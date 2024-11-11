Покупаем машину за 900 тысяч вместо 2 млн рублей
Если у вас на покупку автомобиля отведено 900 тысяч рублей, но новые Гранта или Нива Легенда вас не устраивают по вместимости, то добро пожаловать на вторичный рынок – сейчас мы вам подскажем, к какому автомобилю стоит присмотреться.
Ваших денег хватит на вместительный (на уровне Geely Emgrand, который сегодня стоит от 2,1 млн рублей) и вполне надежный семейный автомобиль.
Skoda Octavia
За 900 тысяч рублей можно подобрать неплохую Шкоду Октавию поколения А5 последних лет выпуска – 2011-2012 годов. Это если говорить о лифтбеке.
Есть и универсалы, но они за эти же деньги будут немного старше. С любым кузовом салон и багажник у Октавии очень вместительны.
Большая часть машин на рынке оснащены атмосферным бензиновым двигателем 1.6 мощностью 102 л.с. С ним не стоит ждать выдающейся динамики, но с точки зрения надежности он хорош.
Из редких слабостей можно вспомнить разве что не самый живучий водяной насос, который редко держится дольше 120-130 тысяч км.
Если хочется большей динамики, то среди бензиновых турбомоторов самым удачным можно назвать 1.8 мощностью 152 л.с. Цепь у него иногда требует замены после 150 тысяч км. Так что стоит прислушаться к посторонним звукам. Турбина обычно выхаживает 250 тысяч км.
Из коробок лучше отдать предпочтение механике или классическому шестиступенчатому автомату.
- Ресурсный мотор, автомат и богатейшее оснащение – отличный «японец» за 2 млн рублей. Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть Acura MDX на вторичке.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.