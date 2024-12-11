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Зимний тюнинг: как не заморозить аккумулятор

Эксперты «За рулем» раскрыли секреты улучшения микроклимата в автомобиле

Все современные автомобили, в общем-то, «теплые»: штатные печки в них работают вполне пристойно. Однако во многих выявляются детские болезни, унаследованные из прошлого века. Чаще всего они проявляются в простейших бюджетных моделях, но не только у них.

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А еще некоторые системы обогрева начинают с годами отказывать. Приходится их ремонтировать либо переделывать под универсальные комплектующие. На помощь приходит разнообразный тюнинг. Некоторые варианты доработок к зиме – вашему вниманию.

Помогаем батарее

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Аккумуляторные батареи любой конструкции не любят холодов: с трудом выдают требуемые токи, плохо принимают заряд. Не случайно во многих ситуациях для приведения в чувство их достаточно просто согреть.

Одним из популярных решений являются различные чехлы для АКБ – такая «одежка», по идее, должна служить своеобразным термосом, позволяющим батарее медленнее остывать зимой, а также слабее нагреваться в жару.

Чехол полезен, чтобы защитить АКБ от перегрева в жару. А зимой его целесообразно использовать вместе с электрообогревателем.
Чехол полезен, чтобы защитить АКБ от перегрева в жару. А зимой его целесообразно использовать вместе с электрообогревателем.

Разновидностью чехлов являются термокейсы с нагревательными элементами, способными согреть батарею перед пуском. Правда, в некоторых инструкциях пишут, что обогрев надо использовать только при работающем ДВС.

Нагревательные пластины клеятся к боковинам АКБ, а затем сборка помещается в чехол.
Нагревательные пластины клеятся к боковинам АКБ, а затем сборка помещается в чехол.

Зимой обогрев особенно целесообразен, если батарея стоит в багажнике. Самой ей согреться почти нечем: ни от мотора, ни от салона тепло не доходит.

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Но и в моторном отсеке, продуваемом всеми ветрами, целесообразно установить АКБ в термокейс и сделать так, чтобы при работающем моторе включался электроподогрев. Надо понимать, что зимой, в морозы около 30 градусов, холодная батарея под капотом без всяких чехлов начинает принимать заряд не ранее чем через полчаса-час после пуска.

О других приемах зимнего тюнинга автомобиля мы еще расскажем – заходите почаще!

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Ревин Алексей
Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 55
11.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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