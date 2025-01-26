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Кто «высадил» аккумулятор? Неожиданный виновник

Chevrolet Niva из парка «За рулем» внезапно отказалась заводиться

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

  • Изготовитель – GM-АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 193 500 км
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190 000 км с Шевроле Нивой: как, еще не заржавела?

Сhevrolet Niva на пробеге около 193 тысяч км вдруг внезапно начала «заикаться» магнитолой, затем высветила сигналы о неисправности АБС и подушек безопасности. А после остановки мотора аккумулятору не хватило сил его запустить вновь – батарея ­оказалась «высажена» в ноль.

Мы было морально приготовились к расходам на ремонт или к замене генератора – но, как выяснилось, он вполне еще работоспособен. Виновниками оказались плохие контакты проводки, идущей к минусовой клемме аккумулятора. Их просто зачистили, а проводку для спокойствия обработали водоотталкивающим составом. Зарядка восстановилась без ущерба для ­бюджета редакции.

Сигналы о неисправности АБС и подушек безопасности на самом деле свидетельствовали о проблемах с проводкой,..
...которые решились очисткой контактов и обработкой водоотталкивающим составом.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

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Хлебушкин Илья
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 78
26.01.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Chevrolet Niva (20)

— Плохой автомобиль, не советую.
Chevrolet Niva  2005
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери
Недостатки:
двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ
Комментарий:
дастер значительно лучше
-40