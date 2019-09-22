Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил

Обрыв ремня — случайность или закономерность? В большинстве случаев — второе. Но такого исхода можно избежать — рассказывает эксперт «За рулем».

Материалы по теме Обрыв ремня генератора — как далеко уедем без него? Эксперимент ЗР

Моторы с ременным приводом появились в нашей стране впервые на автомобиле ВАЗ-2105. Машина комплектовалась «пятерочным» мотором, у которого распредвал и вал привода вспомогательных агрегатов вращала не цепь, а резиноармированный зубчатый ремень. Автолюбители приняли нововведение с опаской и оказались правы. Ремни далеко не всегда выхаживали заявленный ресурс, а обрыв приводил к обездвиживанию машины. Но обратите внимание — к обездвиживанию, а не к крупной поломке.

Что было хорошо у первых советских ременных моторов ВАЗ, так это схема привода ГРМ с «невстречающимися» клапанами. То есть при обрыве ремня любое рассогласование распределительного и коленчатого валов не приводило к тому, что поршни ударяли по открытым клапанам, круша все вокруг. Впоследствии вазовские моторы имели попеременно то «втыковую» конструкцию, то «безвтыковую».

«Иномарочные» моторы всегда проектировали из соображений оптимизации рабочего процесса, а не с точки зрения «встречается — не встречается». Поэтому почти все двигатели с искровым зажиганием и тем более дизели имели встречающуюся конструкцию привода ГРМ. Ну а об обрывах ремней не беспокоились благодаря своевременной замене в соответствии с регламентом и установке качественных ремней.

]

Обрыв ремня ГРМ на вазовском шестнадцатиклапаннике приводит к дорогостоящему ремонту из-за встречи поршней с клапанами.

Когда проверять ремень ГРМ?

Материалы по теме Завод сэкономил, а нам расплачиваться — 11 примеров

Все зависит от конкретного автомобиля и условий его эксплуатации. Вот несколько важных правил, которые следует учесть:

1. Если машина на гарантии, то за состояние ремня ГРМ можно особо не переживать. Но проблема в том, что некоторые производители дают очень короткую гарантию на сальниковые уплотнения. А потекший сальник, например, распредвала, окропит ремень ГРМ маслом, что выведет его из строя очень быстро. Так что можно «попасть» на сложный ремонт с гарантийным автомобилем.

2. Опыт эксплуатации в нашей редакции двух автомобилей с вазовскими моторами показал, что их ремни ГРМ не выхаживают заявленный ресурс. Два восьмиклапанных мотора вышли из строя именно в связи с обрывом ремня ГРМ. При этом ни одна из многих редакционных иномарок не отличилась обрывом ремня ГРМ. Например, на «реношном» двигателе Ларгуса ремень свободно отходил 120 000 км? и по результатам осмотра ресурс его не был полностью исчерпан. Так что, как это не печально, за ремнями на ВАЗовских моторах я бы приглядывал при каждом ТО, начиная со второго, а на иномарках это имеет смысл делать по достижении более чем половины расчетного пробега ремня. Вот только расчетный пробег очень разный. У некоторых автомобилей 60 000 км, а у других 150 000 км.

Последствия обрыва ремня и встречи клапанов. При этом случается, что тарелки клапанов отрывает от стержней и размалывает все в цилиндре.

3. Имейте в виду, что первичный ремень ГРМ, то есть тот, что установили на конвейере, всегда (за исключением вазовских моторов) ходит дольше. Причина в том, что износ шкивов, по которым он работает, минимальный. Поэтому при установке второго и последующего ремней ГРМ контроль за состоянием шкивов должен быть соответствующим.

4. После замены ремня ГРМ желательно осмотреть его повторно через пару поездок, чтобы убедиться, что вам досталось не контрафактное изделие, оценить, как идет приработка и не ослабло ли натяжение. И особенно внимательно следить за звуками от ременного привода.

5. Если автомобиль ездит мало, то ремень ГРМ все равно стареет. Ремень, подходящий к концу своего жизненного цикла (обычно не больше шести лет), следует осматривать почаще. Последние пару лет хотя бы раз в год.

6. Стоит осмотреть ремень ГРМ после преодоления глубоких водных преград, а тем паче глубокой жидкой грязи. Из-за таких джиперских подвигов возможно попадание глины даже под защитные кожухи ремня ГРМ. Ведь они никогда не делаются полностью герметичными.

7. На частоту осмотра ремня влияет удобство проведения этой операции. Например, у вазовских моторов осмотр довольно удобен, только надо не лениться и, проворачивая коленвал, осмотреть ремень по всей длине. Если осмотр ремня у какого-то автомобиля затруднен, то советую поискать на профильных форумах рекомендации бывалых автолюбителей, которые зачастую находят варианты осмотра труднодоступного ремня, а то и делают специальное смотровое окошко, закрываемое заглушкой.

Признаки бракованного, контрафактного или сильно изношенного ремня ГРМ

поврежден и разлохмачен внутренний либо наружный край ремня

гладкая сторона сильно истерта и имеет следы прижогов

зубья подрезаны и сильно истерты

на наружной и внутренней стороне ремня заметны трещины

При обнаружении любого из этих признаков ремень ГРМ следуем заменить.

Срочная проверка

Перечислим условия, при которых состояние ремня ГРМ необходимо проверить немедленно.

Посторонний шум из района расположения ремня привода ГРМ. Первым делом нужно демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов. Тем самым мы отсечем возможные неисправности и посторонние звуки от этих агрегатов. Если звук при работе мотора остался, придется вскрывать кожухи ремня и проводить углубленную диагностику. Могут быть повреждены подшипники роликов или помпы.

Первым делом нужно демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов. Тем самым мы отсечем возможные неисправности и посторонние звуки от этих агрегатов. Если звук при работе мотора остался, придется вскрывать кожухи ремня и проводить углубленную диагностику. Могут быть повреждены подшипники роликов или помпы. Течь жидкости или масла в районе кожухов ремня ГРМ. Попадание моторного масла, охлаждающей жидкости, жидкости гидроусилителя или масла из системы кондиционирования на ремень ГРМ очень быстро выведет его из строя.

У большинства моторов ремень привода ГРМ вращает и насос охлаждающей жидкости.Только на моторах Renault (слева) помпу вращает обратная сторона ремня, а на вазовских (справа) — зубчатая. Если антифриз из системы охлаждения двигателя проникнет в подшипники помпы, то она заклинит. Тогда и ремню не жить.

***

Советую периодически проверять состояние ремня привода ГРМ, и тем чаще, чем старше ваша машина. В начале эксплуатации все детали привода свежие, ремень заводской. Затем начинаем ставить запчасти, но не все шестерни при этом меняем, а потому скорость износа каждого следующего ремня будет увеличиваться.