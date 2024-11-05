Премиум-кроссовер до 3 млн рублей – 6 лучших вариантов

«За рулем» назвал надежные б/у кроссоверы престижных европейских и японских марок

ЧТО ИЩЕМ?

Премиальный кроссовер

Возраст: 10–12 лет

Пробег: до 200 тысяч км

Цена: 2–3 млн ₽

Acura MDX

Длина 4935 мм, клиренс 200 мм, багажник 676 л

Acura MDX

Одно из немногих детищ Хонды, продававшихся у нас официально. Десятилетние машины – от 2,3 млн рублей.

Бытует в стереотипной комбинации двигателя J35A7 V6 3.5 (290 л. с.) с гидроавтоматом. Этот же мотор у Хонды Pilot: атмосферный с распределенным впрыском, приемлет АИ‑92, ресурс за 400 тысяч км.

Из особенностей – система VCM, отключающая при малых нагрузках три цилиндра. Сама по себе надежна, но страдает течами. Иных болячек у мотора не отмечено. Надо лишь учитывать отсутствие гидрокомпенсаторов и вовремя менять ремень ГРМ. Клапан EGR часто попросту глушат.

Автомат не хондовский, а немецкий девятиступенчатый ZF 9HP48. Не очень живучий, а на ранних машинах – в версии, не излеченной от детских болезней. До 180–200 тысяч км, впрочем, он ходит без запинок при регулярной замене масла. Затем – переборка с чисткой гидроблока.

MDX исключительно богато оснащен в базе. Феноменально надежен: многие машины прошли 200 тысяч без ремонта. Из-за малого тиража плохо покупается на вторичке и плохо продается.

Audi Q7

Длина 5089 мм, клиренс 180–205 мм, багажник 775 л

Audi Q7

Цены – от 1,8 млн рублей. Но больше половины машин 10–12 лет – с пробегами свыше 200 тысяч км.

При рестайлинге 2010 года упразднили атмосферные моторы. Из бензиновых остался турбо 3.0 TFSI (272 или 333 л. с.) с прямым впрыском: масложор, задиры поршневой, отказывающие термостат и вихревые заслонки.

На его фоне недурен дизель V6 3.0 (245 л. с.). С чугунным блоком и ресурсом за 500 тысяч км. Правда, придется доливать выгорающее масло, прочищать сажевый фильтр и систему EGR.

Большие дизели V8 4.1 (340 л. с.) и V12 5.9 (500 л. с.) намного сложнее и дороже в ремонте. А главное – гораздо быстрее убивают гидроавтоматы. Со всеми моторами, кроме 5.9, работает восьмиступенчатый AL1000, он же Aisin TR‑80SD – особых вопросов к нему нет, служит свыше 350 тысяч км. Рассчитанный же на более высокие нагрузки ZF 6HP32 мощи дизеля 5.9 откровенно не выдерживает.

За 20–30 тысяч км изнашиваются тормозные диски и колодки. Массово выходят из строя приводы дверных ручек и трапеция дворников. Системные неполадки электрики и электроники.

Продолжение – на следующей странице