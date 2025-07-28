Надежный китайский автомобиль по цене от 1,5 млн — пройдет 300 000 км и больше!
Haval F7 первого поколения (2018-2024 годы выпуска) – среднеразмерный кроссовер длиной 4,7 метра. Привод передний или полный. С 2019 года собирали в Туле, равно как и версию «кросс-купе» под названием F7x.
Техническая начинка у них одинаковая.
Рестайлинг затронул в основном экстерьер и оптику, также обновили многие электронные системы и расширили набор опций.
Модель в 2020 году получила отличные оценки на китайском краш-тесте C-NCAP (он более требовательный, чем EuroNCAP).
Достоинства
- Умеренные цены.
- Богатое оснащение.
- Клиренс 190 мм.
Недостатки
- Нет атмосферного мотора.
- Безальтернативная коробка передач.
- Недостаточный акустический комфорт.
Моторы
Моторов два – GW4B15 1.5 (150 л. с.) и GW4C20NT 2.0 (190 л. с.). Оба сочетаются и с передним, и с полным приводом. Непосредственный впрыск, турбонаддув, цепной привод ГРМ, есть гидрокомпенсаторы. У младшего блок алюминиевый и ресурс в районе 250 тысяч км, у старшего чугунный – способен уехать за 300 тысяч км.
У мотора 1.5 отмечены отдельные поломки топливного насоса. У обоих на небольших пробегах отказывали фазорегуляторы или турбокомпрессоры, но это скорее редкость, чем система. Основная проблема – накопление нагара и закоксовка, что проявляется в растущем расходе масла после 100 тысяч км. Прочищать систему вентиляции картерных газов (EGR) тоже придется.
Производитель допускает бензин АИ‑92 с оговоркой – иногда им можно разбавить 95‑й. Наша рекомендация: не надо разбавлять, берегите форсунки и насос – это дорогие компоненты, ремонт их недешев.
Коробки передач
Во всех версиях служит семиступенчатый робот GWM 7DCT450 с двумя сцеплениями, созданный при участии немецких инженеров. У сцепления, мехатроника и редукторной части общая масляная ванна. Блок мехатроника и узел сцепления несут логотипы BorgWarner.
Относительно благополучный агрегат с ресурсом под 300 тысяч км. До 100 тысяч км жалобы сводятся к появлению пинков и рывков, а лечится это обычно прошивками – калибровкой сцепления.
У полноприводной трансмиссии на основе многодисковой муфты BorgWarner особых болячек пока не выявлено.
Эксплуатационные болячки
- К подвеске и рулевому управлению никаких вопросов – на нормальных дорогах все элементы служат 120–150 тысяч км.
- Случалось коробление тормозных дисков и стремительный износ колодок на малых пробегах. Колодки зачастую губят закисшие суппорты, по дискам возможны два варианта: дефектные компоненты или перегрев. Гарантийным случаем обычно не признавались.
- Часто упоминаемая неисправность – отказы и глюки датчиков давления в шинах. Иногда их меняли по гарантии. Многие владельцы считают, что и менять незачем – избыточная функция. Из прочей электроники безбожно отстают часы, а в сырую погоду капризничает бесключевой доступ.
- Машин, проданных с мая 2019 года по январь 2021‑го, коснулась отзывная кампания – замене подлежали топливные трубки. В морозы на отдельных машинах нарушалась герметичность системы, что в нескольких случаях, по имеющейся информации, привело к возгоранию.
- Практически отсутствуют указания на раннюю коррозию, хотя к толщине и стойкости лакокрасочного покрытия вопросы есть.
- В сертификационных документах F7 «буксировка прицепов не предусмотрена» – установка фаркопа технически возможна, но ее не получится легализовать.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: F7 2.0 4×4
Оптимальный выбор: любая модификация
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