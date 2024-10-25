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Рама, полный привод, огромный ресурс — выносливый автомобиль за 1,5 млн

«За рулем» изучил ресурс вместительного внедорожника Chevrolet Tahoe

Чтобы рассуждать о надежности автомобиля с пробегом, нужна статистика. В России официально данные о поломках не собираются, но это делают, например, в Северной Америке. В частности, есть портал iSeeCars – крупный агрегатор объявлений о продаже подержанных машин с огромной базой, по которой выводится очень интересная статистика об автомобилях, которые дотянули до пробегов 370 тысяч км.

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Методика здесь не особо изощренная, но имеет право на жизнь. Пробег мало что говорит о надежности – ведь неизвестно, сколько раз за эти 370 тысяч км машину чинили. И не указываются поколения моделей, но их нетрудно вычислить: средний годовой пробег в США немногим выше нашего, и поэтому речь, в основном, о машинах в возрасте 12-15 лет.

Мы уже рассказали о моделях, которые вошли в топ-3 и топ-5 рейтинга (Toyota Highlander и Lexus GX соответственно). Они поставлялись в Россию в тех же версиях, что и в США. Теперь поговорим о модели, вошедшей в топ-10.

Chevrolet Tahoe

В продаже есть Chevrolet Tahoe в возрасте 12-13 лет с пробегами менее 150 тысяч км. Разброс цен очень велик: от 1,4 млн до 6-7 млн рублей за экземпляры, «пробежавшие» всего 60-70 тысяч км.
В продаже есть Chevrolet Tahoe в возрасте 12-13 лет с пробегами менее 150 тысяч км. Разброс цен очень велик: от 1,4 млн до 6-7 млн рублей за экземпляры, «пробежавшие» всего 60-70 тысяч км.

Chevrolet Tahoe редко фигурирует в рейтингах надежности, но вот по части жизнестойкости у него порядок – седьмое место, сразу после собственного клона GMC Yukon.

Создан Chevrolet Tahoe на платформе GMT900, разработанной, в первую очередь, для рамного пикапа Silverado (он стабильно входит в тройку самых продаваемых моделей в Штатах).

Салон Chevrolet Tahoe может быть 7- или 8-местным (в обоих случаях с тремя сиденьями на третьем ряду). На фото – 7-местная версия.
Салон Chevrolet Tahoe может быть 7- или 8-местным (в обоих случаях с тремя сиденьями на третьем ряду). На фото – 7-местная версия.

Третье поколение Tahoe выпускали с 2006 до 2014 года. Все моторы – атмосферные V8. Объемы 4.8 и 6.2 к нам почти не завозили, на вторичке представлены в основном версии с двигателем 5.3 (360 л.с.) – сказалась крупноузловая сборка в Калининграде.

Этот атмосферник с чугунным блоком имеет ресурс более 500 тысяч км. Безупречной надежностью не слывет (в частности, подводят помпа и катушки зажигания), но поршневая группа чрезвычайно стойкая.

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На ранних машинах мотор сочетался с четырехступенчатым автоматом 4L60E. Затем ему на смену пришел шестиступенчатый 6L80. По ресурсу и надежности старый автомат намного лучше. Новый же не всегда дотягивает до пробега 250 тысяч км без переборки.

О выносливости Chevrolet Tahoe говорит тот факт, что на нашем вторичном рынке попадаются экземпляры с пробегами под 500 тысяч км.

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Зиновьев Сергей
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 104
25.10.2024
Фото:Chevrolet
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