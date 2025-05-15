Зачем при замене масла заливать его в фильтр — полезный совет или пережиток

«За рулем» объяснил, когда нужно наполнять масляный фильтр перед установкой

Бытует мнение, что если ставить пустой фильтр, то у двигателя возникнет масляное голодание. На самом деле это не более чем традиция, которую не обязательно соблюдать, и вот почему.

Опыт замены масла в СССР

Масляные фильтры современного типа (в виде одноразовых деталей) появились в нашей стране лет 50 назад. Тогда же водители и специалисты автосервисов стали придерживаться практики заливать масло в фильтр перед его установкой.

Это имело смысл, поскольку раньше моторные масла были гуще, чем современные. Насосам требовалось больше времени для прокачки масла по системе и через фильтр. В результате сразу после старта двигатель кратковременно испытывал масляное голодание.

Установить фильтр, не пролив масло, не получится

Только некоторые современные двигатели имеют вертикальную установку фильтра отверстием вверх. У большинства же других моторов фильтр расположен под углом или горизонтально. Это означает, что при монтаже из заполненного фильтра будет проливаться масло, загрязняя кузов, двигатель и даже того, кто меняет фильтр.

Только половина объема масла останется внутри фильтра. Получается, что никакой разницы по сравнению с установкой «сухого» фильтра нет. Более того, существуют двигатели, где металлический фильтр установлен в перевернутом положении, словно стакан вверх дном. Залить в него масло и завернуть фильтр, не испачкав все вокруг, просто невозможно.

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Что означает масленка на корпусе фильтра

Многих вводит в заблуждение пиктограмма на корпусе фильтра. Изображение масленки воспринимается, как указание залить масло. Однако на самом деле это указание на необходимость смазать уплотнительное кольцо на корпусе фильтра, что упростит установку элемента и его последующее снятие при замене.

Изготовитель ясно указывает, что нужно капнуть масло на резиновое уплотнительное кольцо, а не заливать его в отверстие.

Что пишут в инструкциях к масляным фильтрам

В инструкциях, прилагаемых к фильтрам, никогда не содержалось советов относительно предварительного заполнения их маслом. Такие рекомендации отсутствуют и в документации автопроизводителей, будь то модели двадцатилетней давности или современные машины.

Когда есть смысл заливать масло в фильтр

После замены масла запускаем двигатель и ждем, когда потухнет индикатор давления в масляной системе. Затем глушим мотор и щупом проверяем уровень масла (современные масла быстро стекают в поддон картера, и замерять их уровень можно сразу после выключения двигателя). Некоторый объем его уйдет в фильтр, поэтому нужно долить масло до верхней метки на щупе. Если забыть это сделать, то двигатель уровень масла в двигателе с масложором быстро снизится ниже минимального уровня и агрегат выйдет из строя.

Если масляный фильтр устанавливается на двигатель резьбой вверх, то можно залить масло и тогда доливать его в двигатель не придется.

Вывод

В заливке масла в фильтр перед его установкой нет никакого смысла. Вы только потратите напрасно время и прольете дорогое масло, которое можно было бы использовать для доливки в двигатель.

Гораздо важнее соблюдать периодичность замены масла и выбирать только качественные бренды у проверенных продавцов.

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