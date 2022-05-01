Забытый исполин: история советского суперкара ЗиС-112

Невероятная внешность, запредельная длина кузова (около 6 метров) и впечатляющая скорость — машина из начала 1950-х набирала свыше 200 км/ч...

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В начале 1950-х московский Завод им. Сталина (ЗиС, изначально АМО, а впоследствии — ЗиЛ) обзавелся собственной гоночной командой. Автомобильные гонки тогда представляли собой заезды на закрытых участках шоссе — соревновались на скорость, по прямой, с разворотом в самой дальней точке и возвращением обратно. Новой заводской команде понадобился автомобиль, который и принялись разрабатывать в кратчайшие сроки — благо, весьма подходящая база для этого уже была.

Незадолго до этого завод освоил лимузин ЗиС-110, который, кстати, использовался не только в госаппарате, но и в московском такси. Машина получилась выдающаяся, и особой изюминкой ее был рядный 8-цилиндровый мотор, выдававший 140 л.с, рассказывает Youtube-канал «Автомобильная Россия».

В первых спортивных машинах ЗиС-112, облик которых создал дизайнер Валентин Ростков, вдохновившись концептом Buick LeSabre, использовался именно этот движок, а затем появился экспериментальная вариация — с верхними впускными клапанами и нижними выпускными. Мотор развивал 180 л.с., а автомобиль смог разгоняться до 200 км/ч.

Ввиду характерной внешности модель получила собственное прозвище — Циклоп. За несколько лет было построено несколько «сто двенадцатых», успевших блеснуть в линейных гонках на Минском шоссе. Но приближалась смена эпох — первая в СССР кольцевая трасса (очень своеобразная по нынешним временам), 44-километровое «Минское кольцо», потребовала разработки совсем иной техники... Увы, до наших дней ни один из исполинов ЗИС-112 не дожил.

А вот один из последователей, кольцевой ЗИЛ-112С сохранился — в 2004 году «За рулем» сообщал о такой машине, находящейся в рижском «Мотор музее», а спустя десять лет Сергей Канунников проехал на ней по трассе «Бикерниеки».

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Фото: из архива «За рулем»

Видео: Youtube / «Автомобильная Россия»