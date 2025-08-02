15 000 км с «братом Москвича»: что понравилось? Что надо исправить?
Переднеприводный кроссовер JAC JS6 в максимальной комплектации Flagship с турбомотором 1.5 HFC4GС1.6Е и «мокрым» шестиступенчатым роботом DTF632 сейчас стоит 2,9 млн рублей (других моторно-трансмиссионных комбинаций нет). А выглядит даже дороже, хотя дебютировал еще в 2021 году под именем Sehol QX. Размером он как Toyota RAV4 или Haval F7 – крупнее, чем JAC JS4, который у нас превратился в Москвич 3.
Какие недостатки?
Главные – отсутствие оцинковки (по данным толщиномера) и нежная краска. После трассы бампер уже в «оспинах». Сборка местами не идеальна – например, в месте стыка фары, капота и крыла зазоры гуляют. Однажды после ливня на обшивке правой задней двери и сиденье обнаружилась вода, а на скорости больше 100 км/ч уплотнители где-то сверху посвистывают.
Порог низок, но широк – и спереди, и сзади перешагивать нужно далеко. Хорошо, что двери прикрывают пороги эффективно и без ущерба для краски – пластиковый пыльник контактирует с резиной уплотнителя на пороге.
Единственная кнопка бесключевого доступа на ручке водительской двери – маловато будет.
Интерьер JAC JS6
В салоне тоже авангард, а еще – световая романтика. Сценарии подсветки – это не просто куча цветов и диодные полоски, а еще и узоры, бегущей строкой пронизывающие декоративную накладку.
Вырост консоли управления микроклиматом – под рукой, и сенсоры работают неплохо. Но простейшие операции превращаются в китайскую чайную церемонию. Обычно достаточно изменить температуру или направление потока, и на центральном дисплее поверх всего появляется экран климат-контроля. Но в «шестерке» нужно высматривать мелкие значки на чердаке дисплея. С Apple CarPlay и они пропадают – надо выходить в общее меню и открывать пункт «Кондиционер» (где спрятаны и «кнопки» обогрева сидений).
Сенсорная аварийка – зло: от других сегментов панели не отделена, нажать вслепую не получится.
Приборная панель в любом из трех режимов – типичная для многих «китайцев» визуальная каша. Спасения в виде проекции на стекло нет.
У медиасистемы не все настройки интуитивно понятны. Вызываемое поворотником изображение с боковых камер потом не всегда гасится, а «автодворники» не прочь потереть сухое стекло.
Сзади – простор, тоннеля нет, проем и угол открывания дверей широки. Но диван по-детски низкий – что подушка, что подголовники. И регулировок – никаких. А ведь хочется сдвинуть сиденье вперед и увеличить багажник с нерекордных 490 литров – это чуть больше, чем в Chery Tiggo 7 Pro, но меньше, чем у Kia Sportage.
Как едет?
Придвигающееся при запуске кресло удобно. Руль по вылету регулируется скуповато – но хотя бы так. Бесконечно вращаемая шайба селектора коробки напоминает о кроссовере Haval Jolion, однако исполнена удачнее – далее ручной позиции сама возвращается в Drive.
Робот конструктивно похож не на фольксвагеновские DSG, а на Getrag 6DCT450. А вот настройка – типично китайская. Благородно тронуться с места сложно: сперва пусто, потом густо. Похоже, есть проблема с адаптацией сцеплений. На ходу робот достаточно мягко перебирает передачи, хотя нет-нет, да и запнется с переходом вниз.
Мотор обеспечивает разгон до сотни за 10 секунд и похвальный расход по городу в районе 9 л/100 км. Чугунный блок цилиндров намекает на достаточный ресурс, а непосредственный впрыск – на склонность копить нагар на клапанах (их зазоры регулируются подбором толкателей).
К платформе MIS Haoxue в рамках совместного предприятия приложили руку специалисты компании Volkswagen. И пусть немецкой точности в рулежке нет, повадки «шестерки» лучше, чем у Chery Tiggo 7. Руль особенно приятен в режиме Sport, меняющем также настройки и педали газа – но и его включение закопали в недра меню.
Впрочем, быстро в виражах ехать не хочется: есть крены и раскачка, а шины Kumho Solus HS63 китайского производства скользковаты.
С микропрофилем покрышки справляются, а в целом подвеска с многорычажкой сзади излишне распущена: гасит всё, но до первой серьезной колдобины, где при короткоходности ей уже не хватает энергоемкости.
Вывод
Хотя доработать есть что, всё же жаль, что JAC JS6 не стал Москвичом. Просторный и не лишенный обаяния автомобиль.
JAC JS6, 1,5Т (174 л. с.), Р6
- Изготовитель – Anhui Jianghuai Automobile Group Corp, Китай
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2025 года
- Пробег на момент отчета – 15 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (10 000–15 000 км)*
- Бензин (АИ-95, средний расход 8,9 л/100 км) – 28 925 руб.
- Общие расходы – 28 925 руб.
- Стоимость 1 км пробега – 5,78 руб.
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
