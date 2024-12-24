Найден способ реже заменять аккумулятор: просто следуйте этому совету

Читатель «За рулем» придумал способ продлить жизнь необслуживаемой АКБ

При проверке необслуживаемой заводской аккумуляторной батареи после шести лет эксплуатации обнаружил падение уровня электролита. Зимой мало ездил, но периодически заряжал.

Заливка электролита в необслуживаемую АКБ

Чтобы продлить жизнь АКБ, проколол отверстие в каждой банке и шприцом добавил дистиллированную воду. Заделал отверстия клеевым пистолетом. Зарядил. Поездки у меня городские, короткие. Напряжение АКБ держит 12,58 В (в покое). Мой дизельный Volkswagen Caravelle батарея заводит легко. На фото: в одну банку залил воду, а в другую еще нет.

На фото видно, какие банки дозаправлены, а какие нет

Е. Афанасьев, Белгородская область

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Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.