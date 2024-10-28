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Полный привод, 249 л.с. и 2,5 млн рублей — если нужен 7-местный кроссовер

«За рулем» рассказал про надежность вместительного и мощного Honda Pilot

Есть множество подходов к оценке надежности и долговечности подержанных автомобилей. Ни один не является совершенным и не дает полной картины. Как минимум из-за многообразия силовых агрегатов и комплектаций на разных рынках.

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Нас заинтересовало исследование портала iSeeCars, выявившее самые живучие модели на американском рынке. Этот интерес объяснить несложно: часть моделей, объявленных в Северной Америке самыми выносливыми, продавали и у нас, и машины эти можно приобрести.

И вот модель, которая продавалась и у нас, и в США, занявшая 8-е место в топ-10 самых надежных моделей.

Honda Pilot

За 1,7-2 млн рублей – машины 12-13 лет с гигантскими пробегами 300-400 тысяч км. Примерно половина пробежала менее 200 тысяч км. Средняя цена на них – в районе 2,5 млн.
За 1,7-2 млн рублей – машины 12-13 лет с гигантскими пробегами 300-400 тысяч км. Примерно половина пробежала менее 200 тысяч км. Средняя цена на них – в районе 2,5 млн.

Honda Pilot занимает восьмое место среди SUV. Второе поколение автомобиля выпускалось с 2008 до 2015 годы. Полный привод здесь «паркетный», хотя подключением второй оси заведуют не одна, а две муфты.

И у нас, и в Америке Honda Pilot был доступен только с мотором V6 3.5 (249, 257 л.с.). Это атмосферный двигатель с алюминиевым блоком и с чугунными гильзами.

В 7-местном салоне Honda Pilot не тесно даже на третьем ряду сидений.
В 7-местном салоне Honda Pilot не тесно даже на третьем ряду сидений.

Главная особенность мотора – система VCM, отключающая часть цилиндров при малых нагрузках для экономии топлива. Она же и единственное слабое место, так как страдает течами.

Сам двигатель очень надежный. Реставрация поршневой группы может потребоваться лишь в районе 300 тысяч км.

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Мотор сочетается с хондовским пятиступенчатым автоматом PN3A. Он долговечен, но при условии регулярного обновления масла. Кроме того, у излишне активных водителей отдельные элементы коробки передач изнашиваются к 200 тысячам км.

Honda Pilot – частый гость рейтингов надежности, а потому его живучесть сложно подвергать сомнениям.

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Зиновьев Сергей
Фото:Honda
Количество просмотров 76
28.10.2024
Фото:Honda
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