Кто «высадил» аккумулятор? Неожиданный виновник
Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5
- Изготовитель – GM-АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 193 500 км
Сhevrolet Niva на пробеге около 193 тысяч км вдруг внезапно начала «заикаться» магнитолой, затем высветила сигналы о неисправности АБС и подушек безопасности. А после остановки мотора аккумулятору не хватило сил его запустить вновь – батарея оказалась «высажена» в ноль.
Мы было морально приготовились к расходам на ремонт или к замене генератора – но, как выяснилось, он вполне еще работоспособен. Виновниками оказались плохие контакты проводки, идущей к минусовой клемме аккумулятора. Их просто зачистили, а проводку для спокойствия обработали водоотталкивающим составом. Зарядка восстановилась без ущерба для бюджета редакции.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках