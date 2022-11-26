Вторая жизнь для ключа с кнопкой: лайфхак читателя — журнал За рулем

Вторая жизнь для ключа с кнопкой: лайфхак читателя

Решение простое донельзя и при этом эффективное.

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Хороший совет для владельцев недорогих машин

От старости из автомобильного ключа зажигания стала выпадать кнопка. На ней стерлись фиксирующие выступы.

Чтобы не менять ключ, я разобрал и положил поверх кнопки тонкую пленку, после чего собрал обратно.

Кнопка держится и работает превосходно.

А. Габитов, Алтайский край

Вторая жизнь для ключа с кнопкой: лайфхак читателя

Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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