Вторая жизнь для ключа с кнопкой: лайфхак читателя

От старости из автомобильного ключа зажигания стала выпадать кнопка. На ней стерлись фиксирующие выступы.
Чтобы не менять ключ, я разобрал и положил поверх кнопки тонкую пленку, после чего собрал обратно.
Кнопка держится и работает превосходно.
А. Габитов, Алтайский край
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