Ресурсный мотор, автомат и богатейшее оснащение – отличный «японец» за 2 млн рублей
Российский рынок подержанных автомобилей может предложить огромное количество добротных кроссоверов от известных брендов. Причем это будет не такой уж старый автомобиль, возраст его будет чуть более 10 лет, а пробег – менее 200 тысяч километров. Достойная замена «китайцам», не правда ли? Но к выбору нужно подходить ответственно.
Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев отобрал несколько достойных вариантов в бюджете 2-3 млн рублей. Один из них Acura MDX.
Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:
– Одно из немногих детищ Хонды, продававшихся у нас официально. Десятилетние машины – от 2,3 млн рублей.
Бытует в стереотипной комбинации двигателя J35A7 V6 3.5 (290 л. с.) с гидроавтоматом. Этот же мотор у Хонды Pilot: атмосферный с распределенным впрыском, приемлет АИ‑92, ресурс за 400 тысяч км.
Из особенностей – система VCM, отключающая при малых нагрузках три цилиндра. Сама по себе надежна, но страдает течами. Иных болячек у мотора не отмечено. Надо лишь учитывать отсутствие гидрокомпенсаторов и вовремя менять ремень ГРМ. Клапан EGR часто попросту глушат.
Автомат не хондовский, а немецкий девятиступенчатый ZF 9HP48. Не очень живучий, а на ранних машинах – в версии, не излеченной от детских болезней. До 180–200 тысяч км, впрочем, он ходит без запинок при регулярной замене масла. Затем – переборка с чисткой гидроблока.
MDX исключительно богато оснащен в базе. Феноменально надежен: многие машины прошли 200 тысяч без ремонта. Из-за малого тиража плохо покупается на вторичке и плохо продается.
Еще несколько достойных премиальных кроссоверов с богатым оснащением, предлагаемых на российском рынке, ждут вас в нашем новом материале.
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