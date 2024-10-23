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Автомат Aisin, атмосферный мотор – этот внедорожник вошел в топ-5 самых надежных

«За рулем» рассказал про Lexus GX, который можно купить за 2,5 млн рублей

Как узнать, что автомобиль надежен? Для этого нужна статистика. В Америке, например, есть такой портал iSeeCars – крупный агрегатор объявлений о продаже подержанных машин. Огромная база данных дает простор для аналитики…

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И здесь есть рейтинг надежных машин, который составляется подсчетом доли экземпляров той или иной модели, успешно преодолевающих в ходе эксплуатации отметку в 250 тысяч миль. Иными словами, продаваемых с пробегами свыше 370 тысяч км.

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Казалось бы, какой нам прок от американской статистики? Но он есть, так как некоторые продававшиеся в России автомобили являются точной копией версий для американского рынка. Поэтому встречайте внедорожник, который вошел в топ-5 самых надежных в США и Канаде. Он также продавался у нас, и сегодня вы можете купить его на вторичном рынке РФ (или привезти из США).

Lexus GX

Треть машин – в возрасте 12-13 лет, а их пробег превышает 250 тысяч км, но выбрать есть из чего. Lexus – это премиум-сегмент, цена «кусается»: дешевле, чем за 2,5 млн рублей, автомобиль не найти даже при пробегах свыше 300 тысяч км.
Треть машин – в возрасте 12-13 лет, а их пробег превышает 250 тысяч км, но выбрать есть из чего. Lexus – это премиум-сегмент, цена «кусается»: дешевле, чем за 2,5 млн рублей, автомобиль не найти даже при пробегах свыше 300 тысяч км.

Второе поколение Lexus GX выпускали необычно долго – с 2009 по 2023 год, но с двумя рестайлингами. В основе внедорожника – Toyota Land Cruiser Prado. Сборка – японская или канадская.

Салон Lexus GX может быть шести- или семиместным, со сплошным диваном на втором ряду или с двумя отдельными креслами, как на фотографии.
Салон Lexus GX может быть шести- или семиместным, со сплошным диваном на втором ряду или с двумя отдельными креслами, как на фотографии.

У нас, как и в США, продавали только версию с топовым мотором V8 4.6 (296 л.с.), хотя есть незначительные различия, конструктивные и декоративные.

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Алюминиевый атмосферник – с распределенным впрыском и, разумеется, цепным приводом ГРМ. Приемлет АИ-92. Ресурс наши специалисты определяют в 450 тысяч км и более, так что 370 тысяч км для него не проблема.

Шестиступенчатый автомат A760F – из числа неубиваемых агрегатов Aisin Warner, также выхаживает свыше 400 тысяч км. Ничего удивительного, что GX оказался на пятом месте среди самых выносливых SUV.

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Зиновьев Сергей
Фото:Toyota
Количество просмотров 136
23.10.2024
Фото:Toyota
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