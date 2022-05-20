Новым рекордсменом стал Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года выпуска.

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Его продали за невероятную сумму — 135 млн евро, или 8,767 млрд рублей. Тем самым был побит прежний рекорд, установленный Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, который был продан за 94,5 млн долларов в 2018 году (5,9 млрд рублей по сегодняшнему курсу).

Секрет цены в том, что в мире есть только два купе 300 SLR Uhlenhaut из классической коллекции Mercedes-Benz (еще пять экземпляров — родстеры с откидным верхом). Они построены Рудольфом Уленхаутом на базе W 196 R Grand Prix, который выиграл несколько чемпионатов мира под управлением Хуана Мануэля Фанхио.

Купе оснащены 3-литровым рядным восьмицилиндровым двигателем мощностью 302 лошадиных силы, чего достаточно для разгона до 100 км/ч всего за 6,9 секунды. Максимальная скорость составляет 284 км/ч.

Два купе получили прозвища Красный и Синий, за цвета салона. Продан был Красный с пробегом всего 6045 км на одометре. У Mercedes-Benz остался Синий. Возможно, позже будет продан и он.

Фото: Mercedes-Benz

Видео: Youtube