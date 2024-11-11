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Покупаем машину за 900 тысяч вместо 2 млн рублей

«За рулем» назвал самые живучие версии Skoda Octavia с пробегом

Если у вас на покупку автомобиля отведено 900 тысяч рублей, но новые Гранта или Нива Легенда вас не устраивают по вместимости, то добро пожаловать на вторичный рынок – сейчас мы вам подскажем, к какому автомобилю стоит присмотреться.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Ваших денег хватит на вместительный (на уровне Geely Emgrand, который сегодня стоит от 2,1 млн рублей) и вполне надежный семейный автомобиль.

Skoda Octavia

С возрастом у Skoda Octavia больше всего страдают капот (от сколов) и дверные проемы – уплотнители быстро стирают краску.
С возрастом у Skoda Octavia больше всего страдают капот (от сколов) и дверные проемы – уплотнители быстро стирают краску.

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За 900 тысяч рублей можно подобрать неплохую Шкоду Октавию поколения А5 последних лет выпуска – 2011-2012 годов. Это если говорить о лифтбеке.

Есть и универсалы, но они за эти же деньги будут немного старше. С любым кузовом салон и багажник у Октавии очень вместительны.

Большая часть машин на рынке оснащены атмосферным бензиновым двигателем 1.6 мощностью 102 л.с. С ним не стоит ждать выдающейся динамики, но с точки зрения надежности он хорош.

Хуже всех пробег у Skoda Octavia переносят рулевое колесо и кожа селектора коробки передач. После 150 тысяч км может потребоваться перетяжка.
Хуже всех пробег у Skoda Octavia переносят рулевое колесо и кожа селектора коробки передач. После 150 тысяч км может потребоваться перетяжка.

Из редких слабостей можно вспомнить разве что не самый живучий водяной насос, который редко держится дольше 120-130 тысяч км.

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Если хочется большей динамики, то среди бензиновых турбомоторов самым удачным можно назвать 1.8 мощностью 152 л.с. Цепь у него иногда требует замены после 150 тысяч км. Так что стоит прислушаться к посторонним звукам. Турбина обычно выхаживает 250 тысяч км.

Из коробок лучше отдать предпочтение механике или классическому шестиступенчатому автомату.

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Виноградов Александр
Фото:Skoda
Количество просмотров 4930
11.11.2024 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+5