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Из-за чего «кончается» вариатор? Рассказываем подробно!

«За рулем» рассказал о слабых местах вариатора Nissan X-Trail третьего поколения

На примере Nissan X-Trail третьей генерации можно проследить, какими недостатками страдают современные вариаторы, как они улучшаются производителем в ходе конвейерной жизни модели и от каких болячек не в состоянии избавиться никогда. В новом номере «За рулем» эксперт Илья Хлебушкин называет вариатор Икс-Трейла самым неоднозначным узлом.

Nissan X-Trail III
Nissan X-Trail III
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Ведь в теории и бесступенчатая коробка CVT Jatco JF016E (для моторов с моментом до 250 Н·м) с бензиновыми двигателями, и переваривающая больший крутящий момент (до 300 Н·м) версия JF017E с дизелями способны отработать около 250 тысяч км. Но зачастую требуют ремонта уже на 150-200 тысяч км.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Конструкция образца 2012 года по «железу» во многом повторяет предшественницу Jatco JF011E, но облегчена и упрощена. В гидроблоке вместо управляющего давлением масла (для изменения положения конусов) степ-мотора использованы одинаковые линейные соленоиды-регуляторы. Гидроблок был максимально прихотлив до 2015–2016 года.

Из-за быстрого износа клапанного механизма через 50 тысяч км давление масла скакало, допуская пpocкaльзывaния ремня и взаимную выработку его и конусов. А частицы износа, попадая в гидpocиcтeму, запускали цепную реакцию, еще больше ухудшая состояние всего агрегата. Абразива в масло добавляли и фрикционы рано срабатывающей блокировки гидротрансформатора.

При этом ремонт гидpoблoкa нe предусмотрен, и даже заменить только отказавшие клапаны-coлeнoиды не выйдет – из-за привязки кaлибpoвок к конкретному гидроблоку. А в комплекте c каждым новым гидроблоком идет диск c индивидуальными калибровками для каждого клапана – без их прописки в блок управления вариатор в лучшем случае будет работать некорректно, а то и вовсе откажется.

Доработанный вариатор имеет более компромиссную блокировку гидротрансформатора (скорость, на которой она срабатывает, сложно рассчитывается в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки и степени прогрева узла). А еще вариатор получил программную самозащиту, исключающую проворот ремня относительно шкивов – например, он не согласится стартовать на асфальте с пробуксовкой.

Nissan X-Trail III
Nissan X-Trail III

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Однако агрегат по-прежнему может страдать от перегревов – например, при длительном движении в жару с высокой скоростью, добавляет эксперт. При возможности стоящий перед основным радиатором теплообменник лучше сменить на более эффективный. Через 120-150 тысяч км возможен износ peдукциoнного клапана мacлонacocа. А впоследствии – подшипников валов. Максимальный ресурс вариатора можно получить при бережной эксплуатации и замене масла каждые 40-50 тысяч км...

Какие еще слабые места обнаруживает подержанный Nissan X-Trail III? Читайте в октябрьском «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена на основе статьи Ильи Хлебушкина «Хитрила», опубликованной в журнале «За рулем» №10/2024.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
03.10.2024
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Отзывы о Nissan X-Trail ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+1