оно может треснуть.

Способ 5. Спуститесь в подземный паркинг

Если, конечно, погода позволяет доехать до него без работающих дворников. Ледяная хватка на парковке ослабнет, и вы освободите дворники, осторожно пошатав их руками. Если же щетка не отходит, придется еще подождать.

Профилактика (не всегда безопасна)

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— Старый «дедовский» способ: покидая машину, «задрать» поводки дворников вверх (так, чтобы они не касались стекла).- Если ночью осадков не ожидается, можно, покидая машину, счистить с дворников налипший снег и протереть насухо тряпкой. От примерзания это не спасет, но, скорее всего, лед будет слабым — справитесь вручную.- Перед парковкой можно «изолировать» дворники от стекла кусочком фанеры или спичечным коробком. Главное, чтобы предмет не царапал стекло и его не было жалко потерять.- Не стоит обрабатывать резинки дворников силиконовой смазкой, «вэдэшкой» или моторным маслом. Когда дворники начнут работать, они оставят на стекле грязные разводы, которые «собирают» всю грязь и пыль по дороге.





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