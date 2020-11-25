Меняем фильтры: простые правила, которые нужно знать

Воздушный, топливный, масляный и салонный — случается, их нужно сменить раньше планового ТО.

Обычно фильтры меняются на плановом ТО, но иногда возникают ситуации, при которых смена фильтрующего элемента требуется раньше заезда на сервис. Чтобы успешно поменять фильтр своими силами, нужно знать простые правила.

Общая рекомендация такая: не поддавайтесь на дешевизну и покупайте фильтры проверенных производителей.

О каком бы фильтре не шла речь — воздушном, топливном, масляном или салонном — экономия может обернуться печальными последствия. Ниже — рекомендации по подбору и замене каждого из перечисленных фильтров.

Воздушный фильтр

сняв крышку и вытащив фильтр, оцените его на вид: если шторы ровные, значит, он не был сильно забит и работал эффективно;

если на фильтре отсутствуют большие загрязнения, это не значит, что он чистый: многие виды пыли (например, цементная) не заметны невооруженным глазом;

чистить фильтр пылесосом бессмысленно — фильтр многослойный, и достать из него пыль таким образом невозможно;

а вот корпус перед установкой нового элемента пропылесосить желательно;

фильтры из нетканого материала эффективнее бумажных, по возможности используйте именно их.

Топливный фильтр (выносной)

следует отдавать предпочтение изделиям в пластиковом корпусе — стальной со временем может податься коррозии и протечь;

фильтр встает в кронштейн в единственном положении, но на всякий случай сверьтесь с направлением, указанным стрелкой на корпусе;

поставив фильтр, не заводите сразу двигатель, а включите и выключите зажигание несколько раз, чтобы насос запустился и создал давление — так вы проверите герметичность.

Фильтр салона

если в автомобиле начали часто потеть стекла, пора менять фильтр;

хороший фильтр отличает прочная, гибкая и упругая рамка: при установке часто требуется изгиб, но первоначальная форма должна вернуться;

смотрите на стрелку на торце фильтрующего элемента — важно соблюсти направление движение воздуха.

Масляный фильтр

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у дешевых ноунейм-фильтров плохая фильтровальная бумага и некачественная развальцовка, но на вид этого не заметишь;

проверенные производители указывают страну-изготовителя на коробке;

заливать масло в фильтр не обязательно, достаточно смазать маслом резиновую прокладку;

фильтр ставим без приспособлений — чтобы завернуть его, хватит усилия одной руки;

после установки нужно удалить остатки масла вокруг фильтра моющим спреем, нейтральным к пластмассе и резине;

залейте масло, дайте двигателю поработать, проверьте уровень — и при необходимости долейте масла.

Эти правила стоит иметь ввиду при смене фильтров на абсолютно любом автомобиле.

Ремень ГРМ иногда тоже не доживает до плановой замены, и есть четыре признака, говорящие об этом.

Фото: «За рулем»