Техобслуживание Ларгуса своими силами — обсуждение на форуме «За рулем» — журнал За рулем

Меняю ремни на Ларгусе. Может, заодно и еще что-то сделать? — Да!

Собрались поменять ремень ГРМ? И насос охлаждающей жидкости тоже замените!

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

— Планирую на пробеге 120 000 км заменить у своего Ларгуса ремни — вспомогательный и привода ГРМ. Подскажите, подождать с заменой насоса охлаждающей жидкости, например, до 130 000 км или все-таки обновить и его?

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— Настоятельно рекомендую вместе с ремнем ГРМ (согласно регламенту) заменить и насос охлаждающей жидкости.

Хотя бы потому, что при замене насоса нужно проделать те же операции по демонтажу ремня, а работа обычно дороже, чем новый насос. И антифриз обязательно поменяйте, если не сделали это по регламенту при пробеге 90 000 км.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»! 

  • Как Ларгус из парка «За рулем» проходил большое техобслуживание при пробега 116 тыс. км, читайте тут.

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Отзывы о LADA Largus (7)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Б 5 пассат-я год без ремня ездил-аккумулятор от камаза 190 в багажник-хватало на работу и назад в сумме на 100 км-дизель-летом даже не кипел-так и стоит-без ролика и ремня-нет денег-так что покупайте немецкое-расход 4 литра соляра всего

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