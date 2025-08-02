15 000 км с «братом Москвича»: что понравилось? Что надо исправить?

Опубликован отчет с длительного теста переднеприводного кроссовера JAC JS6

Переднеприводный кроссовер JAC JS6 в максимальной комплектации Flagship с турбомотором 1.5 HFC4GС1.6Е и «мокрым» шестиступенчатым роботом DTF632 сейчас стоит 2,9 млн рублей (других моторно-трансмиссионных комбинаций нет). А выглядит даже дороже, хотя дебютировал еще в 2021 году под именем Sehol QX. Размером он как Toyota RAV4 или Haval F7 – крупнее, чем JAC JS4, который у нас превратился в Москвич 3.

Какие недостатки?

Главные – отсутствие оцинковки (по данным толщиномера) и нежная краска. После трассы бампер уже в «оспинах». Сборка местами не идеальна – например, в месте стыка фары, капота и крыла зазоры гуляют. Однажды после ливня на обшивке правой задней двери и сиденье обнаружилась вода, а на скорости больше 100 км/ч уплотнители где-то сверху посвистывают.

Порог низок, но широк – и спереди, и сзади перешагивать нужно далеко. Хорошо, что двери прикрывают пороги эффективно и без ущерба для краски – пластиковый пыльник контактирует с резиной уплотнителя на пороге.

Порог низок, но широк. Такое нижнее уплотнение – похвальное решение. Лишь бы под резинкой на пороге со временем не завелась коррозия.

Единственная кнопка бесключевого доступа на ручке водительской двери – маловато будет.

Интерьер JAC JS6

В салоне тоже авангард, а еще – световая романтика. Сценарии подсветки – это не просто куча цветов и диодные полоски, а еще и узоры, бегущей строкой пронизывающие декоративную накладку.

Внутри всё по-китайски – неплохие материалы и практически полное отсутствие кнопок. Глянец непрактичен. А климат-контролю остро не хватает наглядности при выборе режимов.

Приборная панель симпатична, но не эргономична.

Вырост консоли управления микроклиматом – под рукой, и сенсоры работают неплохо. Но простейшие операции превращаются в китайскую чайную церемонию. Обычно достаточно изменить температуру или направление потока, и на центральном дисплее поверх всего появляется экран климат-контроля. Но в «шестерке» нужно высматривать мелкие значки на чердаке дисплея. С Apple CarPlay и они пропадают – надо выходить в общее меню и открывать пункт «Кондиционер» (где спрятаны и «кнопки» обогрева сидений).

Сенсорная аварийка – зло: от других сегментов панели не отделена, нажать вслепую не получится.

Приборная панель в любом из трех режимов – типичная для многих «китайцев» визуальная каша. Спасения в виде проекции на стекло нет.

В багажнике почти шкодовский фэн-шуй: розетка на 12 В, подсветка, регулируемый по высоте пол, а по бокам пара ниш, легко вмещающих бутыли с омывайкой.

У медиасистемы не все настройки интуитивно понятны. Вызываемое поворотником изображение с боковых камер потом не всегда гасится, а «автодворники» не прочь потереть сухое стекло.

Сзади – простор, тоннеля нет, проем и угол открывания дверей широки. Но диван по-детски низкий – что подушка, что подголовники. И регулировок – никаких. А ведь хочется сдвинуть сиденье вперед и увеличить багажник с нерекордных 490 литров – это чуть больше, чем в Chery Tiggo 7 Pro, но меньше, чем у Kia Sportage.

С внушительной колесной базой 2720 мм места для ног – почти как в лимузине.

Как едет?

Придвигающееся при запуске кресло удобно. Руль по вылету регулируется скуповато – но хотя бы так. Бесконечно вращаемая шайба селектора коробки напоминает о кроссовере Haval Jolion, однако исполнена удачнее – далее ручной позиции сама возвращается в Drive.

Робот конструктивно похож не на фольксвагеновские DSG, а на Getrag 6DCT450. А вот настройка – типично китайская. Благородно тронуться с места сложно: сперва пусто, потом густо. Похоже, есть проблема с адаптацией сцеплений. На ходу робот достаточно мягко перебирает передачи, хотя нет-нет, да и запнется с переходом вниз.

Рекомендуем Haval F7 российского производства после 20 тысяч км пробега

Мотор обеспечивает разгон до сотни за 10 секунд и похвальный расход по городу в районе 9 л/100 км. Чугунный блок цилиндров намекает на достаточный ресурс, а непосредственный впрыск – на склонность копить нагар на клапанах (их зазоры регулируются подбором толкателей).

К платформе MIS Haoxue в рамках совместного предприятия приложили руку специалисты компании Volkswagen. И пусть немецкой точности в рулежке нет, повадки «шестерки» лучше, чем у Chery Tiggo 7. Руль особенно приятен в режиме Sport, меняющем также настройки и педали газа – но и его включение закопали в недра меню.

Впрочем, быстро в виражах ехать не хочется: есть крены и раскачка, а шины Kumho Solus HS63 китайского производства скользковаты.

С микропрофилем покрышки справляются, а в целом подвеска с многорычажкой сзади излишне распущена: гасит всё, но до первой серьезной колдобины, где при короткоходности ей уже не хватает энергоемкости.

Вывод

Хотя доработать есть что, всё же жаль, что JAC JS6 не стал Москвичом. Просторный и не лишенный обаяния автомобиль.

Переднеприводный кроссовер JAC JS6 в максимальной комплектации Flagship с турбомотором 1.5 HFC4GС1.6Е и «мокрым» шестиступенчатым роботом DTF632 сейчас стоит 2,9 млн рублей.

JAC JS6, 1,5Т (174 л. с.), Р6

Изготовитель – Anhui Jianghuai Automobile Group Corp, Китай

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с мая 2025 года

Пробег на момент отчета – 15 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (10 000–15 000 км)*

Бензин (АИ-95, средний расход 8,9 л/100 км) – 28 925 руб.

Общие расходы – 28 925 руб.

Стоимость 1 км пробега – 5,78 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.