У коробки еще нет синхронизаторов, а для движения назад аж восемь передач.

Какие цели ставили?

В линейке — четыре новых двигателя: 530, 590, 660 и 770 л.с. Главная цель при их создании — ​снизить внутреннее трение. Для этого применили ряд технических решений и использовали масло пониженной вязкости.

Горан Линд, главный инженер по двигателям Scania V8:

Мы стремились увеличить интервалы технического обслуживания и повысить долговечность. И достичь этих несколько противоречивых целей удалось.

Технические характеристики

За счет двухступенчатого впрыска AdBlue, когда первая доза поступает в очень горячий поток сразу после горного тормоза, улучшается испарение при работе с низкой нагрузкой. И новые моторы V8 попадают в требования экологического стандарта Евро 6, который вступит в силу в 2021 году

Двигатели обновленной линейки оснащены новым топливным насосом высокого давления с индивидуальным управлением насосными элементами (AIM, активный входной дозатор). Для увеличения времени безотказной работы и повышения производительности общее управление давлением и впуском улучшено с помощью усовершенствованной системы диагностики. Новый насос также оптимизирован для минимизации расхода моторного масла. Кроме того, повышена степень сжатия и максимальное давление в цилиндре для дальнейшего улучшения полноты сгорания смеси и увеличения топливной экономичности (о чем можно прочитать на Рейс.РФ).

Александр Власкамп, исполнительный вице-президент, руководитель отдела продаж и маркетинга Scania:

Экономия топлива имеет большое значение как в долгосрочной перспективе для климата, так и сейчас для перевозчика. В процессе перехода на транспорт без применения ископаемого топлива мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить сегодняшние решения.

Самый мощный вариант

Один из представителей нового семейства — ​DC16 123 мощностью 770 л. с. — пришел на смену предыдущему флагманскому 730-сильному двигателю. Разница между ними заключается в том, что новый мотор построен на той же платформе, что и остальные двигатели линейки, и обеспечивает стабильно высокий уровень надежности. Двигатель имеет систему селективного каталитического восстановления (SCR), надежный турбокомпрессор с фиксированной геометрией и такой же однорядный выпускной коллектор, как и у трех других моторов V8. Упрощение и даже удаление некоторых тяжелых компонентов обеспечило снижение веса до 75 кг по сравнению с предшественником.

Еще одно новшество заключается в том, что для повышения приемистости двигатель мощностью 770 л. с. имеет уникальный турбокомпрессор фиксированной геометрии с шарикоподшипниками, а не с обычными подшипниками скольжения.

Scania разработала и новую линейку коробок передач с системой Scania Opticruise, которые постепенно заменят все существующие ныне агрегаты. Первую из них, ​G33CM, будут поставлять в сочетании с обновленными V8, а также с 13-литровыми двигателями мощностью 500 и 540 л. с. Ключевая особенность — ​более широкий диапазон передаточных чисел. Но это лишь вершина айсберга.

Особенности коробки передач

При проектировании инженерам Scania удалось как минимум на 50% сократить внутренние потери на трение за счет полировки шестерен, использования масла MTF с низкой вязкостью и размещения основного объема масла в отдельном резервуаре, расположенном в верхней части коробки передач. Поскольку шестерни не погружены в масло постоянно, уменьшается разбрызгивание, а значит, снижаются потери. Для предотвращения износа и для улучшенного охлаждения и смазки деталей зоны зацепления зубчатых пар снабжают дополнительным маслом через распылительные трубки.

Коробка G33CM примерно на 60 кг легче нынешних, в основном за счет полностью алюминиевого корпуса и уменьшенного размера. Еще одно важное преимущество — ​ снижение уровня шума в среднем до 3,5 дБ в соответствии с будущими нормативными требованиями. За счет использования всего лишь двух, а не семи синхронизаторов между ступенями делителя и рядами демультипликатора новые коробки стали короче и прочнее, чем, например, коробка передач Scania GRS905. Валы способны выдерживать больший крутящий момент. Кроме того, установлены шестерни с немного расширенными зубьями. Они более долговечны и способны выдерживать значительную нагрузку.

Интервалы замены масла увеличены благодаря высокой точности изготовления, использованию масляных фильтров увеличенного объема и исключительно качественного масла.

8 передач заднего хода — ну, пригодится!

Отказ от синхронизаторов также повышает требования к системе управления коробкой и общей стратегии переключения передач. Поэтому электронные компоненты полностью обновлены, они управляют новыми пневматическими приводами и тормозами трех валов, которые необходимы для быстрого, плавного и четкого переключения передач.

Инженеры Scania применили новый подход к движению задним ходом. В большинстве коробок передач включение заднего хода означает, что отдельное зубчатое колесо вращает ведущий вал в обратном направлении. В новых коробках используется другой способ. Планетарное зацепление на ведомом валу, а реверсирование осуществляется за счет блокировки водила планетарного механизма. Такое решение позволяет иметь восемь передач для движения задним ходом на скорости до 54 км/ч (опция). Это может пригодиться, например, самосвалам на стройплощадках или в тоннелях, когда приходится ездить задним ходом на довольно большие расстояния.

Коробка отбора мощности (КОМ)

Будет доступен ряд из девяти КОМ, которые характеризуются повышенной производительностью, меньшими потерями на трение и большой гибкостью за счет модульности конструкции. Механизмы отбора мощности EG приводятся в действие непосредственно промежуточным валом и смазываются под давлением. Новый механический интерфейс коробки передач с принудительной смазкой позволяет приводить в действие более мощное оборудование, например, гидравлические насосы.

Леонид Ткачик, директор по продажам грузовых автомобилей ООО «Скания-Русь»:

Сегодня, приобретая грузовую технику и дополнительные услуги, будущий владелец заранее просчитывает экономику владения автопарком. Так как топливо занимает одну из первых строчек расходов транспортных компаний, экономические показатели очень важны. Общая экономия при одновременном использовании новых двигателей и коробок может достигать 6%.

Первые модели с системой Scania Opticruise на базе коробки передач G33CM начали выпускать в четвертом квартале 2020 года. Они заточены под экологический класс Евро 6. В России обновленные агрегаты появятся по запросу рынка и после прохождения сертификации в соответствии с требованием законодательства.

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