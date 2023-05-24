Масло ниже минимума: что долить, чтобы не убить мотор
Куда уходит масло?
Даже новый мотор может интенсивно потреблять масло (подробно читайте тут).
Вспомним основные причины масложора:
- особенности конструкции (даунсайзинг, наддув);
- жесткие условия эксплуатации (бездорожье, горные дороги, езда с высокими нагрузками);
- неправильное обслуживание (масло не той вязкости, плохо установленный масляный фильтр).
У старой машины повышенный расход масла может быть связан с износом деталей шатунно-поршневой группы, неисправностями в системе вентиляции картера, подтекающими прокладками и сальниками.
Ниже минимума – можно ехать?
Даже при минимальном уровне масла езда нежелательна, потому что при этом возрастает кратность его обмена, и оно начинает интенсивнее деградировать.
Если масло на щупе ниже отметки MIN, продолжать движение опасно. Масляный насос начнет то и дело глотать воздух, детали будут работать в условиях сухого трения и интенсивно изнашиваться. Кроме того, возрастет температура как масла, так и двигателя.
Что подливать?
После посещения сервиса владельцу отдают канистру с остатками залитого масла.
Но лучше возить с собой литровую упаковку – и стоит сравнительно недорого, и места не занимает, и выливать содержимое из нее проще, чем из 5-литровой.
Запаса нет – что делать?
Самое главное правило: лучше хоть какое-то масло, чем вообще никакого. В критической ситуации уже неважно, какое масло подливать – хоть дизельное. Но главное, чтобы это было моторное масло.
Если уровень на щупе незначительно ниже минимума, можно потихоньку добраться до ближайшей АЗС, где и приобретете что-то подходящее.
В идеале нужна та же категория эксплуатации, что и была: SL, SM, SN. Чем дальше последняя буква от начала алфавита, тем выше качество масла. И если не знаете, что залито, берите масло получше.
Бренд не так уж важен – берем, что есть. Скорее всего, на АЗС вы найдете продукцию крупных отечественных производителей: Лукойл, Роснефть, Синтек.
Вязкость в аварийном случае тоже первостепенной роли не играет. Но заливать в старый изношенный двигатель масло 0W20 все же нежелательно. «Универсальным» считается масло 5W30 или 5W40.
А если до АЗС далеко?
Придется просить помощи – в малолюдных местах автолюбители охотнее приходят на выручку. Лучше остановить какой-нибудь грузовик – у профессионалов в запасе обычно есть все. В крайнем случае вас смогут взять на буксир. И это хороший выход из положения.
Если ситуация совсем критическая, то можно подлить в мотор… подсолнечное масло из ближайшего сельпо! Известны случаи, когда литр-полтора подсолнечного масла, залитые в мотор, действительно помогали добраться черепашьим ходом до магазина и автосервиса.
Только не вздумайте этого делать исключительно ради экспериментов – это средство на самый крайний случай (подробнее можно прочитать здесь).
Совет на дорожку
Если все закончилось благополучно, то обязательно полностью замените масло, в которое добавляли что-то «неродное». Заодно непременно разберитесь, в чем была причина падения его уровня.
А потом положите в багажник хотя бы литрушку нужного вам масла. Впрочем, любой, кто хоть раз оказывался в такой ситуации, сделает это без напоминания.
Комментарий специалиста
Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:
– Как правило, долив моторного масла, не превышающий 10%, не приводит к потере его свойств.
Но желательно использовать моторные масла одного производителя, поскольку они имеют схожие свойства.
- Как не стоит экономить на масле: 6 расхожих заблуждений.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте.
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