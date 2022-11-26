Вторая жизнь для ключа с кнопкой: лайфхак читателя

Решение простое донельзя и при этом эффективное.

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От старости из автомобильного ключа зажигания стала выпадать кнопка. На ней стерлись фиксирующие выступы.

Чтобы не менять ключ, я разобрал и положил поверх кнопки тонкую пленку, после чего собрал обратно.

Кнопка держится и работает превосходно.

А. Габитов, Алтайский край

Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.

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