Выбираем правильный прицеп: 7 часто задаваемых вопросов

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Надо ли регистрировать фаркоп? Какая категория в правах нужна для буксировки прицепа? Как выбрать прицеп для легкового авто? На эти и другие вопросы отвечают «За рулем» и компания «ПРИЦЕПЦЕНТР»

Зима заканчивается, скоро дачники потянутся на свои земельные наделы с инструментом, рассадой, строительными материалами, рыбаки расконсервируют катера и лодки после зимнего хранения, авто путешественники начнут собираться в очередную дальнюю поездку. И многим из них поможет решить их транспортные проблемы прицеп к легковому автомобилю. Сегодня мы расскажем, как правильно выбрать, легализовать и эксплуатировать легковой прицеп.

Как зарегистрировать фаркоп?

Чтобы буксировать прицеп, автомобиль должен быть оборудован тягово-сцепным устройством (ТСУ), которое чаще называют фаркопом. В последнее время среди автомобилистов ходят «страшные» слухи, что установка ТСУ приравнена к внесению изменений в конструкцию автомобиля и требует сложной и дорогой процедуры регистрации. На самом деле не надо ничего регистрировать, если выполнить самые простые условия. А их всего два: автомобиль должен быть предназначен для буксировки прицепа, а фаркоп сертифицирован для использования на конкретной модели авто. Про возможность именно вашей машины работать тягачом можно узнать в Руководстве по эксплуатации. Там должна быть указана допустимая полная масса буксируемого прицепа. Если этой информации нет или буксировка прицепа прямо запрещена – отказывайтесь от идеи покупки прицепа или меняйте машину. Информацию о разрешении или запрете езды с прицепом можно найти и в «Одобрении типа транспортного средства», которое есть на сайте Росстандарта. Этот документ можно запросить и у дилера. В пакете документов на фаркоп обязательно должен быть сертификат соответствия изделия действующим техническим регламентам.

Как выбрать прицеп?

Здесь все зависит от типа, массы и объема перевозимого груза. Наиболее распространены универсальные, бортовые прицепы. Они могут различаться размером грузовой платформы, наличием и высотой тента, количеством осей, типом подвески. Иногда очень полезной может оказаться функция самосвала. Существуют специализированные прицепы для перевозки водной техники, снегоходов, квадроциклов, прицепы-платформы и прицепы-автовозы.

Понятно, что возить длинномеры на коротком прицепе глупо. Для объемных, но легких грузов подойдет большая бортовая платформа с высоким тентом. Дачный или туристический скарб войдет в универсальный прицеп малого или среднего размера. Как и надувная лодка, причем с мотором и прочими принадлежностями. А вот для катера с жестким корпусом понадобится специализированный прицеп. Для перевозки сыпучих грузов подойдет прицеп – самосвал. Резиножгутовая подвеска проще и дешевле рессорной, но она очень жесткая – возить кирпичи вполне сгодится, но для банок с соленьями нужно что-то помягче. Для перевозки тяжестей лучше двухосная конструкция – нагрузки на подвеску будут поменьше, да и на дороге такие прицепы более устойчивы. Оснащать ли прицеп удобным и полезным дополнительным оборудованием: запаской, опорным колесом, тентом – выбор покупателя.

Трезво оценивайте возможности автомобиля – тягача. Таскать компактной малолитражной машиной громадный прицеп не самое оптимальное решение. Но о выборе правильного буксировщика мы поговорим отдельно.

Какая категория прав нужна?

Все зависит от допустимой полной массы прицепа. Если она не превышает 750 кг и полная масса автопоезда не переваливает за три с половиной тонны, достаточно открытой категории «В» в водительском удостоверении. Прицепы – тяжеловозы полной массой более 750 кг обязательно оборудуются тормозами и требуют от водителя категории «ВЕ». Если автопоезд весит более трех 3,5 тонн, то это уже грузовой автомобиль со всеми вытекающими… И не пытайтесь мухлевать: опытный инспектор дорожной полиции на глаз вычислит в потоке тяжелый прицеп и обязательно поинтересуется, что написано на обратной стороне вашего водительского удостоверения. Нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей или даже лишение прав.

Нужно ли регистрировать прицеп, проходить технический осмотр, приобретать ОСАГО?

Любой прицеп для легкового автомобиля необходимо зарегистрировать в ГИБДД. Процедура та же, что и с машиной: собираем документы, заполняем заявление, оплачиваем пошлину, записываемся на прием в ГИБДД и с прицепом отправляемся в МРЭО за получением свидетельства о регистрации и номерного знака. При покупке проверяйте выданные вам бумаги. Без договора купли-продажи, акта приема-передачи, бумажного ПТС или копии электронного в регистрации вам откажут. В последнее время стала развиваться онлайн продажа прицепов. Если вы решили воспользоваться такой услугой, обязательно уточните у продавца, как и какие документы вы получите.

