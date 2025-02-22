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Как продлить жизнь аккумулятора с помощью скотча — лайфхак

Читатель «За рулем» нашел способ защитить электролит в АКБ от внешнего воздействия

Для обслуживания аккумуляторной батареи надо вывернуть пробки на банках, чтобы проверить плотность и уровень электролита. Поверхность батареи и углубления колодцев с пробками обычно очень пыльные, и при отворачивании пыль может попасть внутрь, что сократит срок службы АКБ.

Я заклеиваю зону пробок полоской обычного прозрачного скотча шириной 5 см. При обслуживании просто удаляю грязный скотч.

Скотч предохраняет аккумулятор от попадания пыли при обслуживании
Скотч предохраняет аккумулятор от попадания пыли при обслуживании

А.Газиев, Башкортостан

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Ревин Алексей
Фото:А. Газиев
Количество просмотров 1
22.02.2025 
Фото:А. Газиев
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