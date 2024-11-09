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Ресурсный мотор, автомат и богатейшее оснащение – отличный «японец» за 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть Acura MDX на вторичке

Российский рынок подержанных автомобилей может предложить огромное количество добротных кроссоверов от известных брендов. Причем это будет не такой уж старый автомобиль, возраст его будет чуть более 10 лет, а пробег – менее 200 тысяч километров. Достойная замена «китайцам», не правда ли? Но к выбору нужно подходить ответственно.

Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев отобрал несколько достойных вариантов в бюджете 2-3 млн рублей. Один из них Acura MDX.

Acura MDX
Acura MDX

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Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

Одно из немногих детищ Хонды, продававшихся у нас официально. Десятилетние машины – от 2,3 млн рублей.

Бытует в стереотипной комбинации двигателя J35A7 V6 3.5 (290 л. с.) с гидроавтоматом. Этот же мотор у Хонды Pilot: атмосферный с распределенным впрыском, приемлет АИ92, ресурс за 400 тысяч км.

Из особенностей – система VCM, отключающая при малых нагрузках три цилиндра. Сама по себе надежна, но страдает течами. Иных болячек у мотора не отмечено. Надо лишь учитывать отсутствие гидрокомпенсаторов и вовремя менять ремень ГРМ. Клапан EGR часто попросту глушат.

Автомат не хондовский, а немецкий девятиступенчатый ZF 9HP48. Не очень живучий, а на ранних машинах – в версии, не излеченной от детских болезней. До 180–200 тысяч км, впрочем, он ходит без запинок при регулярной замене масла. Затем – переборка с чисткой гидроблока.

MDX исключительно богато оснащен в базе. Феноменально надежен: многие машины прошли 200 тысяч без ремонта. Из-за малого тиража плохо покупается на вторичке и плохо продается.

Интерьер Acura MDX

Еще несколько достойных премиальных кроссоверов с богатым оснащением, предлагаемых на российском рынке, ждут вас в нашем новом материале.

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Лежнин Роман
Фото:Acura
Количество просмотров 97910
09.11.2024 
Фото:Acura
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