А вот от обязанности покупать полис обязательного страхования и регулярно проходить технический осмотр частные владельцы прицепов освобождены. Что, впрочем, не освобождает от обязанностей соблюдать ПДД и поддерживать прицеп в исправном техническом состоянии.

Каковы особенности вождения авто с прицепом?

Первая и главная – соблюдать правила дорожного движения, которые ограничивают скорость с прицепом на загородных дорогах на уровне 70 км/ч и не позволяют разгоняться быстрее 90 км/ч на автомагистралях. Далее пойдут неписаные правила езды с прицепом.

Плавно трогайтесь, мягко переключайте передачи. Не надо лишний раз грубо дергать прицеп – это не только нагрузка на сцепное устройство, но и на автомобиль в целом.

Держите увеличенную дистанцию, оставляйте запас на плавное торможение. Резкий удар по педали тормоза, особенно на мокрой или скользкой дороге, чреват тем, что тяжелый прицеп начнет обгонять автомобиль-тягач и автопоезд, как говориться, сложится.

Избегайте резких маневров, особенно на высокой скорости. Этим можно спровоцировать поперечные колебания прицепа и его начнет мотать по дороге.

При перестроениях помните об общей длине автопоезда, не создавайте проблем себе и другим участникам движения.

Крутые повороты проходите с запасом, особенно, если прицеп длинный. Начинайте вращать руль чуть позднее, и делайте это немного быстрее. В противном случае можно зацепить прицепом бордюр, столб, припаркованный или встречный автомобиль.

Перед выездом проверяйте надежность сцепки, обязательно используйте страховочные цепи или тросы, контролируйте целостность шин прицепа и давление в них. Отцепившейся или потерявший управление прицеп может наделать на дороге много бед.

Отдельная тема – движение с прицепом задним ходом. Здесь не обойтись без тренировки, которую лучше проводить на тихой площадке в безопасном месте. Без твердого навыка в дальнюю поездку лучше не отправляться. Маленький, легкий прицеп можно отцепить и развернуть вручную, а вот с тяжелым такой фокус без нескольких помощников не пройдет. Главное, что нужно понять – при езде задом прицеп поворачивает в сторону, обратную вращению руля. Двигаться нужно медленно, а рулить короткими движениями, быстро возвращая руль в нейтральное положение. Чтение умных инструкций по управлению автопоездом вещь полезная, но теория без практики, как известно, мертва. Поэтому упражняйтесь, добиваясь вначале уверенного движения задом по прямой. А уж когда сможете повернуть с прицепом на 90 градусов – смело отправляйтесь в путь.

Какой автомобиль лучше в роли тягача?

Лучше тот, который у вас есть. Но если вы планируете покупать новую машину и эксплуатировать ее с прицепом обратите внимание на наши рекомендации. Зачем тягачу нужен мощный мотор с хорошими тяговыми возможностями объяснять, мы думаем, не нужно. Полный привод поможет затащить прицеп в крутой подъем, уверенно преодолеть участок разбитой дороги. Такие машины устойчивей на скользких дорогах. Положительно на устойчивость автопоезда повлияет и длинная база тягача. А вот задний свес у автомобиля-буксировщика в идеале должен быть коротким – в поворотах будет меньше уводить в сторону дышло прицепа.

Несколько слов о самом прицепе. Для пущей устойчивости автопоезда к короткому свесу тягача хорошо бы добавить прицеп с длинным дышлом. Как правило, двухосные конструкции, при прочих равных, ведут себя на дороге более стабильно, чем одноосные.

Как правильно грузить прицеп?

Располагать груз в прицепе желательно равномерно. Центр тяжести должен находиться в районе оси, с небольшим смещением вперед. Передняя загрузка прицепа перегружает тягово-сцепное устройство и разгружает передние колеса автомобиля. Задняя центровка создает усилия, разрывающие сцепку, и разгружает задний мост тягача, а так же является причиной потери курсовой устойчивости движения прицепа.

Если задумали перевозить в прицепе нестандартные грузы, выступающие за его габариты, внимательно изучите правила их перевозки, чтобы поездка не продлилась до встречи с первым сотрудником ДПС.

Приобрести и зарегистрировать прицеп, как видите, не так уж и сложно. Для езды с ним нужна осмотрительность, осторожность и некоторые навыки, которые можно получить за несколько часов.

Покупаете лодку? Затеяли большой ремонт? Начинаете стройку на загородном участке? Решили отправиться в далекое путешествие на автомобиле? Во всех этих случаях прицеп будет вам верным помощником. Прицепы от компании «ПРИЦЕПЦЕНТР» вы всегда сможете приобрести у дилеров на специализированных торговых площадках.

Комментарий эксперта

Андрей Петунин, ведущий конструктор:

– Перед покупкой прицепа серьезно продумайте характеристики, которые вам будут необходимы в процессе его эксплуатации. Существует широкий ряд моделей, который удовлетворит самые искушенные желания автолюбителя. Но только правильный выбор параметров позволит получить надежного помощника в хозяйстве и использовать прицеп с полной отдачей.

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