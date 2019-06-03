4 главных вопроса (и ответа) о бесключевом доступе

Можно ли бесконтактно закрыть автомобиль, оснащенный системой бесключевого доступа; как быть, если автоматика не опознает ключ; что делать, если ключ остался в салоне; почему система не срабатывает после длительной стоянки? Отвечает эксперт «За рулем».

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1. Можно ли бескон­тактно закрыть автомобиль?

На некоторых автомобилях, например на кроссовере Renault Kaptur, возможны два алгоритма закрытия: принудительно кнопкой на двери или автоматически, когда водитель с ключом в кармане отходит от машины на пару-тройку метров. Но надо быть внимательным: если ключ остался в машине, двери ­не закроются.

2. Двигатель не заво­дится — как быть?

Если при попытке пустить двигатель автоматика не опознает ключ, попробуйте аварийный режим. Поднесите ключ вплотную к кнопке пуска. Около нее находится обмотка считывателя иммобилайзера, а в ключе — транспондер. Важно, чтобы он был правильно ориентирован относительно кнопки, - если с первого раза не получилось, покрутите ключ.

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