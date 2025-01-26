Кто «высадил» аккумулятор? Неожиданный виновник

Chevrolet Niva из парка «За рулем» внезапно отказалась заводиться

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

Изготовитель – GM-АВТОВАЗ

– GM-АВТОВАЗ Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

– с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 193 500 км

Сhevrolet Niva на пробеге около 193 тысяч км вдруг внезапно начала «заикаться» магнитолой, затем высветила сигналы о неисправности АБС и подушек безопасности. А после остановки мотора аккумулятору не хватило сил его запустить вновь – батарея ­оказалась «высажена» в ноль.

Мы было морально приготовились к расходам на ремонт или к замене генератора – но, как выяснилось, он вполне еще работоспособен. Виновниками оказались плохие контакты проводки, идущей к минусовой клемме аккумулятора. Их просто зачистили, а проводку для спокойствия обработали водоотталкивающим составом. Зарядка восстановилась без ущерба для ­бюджета редакции.

Сигналы о неисправности АБС и подушек безопасности на самом деле свидетельствовали о проблемах с проводкой,.. ...которые решились очисткой контактов и обработкой водоотталкивающим составом.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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