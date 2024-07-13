Автомобиль из США — легко! Как, у кого и почем

Эксперт рассказал, как сегодня можно купить автомобиль из Северной Америки

В последние пару лет предложение на российском автомобильном рынке стремительно изменилось. Человек хоть и умеет отлично адаптироваться, но менять свои потребительские привычки с такой невероятной скоростью способны не все. Многие из нас по-прежнему привязаны к торговым маркам, которыми мы пользовались в течение если не всей жизни, то многих лет. Но купить автомобиль любимой марки с пробегом можно и сегодня.

Своим опытом о том, где взять автомобили, «которых больше нет», и почему это может быть выгодно, делится основатель и генеральный директор компании «ДрайвМаркет» Евгений Никишов.

Аукционы США – в чем суть

Согласно данным World Population Review, в начале 2024 года в США было зарегистрировано примерно 305 миллионов легковых автомобилей. Таким образом, на каждую тысячу жителей приходилось 908 машин. В России эта цифра на 1 января 2024 года составляла 315 легковушек – рост за год примерно на 2%. При такой «плотности» автопарка автомобильные аукционы являются одной из важнейших частей авторынка США.

Автоаукционы возникли одновременно с автомобилями, в начале прошлого века. А тот электронный вид, который привычен для нас сегодня, они приняли только в начале нулевых годов, вместе с появлением и распространением быстрого интернета.

Изначально онлайн-аукционы создавались для страховых компаний, которые реализуют имущество, чтобы компенсировать свои потери по страховым премиям или банкротствам, и сегодня до 30-35% аукционов именно такие.

Правила игры для ввоза автомобилей из США

Мы заинтересовались этим каналом примерно пять лет назад, и первые купленные на американских аукционах автомобили были, что называется, для себя, для знакомых и только потом – для перепродажи.

Наше таможенное законодательство было тогда достаточно лояльным по отношению к частным лицам, пошлины – вменяемые, оформление – довольно простое.

С началом СВО и введением санкций импорт частными лицами автомобилей пережил спазматический всплеск. Ничего удивительного, что государство, увидевшее кратный рост ввоза автомобилей, скажем, через Киргизию, усмотрело в этом явную коммерческую деятельность. Трудно поверить, что частное лицо ввозит для себя сразу пять иномарок.

Правила игры изменились, привести эту деятельность в законный вид и сбалансировать ее был призван так называемый «утилизационный сбор», который, по факту, стал запретительным для некоторых популярных марок и моделей. Остановлюсь на этом подробнее.

Если гражданин РФ ввозит один автомобиль на территорию страны в личное пользование, то утилизационный сбор будет небольшим – 5 тысяч рублей или около того, но при условии, что это одна машина в год, и в течение этого года она не будет продана. Если будет, то гражданину доначислят сбор по другой ставке.

Если же автомобиль ввозит компания, то коммерческий утилизационный сбор начинается от 500 тысяч рублей для автомобиля возрастом 3-5 лет, а если объем двигателя машины составляет более 3 литров – от полутора миллиона рублей.

На практике, если ты ввозишь автомобиль из Киргизии или Казахстана, то коммерческий утилизационный сбор применяется едва ли не в 100% случаев. Это было сделано потому, что эти страны – участники Евразийского экономического пространства (ЕАЭС). Автомобили, ввезенные в них, не облагаются пошлинами при пересечении границы РФ, а их собственные пошлины – достаточно щадящие, ниже российских.

До введения новых правил получалось так, что чем дороже был автомобиль, ввозимый таким маршрутом, тем выгоднее он оказывался при попадании на российский рынок.

Сегодня же на автомобили младше трех лет таможня выставляет ставку таможенного платежа по своим каталогам, которых нет в общем доступе. Эта процедура непрозрачна. Таким образом, удачное приобретение автомобиля за границей по цене ниже рынка может на российской таможне потерять всю свою прелесть.

В отношении автомобилей возрастом от трех до пяти лет правила более четкие: таможенный платеж рассчитывается от объема двигателя, и вся процедура становится более предсказуемой.

Какие аукционы США надежнее

Правильнее всего покупать автомобиль на аукционе у страховой компании. Это может оказаться чуть дороже, чем покупка машины на аукционе у дилера, но зато в этом случае вы можете быть уверены, что никаких неприятных сюрпризов автомобиль вам не принесет.

В США принято страховать новый автомобиль, так что страховая знает всю его историю со дня первой покупки, независимо от того, сколько владельцев у него было: все ДТП, если они были, регламенты, ремонты, даже замены масла.

С дилерами связываться менее выгодно, поскольку вам может попасться автомобиль, который ранее был приобретен на этом же аукционе, подготовлен к продаже и выставлен уже по более высокой цене. Таким автодилером может оказаться и осевшая в Штатах бригада слесарей из стран бывшего СССР с кустарным гаражом и своими представлениями о стандартах качества.

Для того чтобы подстраховаться, всегда проверяйте историю автомобиля: попадал ли он на аукционы раньше, и если да, то с какими повреждениями. Это гораздо проще, чем проверить самого дилера, поскольку такая процедура в США – сложная, долгая и дорогая.

