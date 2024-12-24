Найден способ реже заменять аккумулятор: просто следуйте этому совету
При проверке необслуживаемой заводской аккумуляторной батареи после шести лет эксплуатации обнаружил падение уровня электролита. Зимой мало ездил, но периодически заряжал.
Чтобы продлить жизнь АКБ, проколол отверстие в каждой банке и шприцом добавил дистиллированную воду. Заделал отверстия клеевым пистолетом. Зарядил. Поездки у меня городские, короткие. Напряжение АКБ держит 12,58 В (в покое). Мой дизельный Volkswagen Caravelle батарея заводит легко. На фото: в одну банку залил воду, а в другую еще нет.
Е. Афанасьев, Белгородская область
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- Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.
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