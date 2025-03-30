Чем многоэлектродная свеча лучше обычной?

«За рулем» рассказал об особенностях работы многоэлектродных свечей зажигания

Какая свеча зажигания дает больше искр в момент разряда: двухэлектродная или четырех­электродная?

Всякий раз искра будет только одна. Искровой разряд во всех случаях выбирает для себя путь наименьшего сопротивления, а потому в каждый момент времени задействован только один электрод, сколько бы их ни было. По мере износа или загрязнения электрод «уступает место» менее усталому соседу, но никогда не работает с ним одновременно.

Основное преимущество многоэлектродных свечей – их повышенная надежность.

Кроме того, есть и другое достоинство: если у обычных свечей боковой электрод препятствует распространению фронта пламени, то здесь такие электроды располагаются по бокам и ничему не мешают.

Наконец, есть и третье преимущество: подобные свечи практически не подделывают.

Об интересных особенностях работы автомобильного реле рассказано тут.