Зачем на автомобили ставят два аккумулятора — полезный бонус

Эксперт Ревин объяснил, для чего вашей машине может понадобиться вторая АКБ

Схема с двумя аккумуляторными батареями (АКБ) используется как в заводском исполнении, так и устанавливается владельцем машины для выполнения каких-то своеобразных функций, если одной АКБ недостаточно.

Существует три схемы установки двух АКБ на легковой автомобиль.

1. Две одинаковых АКБ соединены параллельно.2. Вторая АКБ имеет намного меньшую емкость и обслуживает некоторые системы.3. Установка второй АКБ владельцем для работы дополнительных (тюнинговых) устройств.

Рассмотрим каждую схему отдельно.

Две одинаковые АКБ

С завода некоторые крупные внедорожники с дизельными моторами имеют под капотом две АКБ. Батареи соединены параллельно безо всяких хитростей.

Делается так для увеличения токоотдачи при холодном пуске, когда большой ток требуют свечи накаливания и стартеру тяжело проворачивать многоцилиндровый дизель.

Емкость двух батарей можно суммировать, и получается, что при двух батареях по 75 А·ч она достигает величин, характерных для танковых источников тока. При этом две батареи легче разместить в моторном отсеке.

Две батареи – заводская комплектация.

Разрядить такой мощный дуэт забытыми на ночь габаритными огнями непросто. В целом, ресурс такой установки достаточно велик и примерно равен сроку службы одной батареи на небольшом автомобиле. При таком запасе энергии можно смело устанавливать автономный подогреватель наподобие Webasto.

Такая схема полезна и тем, что зимой можно отсоединять и заряжать в тепле одну из батарей, и при этом никакие настройки автомобиля не сбросятся.

Два аккумулятора хороши именно на внедорожниках, так как они чаще выбираются в глухие места, где приходится использовать электроприборы во время стоянки. От двух батарей можно запитать электрическую лебедку или «люстру» на крыше.

Из недостатков можно отметить, что обе АКБ выйдут из строя почти одновременно, и замена их обойдется в круглую сумму. Замена же только одной АКБ в этом случае нецелесообразна.

Вторая маломощная АКБ

Такую схему чаще всего используют производители автомобилей премиум-класса. Например, раньше на Mercedes-Benz W211 ставили маленькую АКБ под капот, а большую (основную) – в багажник.

Теперь мощная батарея зачастую стоит под капотом, а вторая, небольшая, батарея располагается в багажнике или в салоне автомобиля. Она отвечает за работу некоторых систем безопасности, позволяет открыть машину с севшей основной батареей и сохраняет настройки двигателя, трансмиссии и других систем.

Резервная АКБ в багажном отделении Mercedes-Benz W204.

Чаще всего вторая (маленькая) батарея используется в машинах с системой Старт-стоп. За пусковые качества отвечает основная батарея, имеющая большие размеры и емкость и выполненная по технологии AGM. По своему опыту скажу, что ресурс маленькой АКБ может достигать 10 лет, а большая сдается быстрее.

Где находятся батареи (большая и маленькая), нелюбопытный водитель может даже не знать. Но надо помнить, что всегда под капотом есть два вывода, подав напряжение на которые автомобиль можно «прикурить».

Самостоятельная установка второй батареи

Такую доработку автомобиля делают любители автозвука, внедорожных вылазок, предпусковых подогревателей и даже люди, начинающие освоение дачного участка, на который пока не заведено электричество.

Сегодня можно приобрести весьма мощные преобразователи напряжения (инверторы), которые, потребляя 12 В, дают на выходе 220 В. Только нужно понимать, что на низковольтной части потребляемый ток измеряется десятками ампер. Работу такого устройства могут кратковременно обеспечить две батареи или двигатель автомобиля через генератор.

Схемы соединения возможны самые разные.

Самый простой способ – соединить вторую батарею двумя толстыми проводами с первой. Но батареи должны быть более-менее одинаковыми, а генератор необходимо заменить на более мощный.

При другом способе основная батарея во время стоянки отключается от бортовой сети и используется только для пуска двигателя. Во время движения батареи подключаются параллельно ручным выключателем.

Более продвинутая схема включает диодную развязку, которая позволяет генератору заряжать оба аккумулятора, но не дает перетекать току из одной АКБ в другую.

«Недорогой» модуль развязки при токе 70А стоит от 10 тысяч рублей.

Беда в том, что стоить такой диодный модуль развязки может как АКБ, хотя встречаются и мощные устройства, за которые придется заплатить до 50 тысяч рублей.

В продаже имеются и специальные устройства развязки АКБ серии УРА, подсоединяемые по вот такой схеме.

Пожалуй, схема самостоятельного подключения второй АКБ с УРА-200 является самой распространенной в нашей стране. Хотя устройство стоит недешево – от 4600 рублей.

Вместо итога

Теперь вы знаете, для чего автомобилю может понадобиться две АКБ. Возможно, теперь вы решитесь на установку дополнительного аккумулятора, чтобы сделать путешествия или поездки на дачу приятнее и комфортнее.

Но мы должны предупредить – подобного рода вмешательства в автомобиль лучше доверить профессионалам.

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