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Как завести мотор, если он не запускается с кнопки

Эксперт Ревин объяснил, что делать, если кнопка «Старт-стоп» не отвечает

В современных автомобилях все чаще можно встретить систему включения зажигания и пуска двигателя с помощью кнопки, а не обычного ключа. Считается, что такая конструкция делает использование автомобиля более комфортным.

Однако с новыми технологиями пришли новые проблемы и неисправности, с которыми могут столкнуться автолюбители.

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Как работает запуск двигателя с кнопки

В паре с кнопкой «Старт-стоп» может работать как брелок, обеспечивающий бесключевой доступ к автомобилю, так и брелок с кнопками открывания и закрывания дверей. В первом случае вы подходите к автомобилю на небольшое расстояние, и замки дверей разблокируются. Во втором случае двери открываются только после нажатия кнопки «Открыть» на брелоке.

Затем, в обоих исполнениях ключей, вы располагаетесь в водительском кресле, нажимаете педаль тормоза и затем кнопку «Старт-стоп» для пуска мотора. Двигатель оживает.

Штатная кнопка «Старт-стоп» на BMW 5-й серии Gran Turismo со временем потеряла лоск.
Штатная кнопка «Старт-стоп» на BMW 5-й серии Gran Turismo со временем потеряла лоск.

А теперь рассмотрим, что может пойти не так.

«Старт-стоп» не работает из-за неправильных действий

Машина с кнопкой «Старт-стоп» эксплуатируется вами недавно или это прокатный автомобиль. Тогда, возможно, у вас еще не выработался алгоритм правильных действий. Напомню, что нужно проверить, установлен ли селектор коробки передач в положение P или N, и не забыть нажать педаль тормоза.

«Старт-стоп» не работает из-за неисправности

Разряжена батарейка в брелоке

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Узнать об этом вы могли раньше, когда кнопки на ключе не позволили открыть автомобиль и пришлось доставать из брелока механическое «жало» ключа и им открывать дверь.

При разраженной батарейке радиус срабатывания метки уменьшается и кнопка «Старт-стоп» не срабатывает. Но проблему можно обойти, поднеся брелок к самой кнопке или нажав кнопку брелоком. На столь малом расстоянии метка будет работать и без дополнительного питания. И теперь нужно как можно скорее заменить элемент питания в ключе.

В брелоке чаще всего используется батарея CR2032.
В брелоке чаще всего используется батарея CR2032.

Вышел из строя концевик педали тормоза или его проводка

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На некоторых автомобилях это можно определить по не загорающимся стоп-сигналам.

На многих автомобилях проблему можно обойти, нажав кнопку «Старт-стоп» коротко (для включения зажигания) и затем примерно на 10 секунд. Стартер должен заработать.

Этот метод полезен и зимой, когда двигатель нужно пустить, но не хочется лишний раз тащить на ногах снег в салон.

Вышла из строя сама кнопка «Старт-стоп»

Такое, к сожалению, тоже случается. Ведь у некоторых автомобилей контакты внутри кнопки устроены так же, как в пульте телевизора. И точно так же окисляются и загрязняются на возрастных автомобилях. Вариантов два: разбирать и чистить или менять.

Разобранная кнопка «Старт-стоп» Volkswagen Tiguan.
Найдите отличия от кнопок пульта телевизора.

Разряжена АКБ автомобиля

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Как и любой другой автомобиль, машина с кнопкой «Старт-стоп», скорее всего, не отреагирует на ваши действия, если напряжение аккумуляторной батареи упало ниже 12,2 В зимой и 12,0 В летом. При таких напряжениях зажигание может включиться, а стартер – нет. Надо проверить напряжение и зарядить батарею.

Неисправен стартер

Чаще всего неисправность стартера так себя и проявляет. Еще вчера кое-как работал, а сегодня уже нет. У большинства автомобилей доступ к стартеру затруднен, и придется воспользоваться эвакуатором и доставить машину в автосервис.

Самодельная кнопка «Старт-стоп»

Если владелец машины установили нештатную кнопку «Старт-стоп» сам или в автосервисе, то при неисправности пенять следует только на себя.

Набор для установки нештатной кнопки «Старт-стоп».
Набор для установки нештатной кнопки «Старт-стоп».

Исполнение недорогих китайских устройств не отличается качеством и надежностью. И если человек сам, не будучи инженером или механиком, вставил в свой европейский, японский, корейский или российский автомобиль кусочек непромышленного Китая, то о какой надежности можно говорить?

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Неприятный бонус заключается в том, что отказавшись от механического замка рулевого колеса, владелец автомобиля снижает устойчивость автомобиля к угону.

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Ревин Алексей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 41281
12.06.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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