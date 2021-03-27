Из трубы валит дым! Мотор не взорвется?

Не волнуйтесь — просто ваш двигатель спасает человечество.

Сажа — зло!

В выхлопных газах дизельного двигателя содержится сажа. В ней полно канцерогенных веществ, которые способны накапливаться в наших легких. Поэтому на современные дизели устанавливают сажевые фильтры. С 2009 года — в обязательном порядке. Устройство эффективное — на стенках фильтра остается 80–90% частиц опасной сажи.

Откуда дым?

До бесконечности фильтр накапливать сажу не может — она начинает мешать выходу выхлопных газов. Тогда включается режим регенерации — очистка фильтра от накоплений.

При пассивной регенерации накопившиеся частицы окисляются благодаря катализатору, нанесенному на керамические соты внутри фильтра, и высокой температуре выхлопных газов. Такой режим «включается» при движении по трассе. Нагрузка на двигатель большая, а дым из трубы почти незаметен: он при таком режиме негустой, да еще и развеивается на большой скорости.

При активной регенерации блок управления двигателем увеличивает подачу топлива — температура газов растет, частицы сажи сгорают. При этом поднимаются и обороты холостого хода — двигатель должен пропускать через себя больше воздуха для процесса выжигания сажи. Он сопровождается густыми клубами белого дыма из трубы.

Что делать?

Если активная регенерация началась и автомобиль задымил, не останавливайте двигатель. Даже если вы добрались до места назначения.

Активная регенерация у автомобиля, редко выезжающего на трассу, обычно происходит раз за 1000 км пробега. Длится около 20 минут.

А вообще, поваливший из выхлопной трубы дым — повод не для тревоги, а для радости. Раз дымит, значит, самоочищается, можно будет еще 1000 км ездить, не волнуясь о состоянии сажевого фильтра.

А бензиновые автомобили дымят?

На них тоже устанавливают сажевые фильтры. Но это касается только моделей с непосредственным впрыском бензина, к тому же далеко не всех.

Материалы по теме Как определить неисправность по цвету выхлопа?

Фильтры этих автомобилей регенерируют в непрерывном цикле. Но если частиц накопилось много, прожиг фильтра происходит при работе двигателя на холостом ходу. Смесь обедняется, увеличивается угол опережения зажигания, из-за чего температура отработавших газов повышается до 600–700 градусов, достаточных для эффективной регенерации фильтра.

При этом обороты поднимаются, и двигатель начинает неровно работать. В остальном очистка идет мягко и малозаметно. И без белого дыма из выхлопной трубы.

Какие неисправности двигателя можно определить на слух, узнайте тут.

Фото на заставке: depositphotos