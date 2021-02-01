Обращали внимание, что уже при небольшом минусе незамерзайка хуже брызгает на стекло? Как же так — ведь на банке написано: до — 30о! Производитель не обманывает: жидкость не замерзает, но... густеет. Причем настолько, что перестает долетать до стекла.
Причина — в чрезмерном внимании нашего государства к пьющим людям. Точнее, к той малочисленной группе, которая вместо нормальной водки предпочитает употреблять все, что горит. И государство сделало так, что пить незамерзайку стало невозможно. Но одновременно и пользоваться ею по назначению — тоже.
Метанол vs изопропил
По большому счету летом в бачок стеклоомывателя можно заливать вообще что угодно — хоть воду из-под крана. Зимой сложнее: жидкость с низким содержанием спирта превращается в лед.
Правда, только на увеличении концентрации изопропила в стеклоочистителе тоже в прямом смысле слова далеко не уедешь. При охлаждении изопропил начинает густеть. Жидкость с трудом прокачивается насосом через подводящие шланги и через форсунки. Вместо мощного водяного веера водитель видит тонкую струйку, которая порой не достает даже до кромки дворников.
А ведь метанол при той же температуре позволяет выдать практически летнюю картинку распыла!
Наши исследования подтверждают — по эффективности метанол в зимнее время не имеет конкурентов. Его вязкость на морозе в пять с лишним раз ниже, чем у изопропила, и вдвое ниже, чем у этанола. Это означает, что густеет он намного меньше, чем даже этанол и уж тем более изопропил.
Еще одно достоинство метанола — низкая себестоимость (до 16–17 тысяч рублей за тонну).
Почему под запретом именно метанол?
И метанол, и изопропил относятся к третьему классу опасности (наименее опасный — четвертый). Токсичность паров метанола и изопропила отличается несильно (по ГОСТу предельно допустимая концентрация паров метанола равна 5 мг/м3, паров изопропила — 10 мг/м3). Кстати, чтобы достичь такой концентрации паров на месте водителя, придется в течение нескольких минут непрерывно поливать стекло незамерзайкой. А так не бывает даже в самую слякотную погоду, а значит и опасаться отравления парами нет оснований. Иными словами, метанол нельзя пить, но можно вдыхать (в меру!). Так почему же он под запретом в составе незамерзающих жидкостей?
Мы задали этот вопрос химикам. Все от комментариев отказались, сославшись на мнение главного санитарного врача РФ (Постановление №4 от 23 мая 2000 года), что залитый в бачок стеклоочиститель на основе метанола опасности не представляет:
Использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране.
Серьезную опасность — от слепоты до летального исхода — метанол представляет, лишь если его употреблять вместо согревающего напитка. И именно по этой причине тем же Постановлением №4 главного санитарного врача РФ от 23 мая 2000 года производство и экспорт в Россию омываек, содержащих метанол, было запрещено. Из лучших побуждений, учитывая «низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения … увеличение в последнее время „социально сниженных лиц“ без определенного места жительства...».
Иными словами, пока в России проживают люди, готовые употреблять внутрь омывающие жидкости и прочие технические средства, эти средства надо запретить.
Неужели «страждущие» не найдут в хозмагах другой отравы?
Может быть, водкой?
Этанолом отравиться сложно — это пищевой, «водочный» спирт. К тому же по температуре замерзания превосходит изопропил. На худой конец, можно было бы делать омывайки из него, но акцизный сбор на него в стране так велик, что торговать им просто невыгодно.
Фактически монополию на рынке получили стеклоочистители на основе изопропила. А под угрозой оказалась безопасность миллионов водителей, которые в сильные морозы лишились возможности ездить с чистыми стеклами.
Как вернуть метанол?
«За рулем» и многие автомобилисты неоднократно обращались в Роспотребнадзор: мол, уважаемый закон, повернись к нам лицом! Глупо да и противозаконно выискивать где-то на развалах нелегально продаваемые омывайки на основе метанола. Ну почему финны и шведы заливают себе хорошую омывайку, а нам это запрещено?
Производители стеклоомывающих жидкостей отказываются от комментариев. Видимо, не хотят ссориться с законодателями и поставщиком исходного сырья (изопропила). Но еще три года назад генеральный директор одного из крупнейших производителей омываек нам заявил, что в адрес предприятия приходит множество рекламаций от потребителей: изопропиловые жидкости имеют резкий запах, обладают плохой текучестью, стоят на порядок дороже жидкостей на основе метанола.
От лица автодилеров высказалась Анна Уткина, руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр»:
«…стеклоомывающие жидкости на основе метилового спирта запрещены в России. Несмотря на то, что автомобилисты Канады, США, Швеции, Финляндии и других развитых стран успешно используют метанол для очистки стекол авто, а также на тот факт, что РФ поставляет метанол на экспорт и поэтому держит на него низкие цены, в ближайшем будущем производство „омывайки“ на его основе в нашей стране не планируется».
Получается, что автодилеров сложившаяся ситуация с омывайкой не волнует. По их мнению, проблемы вообще не существует. Интересно, какую жидкость они заливают в свои машины?
Представитель Центра испытаний НАМИ Денис Загарин рассказал «За рулем»:
«Борьба за здоровье населения методами запретов продажи то настойки боярышника, то жидкостей, содержащих метанол, безусловно, приносит какой-то результат. Тут, главное, учесть все возможные последствия от ограничения видимости в ветровое стекло из-за повышенной вязкости разрешенных жидкостей, да в целом, главное, не дойти до ограничений вроде запрета сушки головы в духовом шкафу...».
Директор Центра испытаний рассуждает здраво: всякий запрет должен предлагать альтернативу. А ее-то в России сегодня и нет. Похоже, что ситуация устраивает всех «наверху»: формальности соблюдены, а за покупку и использование водителями нелегального метанола никто не отвечает.
Перезимуем?
К сожалению, никаких мер для решения проблемы не предпринимается. А значит, в России и в 2021 году будут продавать омывайки на основе изопропила. А метанол так и останется под запретом — под предлогом заботы о здоровье населения.
По данным исследований Всемирной организации здравоохранения, Россия не попала в топ-10 списка самых пьющих стран. При этом в «горячую десятку» вошли многие страны Евросоюза (Литва, Чехия, Германия), где использование метанола для незамерзающих жидкостей не запрещено. Связаны ли эти факты... ? Не думаем.
Мы не призываем догнать и перегнать Европу по потреблению пищевого спирта внутрь. Но настаиваем по примеру этих стран легализовать метанол для производства стеклоомывающих жидкостей.
- Как отогреть бачок омывателя, узнайте тут.
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