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Этот трехрядный кроссовер за 1,7 млн вошел в топ-3 самых надежных

«За рулем» назвал самый надежный кроссовер на вторичном рынке

Есть множество подходов к оценке надежности и долговечности автомобилей. Ни один не является совершенным и не дает полной картины. Как минимум из-за многообразия силовых агрегатов и комплектаций на разных рынках.

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Понятно, что атмосферный мотор большого объема с чугунным блоком, скорее всего, переживет алюминиевый двигатель с прямым впрыском. Но это не всегда так. Порой, например, гибриды оказываются надежнее версий с атмосферными агрегатами.

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Нас заинтересовало исследование портала iSeeCars, выявившее самые живучие модели на американском рынке. Этот интерес объяснить несложно: часть моделей, объявленных в Северной Америке самыми выносливыми, продавали и у нас, и эти машины с пробегом можно приобрести, ввезя в Россию из США, о чем мы писали.

И вот модель, которая продавалась и у нас, и в США, занявшая третью строчку рейтинга.

Toyota Highlander

Машин в возрасте 12-13 лет с пробегами до 200 тысяч км на вторичке пока еще много. Цены стартуют с 1,7 млн рублей и уходят за 3 млн за самые свежие экземпляры.
Машин в возрасте 12-13 лет с пробегами до 200 тысяч км на вторичке пока еще много. Цены стартуют с 1,7 млн рублей и уходят за 3 млн за самые свежие экземпляры.

Модель изначально ориентирована на американский рынок. Присутствует она в рейтинге дважды – отдельно гибридная и отдельно версии с бензиновыми моторами.

Гибрид 3.3 оказался более живучим и среди SUV занял третье (!) место. Но у нас в стране такой автомобиль – большая редкость.

Toyota Highlander с атмосферниками расположились на 9-й позиции, что, тоже отличный результат – они вошли в топ-10.

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У нас официально продавали Хайлендеры точно с теми же двигателями, что и в США. Это рядный бензиновый мотор 2.7 и 6-цилиндровый V-образный 3.5. Да и собирали их, большей частью, на заводе в американском штате Индиана.

Оба двигателя (1AR-FE и 2GR-FE) со второго поколения перекочевали на третье, вышедшее в 2013 году. Оба агрегата вполне способны без серьезных ремонтов «уехать» за 350 тысяч км.

Сам Highlander, что второго поколения, что третьего, славится отменной жизнестойкостью в отношении всех узлов и агрегатов, поэтому высоко ценится на вторичном рынке.

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Зиновьев Сергей
Фото:Toyota
Количество просмотров 131
21.10.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+3