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Масло ниже минимума: что долить, чтобы не убить мотор

В поездке стала подмаргивать лампа аварийного давления масла. А в багажнике (как назло!) нет канистры с резервным запасом. Эксперт объяснил, что делать в такой ситуации.

Куда уходит масло?

За РулемПростой способ запороть мотор – залить неправильное масло

Даже новый мотор может интенсивно потреблять масло (подробно читайте тут).

Вспомним основные причины масложора:

  • особенности конструкции (даунсайзинг, наддув);
  • жесткие условия эксплуатации (бездорожье, горные дороги, езда с высокими нагрузками);
  • неправильное обслуживание (масло не той вязкости, плохо установленный масляный фильтр).

У старой машины повышенный расход масла может быть связан с износом деталей шатунно-поршневой группы, неисправностями в системе вентиляции картера, подтекающими прокладками и сальниками.

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Ниже минимума – можно ехать?

За Рулем8 заблуждений про уровень масла. Есть опасные!

Даже при минимальном уровне масла езда нежелательна, потому что при этом возрастает кратность его обмена, и оно начинает интенсивнее деградировать.

Если масло на щупе ниже отметки MIN, продолжать движение опасно. Масляный насос начнет то и дело глотать воздух, детали будут работать в условиях сухого трения и интенсивно изнашиваться. Кроме того, возрастет температура как масла, так и двигателя.

Что подливать?

Идеальный расклад – это когда в багажнике есть небольшая упаковка подходящего масла. Она занимает минимум места и в нужный момент спасет от неприятностей.
Идеальный расклад – это когда в багажнике есть небольшая упаковка подходящего масла. Она занимает минимум места и в нужный момент спасет от неприятностей.

После посещения сервиса владельцу отдают канистру с остатками залитого масла.

Но лучше возить с собой литровую упаковку – и стоит сравнительно недорого, и места не занимает, и выливать содержимое из нее проще, чем из 5-литровой.

Запаса нет – что делать?

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Самое главное правило: лучше хоть какое-то масло, чем вообще никакого. В критической ситуации уже неважно, какое масло подливать – хоть дизельное. Но главное, чтобы это было моторное масло.

Если уровень на щупе незначительно ниже минимума, можно потихоньку добраться до ближайшей АЗС, где и приобретете что-то подходящее.

В идеале нужна та же категория эксплуатации, что и была: SL, SM, SN. Чем дальше последняя буква от начала алфавита, тем выше качество масла. И если не знаете, что залито, берите масло получше.

Бренд не так уж важен – берем, что есть. Скорее всего, на АЗС вы найдете продукцию крупных отечественных производителей: Лукойл, Роснефть, Синтек.

Вязкость в аварийном случае тоже первостепенной роли не играет. Но заливать в старый изношенный двигатель масло 0W20 все же нежелательно. «Универсальным» считается масло 5W30 или 5W40.

А если до АЗС далеко?

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Придется просить помощи – в малолюдных местах автолюбители охотнее приходят на выручку. Лучше остановить какой-нибудь грузовик – у профессионалов в запасе обычно есть все. В крайнем случае вас смогут взять на буксир. И это хороший выход из положения.

Если ситуация совсем критическая, то можно подлить в мотор… подсолнечное масло из ближайшего сельпо! Известны случаи, когда литр-полтора подсолнечного масла, залитые в мотор, действительно помогали добраться черепашьим ходом до магазина и автосервиса.

Только не вздумайте этого делать исключительно ради экспериментов – это средство на самый крайний случай (подробнее можно прочитать здесь).

Проверять уровень надо на моторе, который немного постоял после работы. Нужно, чтобы масло успело стечь из верхних частей в поддон картера, где его уровень и можно будет определить с помощью щупа.
Проверять уровень надо на моторе, который немного постоял после работы. Нужно, чтобы масло успело стечь из верхних частей в поддон картера, где его уровень и можно будет определить с помощью щупа.

Совет на дорожку

Если все закончилось благополучно, то обязательно полностью замените масло, в которое добавляли что-то «неродное». Заодно непременно разберитесь, в чем была причина падения его уровня.

А потом положите в багажник хотя бы литрушку нужного вам масла. Впрочем, любой, кто хоть раз оказывался в такой ситуации, сделает это без напоминания.

Комментарий специалиста

За Рулем

Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

Как правило, долив моторного масла, не превышающий 10%, не приводит к потере его свойств.

Но желательно использовать моторные масла одного производителя, поскольку они имеют схожие свойства.

Идеальный расклад – это когда в багажнике есть небольшая упаковка подходящего масла. Она занимает минимум места и в нужный момент спасет от неприятностей.
Проверять уровень надо на моторе, который немного постоял после работы. Нужно, чтобы масло успело стечь из верхних частей в поддон картера, где его уровень и можно будет определить с помощью щупа.
За Рулем

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За рулем в Дзен
За РулемКолодочкин Михаил
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