Покупаем машину за 900 тысяч вместо 2 млн рублей

«За рулем» назвал самые живучие версии Skoda Octavia с пробегом

Если у вас на покупку автомобиля отведено 900 тысяч рублей, но новые Гранта или Нива Легенда вас не устраивают по вместимости, то добро пожаловать на вторичный рынок – сейчас мы вам подскажем, к какому автомобилю стоит присмотреться.

Ваших денег хватит на вместительный (на уровне Geely Emgrand, который сегодня стоит от 2,1 млн рублей) и вполне надежный семейный автомобиль.

Skoda Octavia

С возрастом у Skoda Octavia больше всего страдают капот (от сколов) и дверные проемы – уплотнители быстро стирают краску.

За 900 тысяч рублей можно подобрать неплохую Шкоду Октавию поколения А5 последних лет выпуска – 2011-2012 годов. Это если говорить о лифтбеке.

Есть и универсалы, но они за эти же деньги будут немного старше. С любым кузовом салон и багажник у Октавии очень вместительны.

Большая часть машин на рынке оснащены атмосферным бензиновым двигателем 1.6 мощностью 102 л.с. С ним не стоит ждать выдающейся динамики, но с точки зрения надежности он хорош.

Хуже всех пробег у Skoda Octavia переносят рулевое колесо и кожа селектора коробки передач. После 150 тысяч км может потребоваться перетяжка.

Из редких слабостей можно вспомнить разве что не самый живучий водяной насос, который редко держится дольше 120-130 тысяч км.

Если хочется большей динамики, то среди бензиновых турбомоторов самым удачным можно назвать 1.8 мощностью 152 л.с. Цепь у него иногда требует замены после 150 тысяч км. Так что стоит прислушаться к посторонним звукам. Турбина обычно выхаживает 250 тысяч км.

Из коробок лучше отдать предпочтение механике или классическому шестиступенчатому автомату.

Ресурсный мотор, автомат и богатейшее оснащение – отличный «японец» за 2 млн рублей. Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть Acura MDX на вторичке.

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