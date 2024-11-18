Больше Ларгуса и дешевле Весты — практичный автомобиль для семьи

«За рулем» рассказал про большой и надежный Citroen Berlingo за 900 тысяч

Имея в кармане меньше миллиона рублей, все равно можно найти неплохой семейный автомобиль с пробегом. И есть немало машин, отличающихся надежностью даже после десяти лет эксплуатации.

Да, с небольшим бюджетом не стоит гнаться за максимально свежим экземпляром. Куда важнее чистая история и отсутствие опыта работы в такси или других коммерческих организациях. И особенно это касается героя нашей статьи.

Citroen Berlingo

Кузов Citroen Berlingo хорошо защищен от коррозии.

Если нужен по-настоящему вместительный автомобиль, то не стоит забывать о пассажирских «каблучках». Оптимальным выбором среди такой техники будет Citroen Berlingo.

За 900 тысяч можно подобрать вместительный, надежный, экономичный и удобный Citroen Berlingo 2010-2011 годов выпуска.

Из двигателей наименее проблемными можно назвать бензиновый 1.6 с индексом TU5JP4 мощностью 90 или 109 л.с. Каких-то слабых мест у этого мотора нет. Кроме, пожалуй, расхода масла при очень больших пробегах.

Стоит проверить состояние электроники в салоне Citroen Berlingo. Проблемы могут созникнуть из-за попадания влаги в контактные разъемы.

С 2009 года основным в линейке стал другой бензиновый двигатель 1.6, созданный вместе с BMW. Несмотря на вроде бы вечную цепь ГРМ, она может износиться уже после 150 тысяч км.

Все двигатели работают с пятиступенчатой механикой. В отличие от дизельных модификаций, с бензиновыми двигателями она практически вечная. И ранний износ сцепления и подшипников в паре с бензиновым мотором случается редко. Найти версии с автоматической трансмиссией почти нереально.

В остальном это – коммерческий автомобиль, а значит с изрядным запасом прочности и рессурса, который прослужит долго и не обойдется дорого.

«За рулем» назвал самые живучие версии Skoda Octavia с пробегом.

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