Надежный китайский автомобиль по цене от 1,5 млн — пройдет 300 000 км и больше!

Опубликован отчет по поломкам кроссоверов Haval F7 и F7x 1-го поколения

Haval F7 первого поколения (2018-2024 годы выпуска) – среднеразмерный кроссовер длиной 4,7 метра. Привод передний или полный. С 2019 года собирали в Туле, равно как и версию «кросс-купе» под названием F7x.

Техническая начинка у них одинаковая.

Рестайлинг затронул в основном экстерьер и оптику, также обновили многие электронные системы и расширили набор опций.

Модель в 2020 году получила отличные оценки на китайском краш-тесте C-NCAP (он более требовательный, чем EuroNCAP).

Haval F7

Достоинства

Умеренные цены.

Богатое оснащение.

Клиренс 190 мм.

Недостатки

Нет атмосферного мотора.

Безальтернативная коробка передач.

Недостаточный акустический комфорт.

Для F7 производитель заявлял объем багажника 723 литра – видимо, без полки, под потолок. Для F7x – 329 л, видимо, под полкой. Наши замеры показали 324 л. Для машины размером c RAV4 – скромно.

Моторы

Моторов два – GW4B15 1.5 (150 л. с.) и GW4C20NT 2.0 (190 л. с.). Оба сочетаются и с передним, и с полным приводом. Непосредственный впрыск, турбонаддув, цепной привод ГРМ, есть гидрокомпенсаторы. У младшего блок алюминиевый и ресурс в районе 250 тысяч км, у старшего чугунный – способен уехать за 300 тысяч км.

У мотора 1.5 отмечены отдельные поломки топливного насоса. У обоих на небольших пробегах отказывали фазорегуляторы или турбокомпрессоры, но это скорее редкость, чем система. Основная проблема – накопление нагара и закоксовка, что проявляется в растущем расходе масла после 100 тысяч км . Прочищать систему вентиляции картерных газов (EGR) тоже придется.

Производитель допускает бензин АИ‑92 с оговоркой – иногда им можно разбавить 95‑й. Наша рекомендация: не надо разбавлять, берегите форсунки и насос – это дорогие компоненты, ремонт их недешев.

Коробки передач

Во всех версиях служит семиступенчатый робот GWM 7DCT450 с двумя сцеплениями, созданный при участии немецких инженеров. У сцепления, мехатроника и редукторной части общая масляная ванна. Блок мехатроника и узел сцепления несут логотипы BorgWarner.

Относительно благополучный агрегат с ресурсом под 300 тысяч км. До 100 тысяч км жалобы сводятся к появлению пинков и рывков, а лечится это обычно прошивками – калибровкой сцепления.

У полноприводной трансмиссии на основе многодисковой муфты BorgWarner особых болячек пока не выявлено.

Эксплуатационные болячки

К подвеске и рулевому управлению никаких вопросов – на нормальных дорогах все элементы служат 120–150 тысяч км.

Случалось коробление тормозных дисков и стремительный износ колодок на малых пробегах. Колодки зачастую губят закисшие суппорты, по дискам возможны два варианта: дефектные компоненты или перегрев. Гарантийным случаем обычно не признавались.

Часто упоминаемая неисправность – отказы и глюки датчиков давления в шинах. Иногда их меняли по гарантии. Многие владельцы считают, что и менять незачем – избыточная функция. Из прочей электроники безбожно отстают часы, а в сырую погоду капризничает бесключевой доступ.

Машин, проданных с мая 2019 года по январь 2021‑го, коснулась отзывная кампания – замене подлежали топливные трубки. В морозы на отдельных машинах нарушалась герметичность системы, что в нескольких случаях, по имеющейся информации, привело к возгоранию.

Практически отсутствуют указания на раннюю коррозию, хотя к толщине и стойкости лакокрасочного покрытия вопросы есть.

В сертификационных документах F7 «буксировка прицепов не предусмотрена» – установка фаркопа технически возможна, но ее не получится легализовать.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: F7 2.0 4×4

Оптимальный выбор: любая модификация

За те же деньги: Changan CS75, Geely Atlas, Hyundai Creta, Renault Duster

Как Хавейлы защищены от коррозии, узнайте тут.