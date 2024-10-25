Рама, полный привод, огромный ресурс — выносливый автомобиль за 1,5 млн

«За рулем» изучил ресурс вместительного внедорожника Chevrolet Tahoe

Чтобы рассуждать о надежности автомобиля с пробегом, нужна статистика. В России официально данные о поломках не собираются, но это делают, например, в Северной Америке. В частности, есть портал iSeeCars – крупный агрегатор объявлений о продаже подержанных машин с огромной базой, по которой выводится очень интересная статистика об автомобилях, которые дотянули до пробегов 370 тысяч км.

Методика здесь не особо изощренная, но имеет право на жизнь. Пробег мало что говорит о надежности – ведь неизвестно, сколько раз за эти 370 тысяч км машину чинили. И не указываются поколения моделей, но их нетрудно вычислить: средний годовой пробег в США немногим выше нашего, и поэтому речь, в основном, о машинах в возрасте 12-15 лет.

Мы уже рассказали о моделях, которые вошли в топ-3 и топ-5 рейтинга (Toyota Highlander и Lexus GX соответственно). Они поставлялись в Россию в тех же версиях, что и в США. Теперь поговорим о модели, вошедшей в топ-10.

Chevrolet Tahoe

В продаже есть Chevrolet Tahoe в возрасте 12-13 лет с пробегами менее 150 тысяч км. Разброс цен очень велик: от 1,4 млн до 6-7 млн рублей за экземпляры, «пробежавшие» всего 60-70 тысяч км.

Chevrolet Tahoe редко фигурирует в рейтингах надежности, но вот по части жизнестойкости у него порядок – седьмое место, сразу после собственного клона GMC Yukon.

Создан Chevrolet Tahoe на платформе GMT900, разработанной, в первую очередь, для рамного пикапа Silverado (он стабильно входит в тройку самых продаваемых моделей в Штатах).

Салон Chevrolet Tahoe может быть 7- или 8-местным (в обоих случаях с тремя сиденьями на третьем ряду). На фото – 7-местная версия.

Третье поколение Tahoe выпускали с 2006 до 2014 года. Все моторы – атмосферные V8. Объемы 4.8 и 6.2 к нам почти не завозили, на вторичке представлены в основном версии с двигателем 5.3 (360 л.с.) – сказалась крупноузловая сборка в Калининграде.

Этот атмосферник с чугунным блоком имеет ресурс более 500 тысяч км. Безупречной надежностью не слывет (в частности, подводят помпа и катушки зажигания), но поршневая группа чрезвычайно стойкая.

На ранних машинах мотор сочетался с четырехступенчатым автоматом 4L60E. Затем ему на смену пришел шестиступенчатый 6L80. По ресурсу и надежности старый автомат намного лучше. Новый же не всегда дотягивает до пробега 250 тысяч км без переборки.

О выносливости Chevrolet Tahoe говорит тот факт, что на нашем вторичном рынке попадаются экземпляры с пробегами под 500 тысяч км.

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