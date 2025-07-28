Надежный китайский автомобиль по цене от 1,5 млн — пройдет 300 000 км и больше!

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Опубликован отчет по поломкам кроссоверов Haval F7 и F7x 1-го поколения

Haval F7 первого поколения (2018-2024 годы выпуска) – среднеразмерный кроссовер длиной 4,7 метра. Привод передний или полный. С 2019 года собирали в Туле, равно как и версию «кросс-купе» под названием F7x.

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Техническая начинка у них одинаковая.

Рестайлинг затронул в основном экстерьер и оптику, также обновили многие электронные системы и расширили набор опций.

Модель в 2020 году получила отличные оценки на китайском краш-тесте C-NCAP (он более требовательный, чем EuroNCAP).

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Haval F7
Haval F7

Достоинства

  • Умеренные цены.
  • Богатое оснащение.
  • Клиренс 190 мм.

Недостатки

  • Нет атмосферного мотора.
  • Безальтернативная коробка передач.
  • Недостаточный акустический комфорт.
Для F7 производитель заявлял объем багажника 723 литра – видимо, без полки, под потолок. Для F7x – 329 л, видимо, под полкой. Наши замеры показали 324 л. Для машины размером c RAV4 – скромно.
Для F7 производитель заявлял объем багажника 723 литра – видимо, без полки, под потолок. Для F7x – 329 л, видимо, под полкой. Наши замеры показали 324 л. Для машины размером c RAV4 – скромно.

Моторы

Моторов два – GW4B15 1.5 (150 л. с.) и GW4C20NT 2.0 (190 л. с.). Оба сочетаются и с передним, и с полным приводом. Непосредственный впрыск, турбонаддув, цепной привод ГРМ, есть гидрокомпенсаторы. У младшего блок алюминиевый и ресурс в районе 250 тысяч км, у старшего чугунный – способен уехать за 300 тысяч км.

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У мотора 1.5 отмечены отдельные поломки топливного насоса. У обоих на небольших пробегах отказывали фазорегуляторы или турбокомпрессоры, но это скорее редкость, чем система. Основная проблема – накопление нагара и закоксовка, что проявляется в растущем расходе масла после 100 тысяч км. Прочищать систему вентиляции картерных газов (EGR) тоже придется.

Производитель допускает бензин АИ‑92 с оговоркой – иногда им можно разбавить 95‑й. Наша рекомендация: не надо разбавлять, берегите форсунки и насос – это дорогие компоненты, ремонт их недешев.

Коробки передач

Во всех версиях служит семиступенчатый робот GWM 7DCT450 с двумя сцеплениями, созданный при участии немецких инженеров. У сцепления, мехатроника и редукторной части общая масляная ванна. Блок мехатроника и узел сцепления несут логотипы BorgWarner.

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Относительно благополучный агрегат с ресурсом под 300 тысяч км. До 100 тысяч км жалобы сводятся к появлению пинков и рывков, а лечится это обычно прошивками – калибровкой сцепления.

У полноприводной трансмиссии на основе многодисковой муфты BorgWarner особых болячек пока не выявлено.

Эксплуатационные болячки

  • К подвеске и рулевому управлению никаких вопросов – на нормальных дорогах все элементы служат 120–150 тысяч км.
  • Случалось коробление тормозных дисков и стремительный износ колодок на малых пробегах. Колодки зачастую губят закисшие суппорты, по дискам возможны два варианта: дефектные компоненты или перегрев. Гарантийным случаем обычно не признавались.
  • Часто упоминаемая неисправность – отказы и глюки датчиков давления в шинах. Иногда их меняли по гарантии. Многие владельцы считают, что и менять незачем – избыточная функция. Из прочей электроники безбожно отстают часы, а в сырую погоду капризничает бесключевой доступ.
  • Машин, проданных с мая 2019 года по январь 2021‑го, коснулась отзывная кампания – замене подлежали топливные трубки. В морозы на отдельных машинах нарушалась герметичность системы, что в нескольких случаях, по имеющейся информации, привело к возгоранию.
  • Практически отсутствуют указания на раннюю коррозию, хотя к толщине и стойкости лакокрасочного покрытия вопросы есть.
  • В сертификационных документах F7 «буксировка прицепов не предусмотрена» – установка фаркопа технически возможна, но ее не получится легализовать.
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Зиновьев Сергей
Фото:Haval
Количество просмотров 5
28.07.2025 
Фото:Haval
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Отзывы о Haval F7 (5)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Haval F7  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
симпатичный
Недостатки:
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Комментарий:
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.
-58