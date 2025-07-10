Нагрузка, масса, габариты, документы — как правильно ездить с прицепом

«За рулем» привел пошаговую инструкцию подготовки прицепа к поездке

Путешествие с прицепом может стать настоящим испытанием. И дело не только в особенностях управления машиной с прицепом. Проблемы могут возникнуть также с ГАИ, если вскроются нарушения буксировки и прочие несоответствия букве закона.

Всегда ли нужна категория «BE»

Прицеп массой до 750 кг разрешается буксировать, обладая правами категории «B». Для более тяжелого прицепа необходима категория «BE». Согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ езда без соответствующей категории наказывается штрафом от 5000 до 15 000 рублей.

Чтобы у инспектора ГАИ не возникло вопросов, в дорогу необходимо взять свидетельство о регистрации прицепа (СРТС), иначе, согласно ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ, сотрудник ДПС вправе выписать штраф 500 рублей. Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ за незарегистрированный прицеп можно получить штраф от 500 до 800 рублей. А вот техпаспорт (ПТС) на прицеп возить с собой необязательно.

Подготовка перед поездкой

Страховочные цепи и сцепное устройство нужно проверять внимательно и тщательно. Люфт в сцепке для легкового автомобиля не должен превышать 5-7 мм, иначе на высокой скорости прицеп будет вилять, создавая риск потери управляемости.

Нестабильное поведение легкового прицепа обусловлено шаровой формой сцепного устройства (фаркопа). Даже при люфте 5-7 мм прицеп будет «рыскать» на скорости от 80 км/ч. В самом плохом случае прицеп может занести, в силу чего автомобиль потеряет управление.

Правильно распределяйте груз в прицепе: центр тяжести должен находиться ближе к сцепному устройству. При длине прицепа 3 метра, например, самый тяжелый груз должен быть размещен ближе к фаркопу на 15-30 см от центра прицепа.

Правильной считается нагрузка на сцепное устройство в размере 4–7% от общего веса прицепа. То есть, при полной массе прицепа 1000 кг давление на фаркоп должно составлять 40–70 кг. Проверить это можно, поместив сцепку на бытовые напольные весы.

Если нагрузка на шар фаркопа меньше 4%, то будут наблюдаться следующие проблемы:

на поворотах прицеп будет «болтаться»;

на неровной дороге прицеп вообще может сорваться с фаркопа.

При нагрузке более 7%:

перегрузка задней оси автомобиля;

фары будут светить вверх и слепить водителей встречного потока;

ухудшится управляемость автомобиля.

Прицеп массой до 750 кг без тормозов требует держать увеличенные дистанции до едущего впереди автомобиля, ведь вся его масса останавливается тормозной системой автомобиля-тягача. Из-за этого тормозной путь увеличивается. Поэтому соблюдайте дистанцию и старайтесь избегать резких маневров.

Помните – для движения с прицепом установлены отдельные ограничения скорости:

на автомагистралях – не более 90 км/ч;

на прочих дорогах – до 70 км/ч (п. 10.3 ПДД РФ).

Ограничения действуют даже если на дороге разрешена более высокая скорость.

Важно учитывать, что на трассах с тремя и более полосами одного направления запрещается занимать крайнюю левую полосу, если остальные свободные (п. 9.4 ПДД РФ). Исключение составляют случаи обгона, объезда препятствий или совершения поворотов/разворота.

Бонус-совет

Возьмите с собой в дорогу рулетку и обыкновенные весы. Эти инструменты позволят оперативно решить разногласия с сотрудниками ГАИ, если они возникнут. Вы на месте сможете доказать, что выполнили все требования законодательства.

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