Автомат Aisin, атмосферный мотор – этот внедорожник вошел в топ-5 самых надежных
Как узнать, что автомобиль надежен? Для этого нужна статистика. В Америке, например, есть такой портал iSeeCars – крупный агрегатор объявлений о продаже подержанных машин. Огромная база данных дает простор для аналитики…
И здесь есть рейтинг надежных машин, который составляется подсчетом доли экземпляров той или иной модели, успешно преодолевающих в ходе эксплуатации отметку в 250 тысяч миль. Иными словами, продаваемых с пробегами свыше 370 тысяч км.
Казалось бы, какой нам прок от американской статистики? Но он есть, так как некоторые продававшиеся в России автомобили являются точной копией версий для американского рынка. Поэтому встречайте внедорожник, который вошел в топ-5 самых надежных в США и Канаде. Он также продавался у нас, и сегодня вы можете купить его на вторичном рынке РФ (или привезти из США).
Lexus GX
Второе поколение Lexus GX выпускали необычно долго – с 2009 по 2023 год, но с двумя рестайлингами. В основе внедорожника – Toyota Land Cruiser Prado. Сборка – японская или канадская.
У нас, как и в США, продавали только версию с топовым мотором V8 4.6 (296 л.с.), хотя есть незначительные различия, конструктивные и декоративные.
Алюминиевый атмосферник – с распределенным впрыском и, разумеется, цепным приводом ГРМ. Приемлет АИ-92. Ресурс наши специалисты определяют в 450 тысяч км и более, так что 370 тысяч км для него не проблема.
Шестиступенчатый автомат A760F – из числа неубиваемых агрегатов Aisin Warner, также выхаживает свыше 400 тысяч км. Ничего удивительного, что GX оказался на пятом месте среди самых выносливых SUV.
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