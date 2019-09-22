Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил — журнал За рулем

Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил

Обрыв ремня — случайность или закономерность? В большинстве случаев — второе. Но такого исхода можно избежать — рассказывает эксперт «За рулем».

Материалы по теме
Обрыв ремня генератора — как далеко уедем без него? Эксперимент ЗР

Моторы с ременным приводом появились в нашей стране впервые на автомобиле ВАЗ-2105. Машина комплектовалась «пятерочным» мотором, у которого распредвал и вал привода вспомогательных агрегатов вращала не цепь, а резиноармированный зубчатый ремень. Автолюбители приняли нововведение с опаской и оказались правы. Ремни далеко не всегда выхаживали заявленный ресурс, а обрыв приводил к обездвиживанию машины. Но обратите внимание — к обездвиживанию, а не к крупной поломке.

Что было хорошо у первых советских ременных моторов ВАЗ, так это схема привода ГРМ с «невстречающимися» клапанами. То есть при обрыве ремня любое рассогласование распределительного и коленчатого валов не приводило к тому, что поршни ударяли по открытым клапанам, круша все вокруг. Впоследствии вазовские моторы имели попеременно то «втыковую» конструкцию, то «безвтыковую».

«Иномарочные» моторы всегда проектировали из соображений оптимизации рабочего процесса, а не с точки зрения «встречается — не встречается». Поэтому почти все двигатели с искровым зажиганием и тем более дизели имели встречающуюся конструкцию привода ГРМ. Ну а об обрывах ремней не беспокоились благодаря своевременной замене в соответствии с регламентом и установке качественных ремней.

]

Обрыв ремня ГРМ на вазовском шестнадцатиклапаннике приводит к дорогостоящему ремонту из-за встречи поршней с клапанами.
Обрыв ремня ГРМ на вазовском шестнадцатиклапаннике приводит к дорогостоящему ремонту из-за встречи поршней с клапанами.

Когда проверять ремень ГРМ?

Материалы по теме
Завод сэкономил, а нам расплачиваться — 11 примеров

Все зависит от конкретного автомобиля и условий его эксплуатации. Вот несколько важных правил, которые следует учесть:

1. Если машина на гарантии, то за состояние ремня ГРМ можно особо не переживать. Но проблема в том, что некоторые производители дают очень короткую гарантию на сальниковые уплотнения. А потекший сальник, например, распредвала, окропит ремень ГРМ маслом, что выведет его из строя очень быстро. Так что можно «попасть» на сложный ремонт с гарантийным автомобилем.

2. Опыт эксплуатации в нашей редакции двух автомобилей с вазовскими моторами показал, что их ремни ГРМ не выхаживают заявленный ресурс. Два восьмиклапанных мотора вышли из строя именно в связи с обрывом ремня ГРМ. При этом ни одна из многих редакционных иномарок не отличилась обрывом ремня ГРМ. Например, на «реношном» двигателе Ларгуса ремень свободно отходил 120 000 км? и по результатам осмотра ресурс его не был полностью исчерпан. Так что, как это не печально, за ремнями на ВАЗовских моторах я бы приглядывал при каждом ТО, начиная со второго, а на иномарках это имеет смысл делать по достижении более чем половины расчетного пробега ремня. Вот только расчетный пробег очень разный. У некоторых автомобилей 60 000 км, а у других 150 000 км.

Последствия обрыва ремня и встречи клапанов. При этом случается, что тарелки клапанов отрывает от стержней и размалывает все в цилиндре.
Последствия обрыва ремня и встречи клапанов. При этом случается, что тарелки клапанов отрывает от стержней и размалывает все в цилиндре.

3. Имейте в виду, что первичный ремень ГРМ, то есть тот, что установили на конвейере, всегда (за исключением вазовских моторов) ходит дольше. Причина в том, что износ шкивов, по которым он работает, минимальный. Поэтому при установке второго и последующего ремней ГРМ контроль за состоянием шкивов должен быть соответствующим.

Материалы по теме
Сломался генератор, можно ехать? — Да, и довольно долго!

4. После замены ремня ГРМ желательно осмотреть его повторно через пару поездок, чтобы убедиться, что вам досталось не контрафактное изделие, оценить, как идет приработка и не ослабло ли натяжение. И особенно внимательно следить за звуками от ременного привода.

5. Если автомобиль ездит мало, то ремень ГРМ все равно стареет. Ремень, подходящий к концу своего жизненного цикла (обычно не больше шести лет), следует осматривать почаще. Последние пару лет хотя бы раз в год.

6. Стоит осмотреть ремень ГРМ после преодоления глубоких водных преград, а тем паче глубокой жидкой грязи. Из-за таких джиперских подвигов возможно попадание глины даже под защитные кожухи ремня ГРМ. Ведь они никогда не делаются полностью герметичными.

7. На частоту осмотра ремня влияет удобство проведения этой операции. Например, у вазовских моторов осмотр довольно удобен, только надо не лениться и, проворачивая коленвал, осмотреть ремень по всей длине. Если осмотр ремня у какого-то автомобиля затруднен, то советую поискать на профильных форумах рекомендации бывалых автолюбителей, которые зачастую находят варианты осмотра труднодоступного ремня, а то и делают специальное смотровое окошко, закрываемое заглушкой.

Признаки бракованного, контрафактного или сильно изношенного ремня ГРМ

  • поврежден и разлохмачен внутренний либо наружный край ремня
  • гладкая сторона сильно истерта и имеет следы прижогов
  • зубья подрезаны и сильно истерты
  • на наружной и внутренней стороне ремня заметны трещины

При обнаружении любого из этих признаков ремень ГРМ следуем заменить.

Срочная проверка

Перечислим условия, при которых состояние ремня ГРМ необходимо проверить немедленно.

  • Посторонний шум из района расположения ремня привода ГРМ. Первым делом нужно демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов. Тем самым мы отсечем возможные неисправности и посторонние звуки от этих агрегатов. Если звук при работе мотора остался, придется вскрывать кожухи ремня и проводить углубленную диагностику. Могут быть повреждены подшипники роликов или помпы.
  • Течь жидкости или масла в районе кожухов ремня ГРМ. Попадание моторного масла, охлаждающей жидкости, жидкости гидроусилителя или масла из системы кондиционирования на ремень ГРМ очень быстро выведет его из строя.

У большинства моторов ремень привода ГРМ вращает и насос охлаждающей жидкости.Только на моторах Renault (слева) помпу вращает обратная сторона ремня, а на вазовских (справа) — зубчатая. Если антифриз из системы охлаждения двигателя проникнет в подшипники помпы, то она заклинит. Тогда и ремню не жить.
У большинства моторов ремень привода ГРМ вращает и насос охлаждающей жидкости.Только на моторах Renault (слева) помпу вращает обратная сторона ремня, а на вазовских (справа) — зубчатая. Если антифриз из системы охлаждения двигателя проникнет в подшипники помпы, то она заклинит. Тогда и ремню не жить.

***

Советую периодически проверять состояние ремня привода ГРМ, и тем чаще, чем старше ваша машина. В начале эксплуатации все детали привода свежие, ремень заводской. Затем начинаем ставить запчасти, но не все шестерни при этом меняем, а потому скорость износа каждого следующего ремня будет увеличиваться.

Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил

  • Шесть главных проблем вазовского двигателя 1,6 подробно рассмотрены тут.
Фото: фирмы-производители, Depositphotos
Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые