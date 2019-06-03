4 главных вопроса (и ответа) о бесключевом доступе

1. Можно ли бесконтактно закрыть автомобиль?
На некоторых автомобилях, например на кроссовере Renault Kaptur, возможны два алгоритма закрытия: принудительно кнопкой на двери или автоматически, когда водитель с ключом в кармане отходит от машины на пару-тройку метров. Но надо быть внимательным: если ключ остался в машине, двери не закроются.
2. Двигатель не заводится — как быть?
Если при попытке пустить двигатель автоматика не опознает ключ, попробуйте аварийный режим. Поднесите ключ вплотную к кнопке пуска. Около нее находится обмотка считывателя иммобилайзера, а в ключе — транспондер. Важно, чтобы он был правильно ориентирован относительно кнопки, - если с первого раза не получилось, покрутите ключ.
3. Почему после длительной стоянки не срабатывает система бесключевого доступа?
При длительной стоянке автомобиля многие функции для экономии энергии постепенно отключаются. К ним относится и система бесключевого доступа. Для возобновления работы системы достаточно отпереть машину с помощью брелока дистанционного открытия дверей и завести мотор.
4. Если ключ забыли в салоне, закроется ли автомобиль?
При запирании дверей система проверяет, где находится ключ. Если он остался в салоне, система либо не сработает, либо закроет и тут же отопрет двери, вдобавок просигналив водителю аварийкой или клаксоном.
Фото: Renault
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