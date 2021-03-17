О чем стучит двигатель: определяем неисправности на слух

Глухой низкий звук идет из нижней части двигателя и усиливается с ростом нагрузки? Такой шум издают поврежденные вкладыши коленчатого вала. Шатунный вкладыш с большим зазором (или разбитый) «выдает» более высокий, звонкий стук. Больше оборотов — громче шум. В обоих случаях в опасности блок цилиндров — мотор надо заглушить и искать ремонтную мастерскую.







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Цилиндро-поршневая группа

Перекладкой поршня называют момент, когда поршень достигает верхней мертвой точки и начинает двигаться вниз.

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Перекладка «звучит» при износе поршня и цилиндра. Характерные признаки:

звук похож на частый стук (чем больше зазор между «сработавшимся» в верхней части цилиндром и поршнем, тем сильнее шум);

стук особенно четко прослушивается «на холодную» (и становится тише на прогретом двигателе);

стук пропорционален частоте вращения двигателя.





Многие эксплуатируют мотор с такими стуками годами, за что расплачиваются повышенным расходом масла и капитальным ремонтом движка.

Газораспределительный механизм

Клапаны





Выражение «у тебя клапана стучат» означает, что увеличились тепловые зазоры и требуется регулировка. Проблема выдает себя звонким стуком в верхней части двигателя. Частота стука вдвое реже частоты вращения коленвала.





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Шуметь может как привод одного клапана, так и нескольких сразу. В последнем случае услышим цокот под клапанной крышкой.

Большие стучащие зазоры приводят к повреждению контактных поверхностей — их «разбивает». Отсутствие зазора (в этом случае привод клапана «шепчет») приводит к прогоранию выпускного клапана.

Гидрокомпенсаторы





Эти устройства автоматически поддерживают оптимальные тепловые зазоры в клапанном механизме. Если гидрокомпенсаторы постукивают после стоянки, а на ходу затихают — скорей всего, не держат масло. Если посторонний шум звонкий и слышен постоянно, значит, гидрокомпенсатор заклинил и его надо немедленно менять.





Привод распределительного вала





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Перетянутый ремень — воет.





Завывать могут натяжной и обводной ролики ремня, если в их подшипниках высохла смазка и начались выкрашивания беговых дорожек и шариков.





Такие неисправности могут привести к заклиниванию роликов и обрыву ремня ГРМ. Тогда не избежать дорогостоящего ремонта.





Башмаки натяжителей





При цепном приводе ГРМ можно услышать шорох звеньев цепи по изношенным башмакам натяжителей. При предельном износе цепь может начать лязгать.





Рвется цепь редко, но продукты износа разбитых натяжителей быстро загрязняют масляную систему.





Хуже, если ненатянутая цепь перескочит на шестерне. В этом случае встречи клапанов с поршнями не избежать.





Фазовращатели





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Стук исходит из передней части двигателя? Его частота соответствует частоте вращения распредвала? Это «подают голос» фазовращатели на впускном и выпускном распредвалах. При этом еще и загорается контрольная лампа Check Engine.

Турбонаддув

Легкое посвистывание — норма. Сильный свист или шипение — признак утечки воздуха по холодной части и газов по горячей.

Если турбокомпрессор издает скрежет, значит, рабочие колеса задевают за улитки турбины и компрессора. А это — приговор двигателю.

Система регулируемого впуска

Если впускной трубопровод мотора имеет механизм изменения длины каналов, стук могут издавать заслонки внутри него. Попробуйте рукой переместить привод (его обычно передвигает пневмокамера) и понаблюдайте за изменением звука. Разболтавшиеся заслонки могут оторваться от оси — а это опасно.

Система охлаждения

«Вой» означает, что есть проблема с подшипником насоса охлаждающей жидкости. Если насос приводится ремнем ГРМ, то заклинивание подшипника может загубить двигатель.



