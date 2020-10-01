4 признака, что ремень ГРМ не дотянет до плановой замены

Каждый из них вы заметите невооруженным глазом.

Что может быть хуже, чем обрыв ремня ГРМ?.. Разве что COVID-19. Но и того, и другого можно избежать, если регулярно делать одно и то же. Осматривать двигатель каждый день, конечно, вряд ли стоит, но раз в месяц-то можно? Удобно осматривать ремень позволяет не любой мотор, но вот на вазовских это сделать реально, если провернуть коленчатый вал, чтобы осмотреть ремень по всей длине.

Если же на вашем двигателе осмотр затруднен, советуем поискать на профильных форумах советы бывалых — зачастую варианты осмотра находятся. В крайнем случае делается специальное смотровое окно, закрываемое заглушкой.

Четыре главных признака того, что ремень ГРМ не доживет до плановой замены:

Поврежден и разлохмачен внутренний либо наружный край ремня;

Гладкая сторона истерта и имеет следы прижогов;

Зубья подрезаны и истерты;

На наружной и внутренней сторонах ремня заметны трещины.

Если вы обнаружили любой из этих признаков, ремень следует заменить.

Обо всех нюансах замены ремня ГРМ на различных моторах мы говорим в большой обзорной статье «Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил».

Фото: «За рулем»