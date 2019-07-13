Удивительная история автомобильного ключа: от тумблера до исчезновения

Автомобильному ключу в этом году исполняется 119 лет, и за этот срок понимание, что это собственно такое, менялось несколько раз.

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Первые автомобильные ключи, которые появились в 1900 году, были обычными тумблерами. Они не заводили мотор, а их поворот был одним из этапов сложной процедуры запуска двигателя, справиться с которой могли далеко не все. Лишь знающие люди заставляли мотор ожить.

Переносные, назовем их так, автомобильные ключи, наподобие ключей от дверных замков, появились в 1910 году. С их помощью блокировалась электрическая цепь зажигания, чтобы автомобиль было сложнее угнать. Кстати, запускался мотор все еще не ключом. Этот год можно назвать годом начала борьбы автопроизводителей с воровством машин, в которой ключ играл, извините за оборот, ключевую роль.

Десятью годами позже автомобили начали запираться, но отдельным ключом. Эта традиция, кстати, дожила в России до конца века: например, в ВАЗах мотор запускался одним ключом, а салон отпирался другим. Тогда же, в 1920-х годах, ключом зажигания начал запускаться стартер, который заводил двигатель, и тогда же рулевая колонка начала блокироваться при вынимании ключа из замка зажигания.

В то время это были мегатехнологии, доступные не на всех автомобилях. Например, ими оснащался Mercedes-Benz 300 SL. Автомобиль был у королевы Ирана Сорайи, а ключ по особому заказу сделали из золота.

Объединение автомобильных ключей от дверей и замка зажигания началось в 1960-х годах. Тогда же ключ приобрел привычный для нас вид, который сохранялся до 1980-х годов, а в России — до начала 2000-х.

Середина 1990-х годов ознаменовалась появлением центрального замка, который запирал и отпирал сразу все двери одним нажатием кнопки на специальном брелоке либо поворотом ключа в замке двери водителя. Беготне вокруг машины с ключом в вытянутой руке наступал конец.

Постепенно беспроводные технологии сделали ключи дистанционными — кнопки отпирания и запирания стали встраиваться в сам ключ, у которого появились новые функции. Например, специальная кнопка активировала световые приборы машины, чтобы ее было проще найти на парковке. Но ключ все еще был необходим для разблокировки замка зажигания, как несколько десятилетий назад.

Первые системы бесключевого доступа в салон появились в 1999 году. Они не только разблокировали двери, но и позволяли запускать двигатель автомобиля с помощью нажатия кнопки. Традиционное «жало» начало отживать свой век.

Сегодня автомобильный ключ, лежащий где-то в сумочке или кармане одежды, даже не нужно доставать, чтобы попасть в автомобиль или завести двигатель. Это просто идентификатор, что хозяин здесь. Автоворы, кстати, нашли серьезную уязвимость этих ключей, чем и пользуются.

Но и современный брелок с системой бесключевого доступа уже начал отживать свое. Ему на смену идут смартфоны, которые готовы взять на себя функции многих окружающих нас вещей. Например, Bosch представил систему бесключевого доступа — виртуальный ключ-приложение в смартфоне. Физический ключ просто исчезает, а его идея переходит на новый уровень. Датчики, установленные в автомобиле, распознают смартфон владельца так же надежно, как отпечаток пальца, и отпирают автомобиль только для него. При этом система управления цифровыми ключами связывает приложение и автомобиль через облако, а значит автомобильный ключ скоро можно будет передать кому-либо из любой точки земного шара, и эта идея в контексте истории автоключа завораживает.

Все, что вы хотели знать о современной системе бесключевого доступа, вы прочтете здесь.

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Фото: Bosch