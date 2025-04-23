Как сделать раскоксовку и зачем она нужна

Эксперт Ревин объяснил, когда можно и нужно применять раскоксовку, а когда – нет

Владелец автомобиля, столкнувшийся с увеличенным расходом масла и, возможно, дымлением двигателя, начинает искать возможные причины и способы борьбы с неисправностью. И, конечно, находит среди других вариантов спасительную соломинку – процедуру, известную как раскоксовка двигателя.

Сегодня мы поговорим, насколько соломинка способна вытащить утопающего автолюбителя из его проблемы.

Как работает раскоксовка

Раскоксовка – это набор действий, направленных на восстановление подвижности поршневых колец, залегших в канавках поршня. Для этого требуется очистить от нагара, лаковых отложений и сажи маслосъемные кольца, канавки под поршневые кольца и отверстия для слива масла из этих канавок.

Заодно раскоксовки чистят днища поршней от нагара, что полезно для предотвращения детонации и перегрева поршней. Некоторые раскоксовки (пенные) могут пробраться даже к впускным каналам и обратной стороне тарелок клапанов.

Мероприятия по раскоксовке имеет смысл проводить, только когда недостатки в работе мотора вызваны именно закоксованностью.

Все поршневые кольца мотора полностью залегли в канавках.

Что вызывает закоксовку

В большинстве случаев дефект вызван нарушением правил эксплуатации двигателя, и лишь в малом количестве случаев виновата неудачная конструкция мотора.

Закоксовка возможна в пяти случаях.

1. Неправильный подбор моторного масла и поддельные масла

Чрезмерно густые масла плохо дренируются из канавки маслосъемного кольца, а избыток масла в этой зоне ведет к его перегреву, загустеванию и, в конечном счете, к закоксовке. Плохо, если применяемое масло имеет недостаточные моющие свойства: именно эта характеристика масла во многом и определяет способность удалять отложения. А у поддельных масел моющих присадок может не быть вовсе.

2. Редкая замена масла

Масло с большим пробегом теряет моющие свойства и превращается в «гуталин» даже в относительно холодных местах, например, под клапанной крышкой. Что уж говорить о канавках раскаленных поршней. Если не хотите сталкиваться с закоксовыванием колец, то меняйте масло вдвое чаще, чем предписывает регламент. Ведь инструкция к автомобилю так и рекомендует делать при эксплуатации автомобиля в сложных условиях. А у кого из нас они простые?

3. Перегрев двигателя и, соответственно, перегрев масла

Здесь особенно опасен длительный перегрев мотора, работающего при температуре выше расчетной, но еще не доходящей до закипания охлаждающей жидкости. Так бывает при засоренном радиаторе, плохом обдуве поддона двигателя и чрезмерной нагрузке на мотор.

4. Некачественные масляный и воздушный фильтры

Некачественный воздушный фильтр пропускает много мусора в цилиндры, и эти частицы, соединяясь с липким плохим маслом, образуют отложения. Масляный фильтр, который не чистит масло, увеличивает количество твердых частиц, которые быстрее закоксовывают кольца.

5. Некачественное топливо

Топливо с большим содержанием смол ведет к ускорению закоксовки колец.

Когда раскоксовка поможет

Стоит ли проводить раскоксовку конкретного двигателя, можно выяснить с помощью диагностики и оценив сопутствующие факторы.

Проводим эндоскопию мотора. Если на стенках цилиндров присутствуют солидные задиры – раскоксовка бесполезна. Поможет только капремонт мотора.

При таких задирах никакая раскоксовка не поможет.

Если двигатель наддувный, то нужно определить состояние турбокомпрессора. Зачастую расход масла происходит из-за большой утечки по уплотнениям ротора.

Турбокомпрессор гонит масло.

Проверяем работу системы вентиляции картера. Часто избыток масла в цилиндрах обусловлен именно ее неисправностью. И, на всякий случай, проверяем, не течет ли масло наружу через уплотнения.

Расход масла могут вызывать неисправные маслоотражательные колпачки.

Если все вышеперечисленные системы мотора в порядке, то раскоксовка нужна и, возможно, поможет.

Какие бывают раскоксовки

Раскоксовка через свечные отверстия

Первым делом советую следовать инструкции к препарату, а укрупненно процесс выглядит примерно так.

Состав заливается через свечные отверстия и выдерживается предписанное время. При этом необходимо поворачивать коленчатый вал вручную, чтобы улучшить проникновение состава к маслосъемным кольцам.

При этом очистке подвергаются: днища поршней, поршневые кольца и их пазы, система отвода масла из поршней, верхняя часть камер сгорания, а также частично клапаны и их посадочные поверхности.

Пенные раскоксовки заполняют весь цилиндр и даже проникают сквозь приоткрытые клапаны в каналы головки блока цилиндров, очищая обратные стороны тарелок клапанов.

Пенная раскоксовка, поднимаясь шапкой, лучше проникает в верхнюю часть цилиндра.

После раскоксовки следует заменить моторное масло.

Раскоксовка через систему смазки

Жидкость заливается в масло и при работе двигателя очищает систему смазки, все поверхности, куда попадает масло, маслосъемные и компрессионные кольца, а также дренажные отверстия поршней.

Способ этот более мягкий, но и результаты не так впечатляют.

Очистка системы питания двигателя

В топливо могут быть добавлены химические вещества или очиститель может быть направлен во впускной тракт.

При этом очищаются различные элементы двигателя: днища поршней, компрессионные кольца, впускные каналы головки блока цилиндров, клапаны и верхняя часть камер сгорания. Но до маслосъемных колец дело практически не доходит.

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