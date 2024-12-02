Колеса, двери, часы… Что ломается у Haval F7

«За рулем» собрал статистику неисправностей китайских кроссоверов Haval F7 и F7x

Кроссовер F7 первого поколения – самый массовый Haval на вторичном рынке. Вместе с кросс-купе F7х (отличается только формой кузова – кросс-купе) их предлагают вдвое больше, чем Джолионов. Потому что продавать начали на два года раньше – в 2019-м, одновременно с началом сборки полного цикла в Туле. В августе этого года выпуск «первого» F7 прекратили – на конвейер встал «второй» F7.

Покупали эти кроссоверы охотно. Еще до санкций за один 2021 год продали 22 тысячи F7 и F7x – больше, чем, например, Кашкаев. Привлекали покупателей, как водится, умеренная цена, богатое оснащение и интересная внешность. Рестайлинг 2022 года никаких особых новшеств не добавил – освежили дизайн и набор опций.

Городской кроссовер Haval F7 по размерам – конкурент Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Geely Tugella. Привод – полный или передний. Цена – от 1,7 млн рублей за ранние машины. Многие еще не проехали 100 тысяч км.

Концептуальный недостаток модели – нет атмосферного мотора, а трансмиссия – только роботизированная. Для владельцев это означает дополнительные расходы на обслуживание. В частности, управляющая электроника робота нуждается в адаптации по мере износа сцеплений, а узел сцеплений рано или поздно придется менять. Когда? Первые владельцы предпочитают эту заботу перекладывать на вторых…

Из полутора тысяч предлагаемых F7/F7x с пробегом планки 100 тысяч км достигли менее 10% машин. За 150 тысяч уехали 1,5%, 200 тысяч км пробега преодолели несколько десятков кроссоверов. Причем и за такие экземпляры просят не менее 1,5 млн рублей, что говорит о недурной ликвидности.

А как у F7 дело обстоит с поломками? Сейчас выясним.

Что нравится в Haval F7 и F7x

Владельцы хвалят качество сборки, стойкий к коррозии кузов, плотную и комфортную подвеску, клиренс 190 мм.

Просторный салон и обилие электроники – само собой, это нравится всем. Отдельных похвал удостоились работа мультимедиа, штатной навигации и камер кругового обзора.

Как ни странно, нет особых претензий к объему багажника. А по нашим замерам вмещает он всего 324 л – мало для машины такого размера.

Далее самое интересное: отмечают достойную шумоизоляцию и хорошо настроенную роботизированную коробку передач.

Объем багажника прямо зависит от методики замеров. Завод намерял 723 л – видимо, для вариации «без полки». В остальном, проем узковат, а погрузочная высота великовата.

Что не нравится в Haval F7 и F7x

Самая распространенная претензия – маленький бензобак (56 л) при расходе в городе 12-15 л на 100 км (для машин с мотором 2.0).

На втором месте – робот «неадекватно работает» и «тупит» (то есть, некоторое противоречие – кому-то работа робота нравится, а кому-то не нравится, что можно списать на манеру езды).

На третьем – слабая шумоизоляция (и снова противоречие, зависящее от того, на чем человек ездил до Хавейла).

Все остальное – малосущественные мелочи, типа бортовых часов, которые за месяц отстают на 5-10 минут, и ничего сделать с этим нельзя. И еще туго закрывающиеся двери.

При этом отсутствие электропривода двери багажника не заметил почти никто. Равно как и низкий потолок (особенно у F7x), а также то, что конструкцией не предусмотрена возможность установить фаркоп.

На пробегах до 100-120 тысяч км ни моторы, ни трансмиссия Haval F7 и F7x не подводили. За исключением единичных случаев.

Главные агрегаты Haval F7 и F7x

Моторов два – GW4B15 1.5 (150 л.с.) и GW4C20NT 2.0 (190 л.с.). Оба с прямым впрыском, турбонаддувом, цепным приводом ГРМ и гидрокомпенсаторами. Но у младшего блок алюминиевый и ресурс в районе 250 тысяч км, а у старшего блок чугунный, и он способен проехать более 300 тысяч км.

Моторы надежные, массовых указаний на жор масла пока нет (после 100 тысяч км, думается, их станет больше).

Случаи поломок единичны. На моторе 1.5 выходили из строя прокладка ГБЦ, заслонка дросселя и турбина. На двигателе 2.0 – балансирный вал и муфта фазорегулятора. Все это на небольших пробегах 20-50 тысяч км, поэтому чинили по гарантии.

Пару слов о топливе. Производитель допускает АИ-92, но с оговоркой – иногда им можно разбавить 95-й. Наша рекомендация: не надо разбавлять, берегите форсунки, они дорогие. Поэтому заправляйте только АИ-95.

Робот – семиступенчатый 7DCT450 с двумя мокрыми сцеплениями. Разрабатывали его при участии немецких инженеров, и получилось вроде неплохо: 250 тысяч км он выдерживает. Какой-либо ремонт, судя по всему, назревает в районе 150 тысяч км, что для агрегатов такого типа норма.

Конструктивные дефекты Haval F7 и F7x

Завод провел несколько отзывных кампаний.

Первая коснулась топливной системы – для машин, проданных с мая 2019 года по январь 2021-го. В морозы на отдельных машинах нарушалась герметичность системы, что в нескольких случаях привело к самовозгоранию автомобиля. При устранении проблемы заменяли топливные трубки.

Вторая – на машинах, изготовленных с декабря 2022 года по декабрь 2023-го, существовала «вероятность попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сиденьем с последующим коротким замыканием, которое может повлечь за собой оплавление разъема». При устранении проблемы заменяли разъем.

Панорамный люк относят к числу плюсов Haval F7 и F7x. Сделан он толково, жалоб на протечки нет. Но конденсат на нем образуется – куда деваться от физики.

Частые поломки Haval F7 и F7x

Среди прочих встретился такой отзыв владельца: «Первая поломка – на 180 тысячах км загудел подвесной подшипник». Даже жалоб на подвеску нет, из чего заключаем, что у нормальных хозяев на нормальных дорогах все ее элементы служат 120-150 тысяч км. И такая же тишина в отзывах про рулевую рейку.

Случается коробление тормозных дисков – биение возникало после 5-15 тысяч км. Но тут возможны два варианта: дефектные компоненты или езда в жару по горным дорогам. Гарантийным случаем это не признается.

Единственная часто упоминаемая неисправность – отказ датчиков давления в шинах. Иногда их меняли по гарантии. Некоторые считают, что и менять незачем – избыточная функция.

Даже типичная для многих китайских машин череда сбоев различной электроники Хавейлу F7, похоже, не присуща.

Вывод

Если не считать отстающих часов, датчиков давления в шинах и тугих дверей, то иных слабых мест у F7 владельцы пока не нашли. Может быть, они проявятся позже, через пару лет, по мере роста «среднего пробега».

К слову, Toyota RAV4 на вторичном рынке при таких же пробегах стоит на миллион-полтора дороже.

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