Что касается страховых компаний, то они ремонтом или подготовкой к продаже, за исключением мойки или чистки салона, заниматься не будут – это не их бизнес.

Замечу, что все профессиональные участники аукционного рынка, которые выступают в роли продавцов или покупателей, проходят проверку со стороны службы безопасности аукциона, и это не простая верификация данных.

Продавцы – почти исключительно компании, зарегистрированные в США или в тех странах, которые по американским понятиям имеют схожее законодательство и двусторонние договоры в области борьбы с преступностью, такие как Канада или Великобритания.

Остальные участники рынка, по сравнению с профессиональными, имеют меньше прав и опций. Например, им могут быть недоступны определенные лоты.

Есть особый тип закрытых аукционов – так называемые «дилерские», самый известный из них – Манхейм, где большинство автомобилей не имеют дефектов и продаются со значительным дисконтом к рынку. Но там проверка участников еще жестче, а доступ осуществляется по специальной лицензии, которая стоит денег. Отказ же в участии можно получить и на уровне «что-то мне твое лицо не нравится».

После всплеска спроса в первой половине 2022 года заказы на поставки с аукционов практически вернулись к уровню 2021 года. Но теперь немного изменился запрос: вместо моделей, с помощью которых можно было выделиться, спрашивают популярные автомобили, которых на нашем рынке официально нет и которые с аукциона можно приобрести с доставкой «под ключ», с гарантией и по адекватной цене.

Поясню на примере. Когда человек стоит перед выбором, приобрести ему новую отечественную Lada Vesta Cross, китайские Livan или Changan за 1,7-1,8 млн рублей либо VW Jetta или Chevrolet Malibu с небольшим пробегом за те же деньги, он может предпочесть последние, даже с учетом того, что доставка займет до 3 месяцев.

Как устроены автомобильные аукционы США

Есть разные типы аукционов. Если продавец указал в лоте Pure Sale – значит, машину продадут по любой цене, которая образуется на аукционе, а если Buy Now – он может отказаться от участия в нем, если до начала аукциона у него выкупят лот по указанной фиксированной цене. В противном случае – исходная цена обычно составляет 0 долларов.

Сначала все лоты «висят» общим списком. Вы сможете их изучить задолго до аукциона: пока сами автомобили перемещаются на площадку хранения, пока по ним готовятся документы и прочее. Потом объявляется дата аукциона, обычно за неделю. Но ставки на автомобили можно делать и до объявления даты аукциона, и после. Ставки обычно очень низкие, по принципу «чтобы не забыть», чтобы вовремя пришло оповещение о начале торгов. Чем ближе ко времени начала аукциона, тем ближе ставки подбираются к реальной цене.

Обычно за несколько часов до аукциона ставки закрываются, перестают приниматься, и аукцион переходит в закрытый режим. Обычно аукцион длится всего один час, но это не значит, что торги идут по одному лоту: все авто разделены на «пакеты» или «линии», чаще всего по 100 автомобилей. В закрытом режиме цена лота уже не видна, её узнáют по итогам только участники этого этапа. Для остальных участников или зрителей финальная цена так и останется тайной, если только…

Здесь следует упомянуть такой параметр, как Reserve Price. Его указывает продавец как минимальный предел, при котором сделка состоится. Если на аукционе эта цифра не будет достигнута, а продавец в процессе не откажется от своего требования, то продажа не произойдет. И никому из покупателей она не видна ни на каком этапе, хотя продвинутые специалисты могут выяснить ее для вас с помощью специальных технологий.

Какие автомобили покупать в США

Большинство потребителей воспринимает американский автомобильный рынок как рынок американских производителей. Это большое заблуждение. Американский рынок сегодня – это срез глобального рынка, на котором представлены практически все бренды, кроме китайских, с которыми у США продолжаются торговые войны.

На аукционах можно найти любую машину, но стоит учитывать, что по отношению к российскому рынку есть более выгодные и менее выгодные марки и модели. Одни найти и купить проще, другие, такие как Jeep Cherokee с двухлитровым двигателем, – сложнее. С учетом законодательства следует ориентироваться на машины возрастом от 3 до 5 лет, с пробегом не более 30–50 тысяч миль и объемом двигателя до 3 литров, не имеющих повреждений силовой части, приобретая их только у страховых компаний. Тогда вероятность удачной покупки будет действительно высокой.

Вместо заключения

Приобретение автомобиля на аукционе в США – хорошая возможность недорого обзавестись автомобилем популярной или престижной марки. При бережной эксплуатации в течение 2-3 лет его можно будет продать за те же или большие деньги. Правда, есть одно существенное «но».

В современных условиях гражданину РФ или российскому юрлицу вход на аукционы закрыт. Так что вам придется или самостоятельно войти в контакт с одним из профессиональных участников таких аукционов, или обратиться в российскую компанию, которая эту дорожку протоптала до вас. И желательно убедиться, что она внимательно и точно работает с запросами своих клиентов.

А вот самый дорогой автомобиль в мире, купленный на аукционе.