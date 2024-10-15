Покупаем авто с пробегом онлайн: удобно и выгодно! Но есть особенности

«За рулем» рассказал о новой для АВТОВАЗа схеме продаж б/у авто

АВТОВАЗ и Авто Финанс Банк летом запустили программу онлайн-подбора и онлайн-продаж автомобилей с пробегом – Restart. И хотя к программе причастен конкретный производитель (и его дочерний банк), продают машины практически всех популярных марок.

Лады составляют примерно четверть предложений, а их совокупное число за пару месяцев выросло до 10 тысяч. Выбор обширен – от ВАЗ‑2104 за 130 тысяч рублей до Рейндж Ровера за 3,5 млн. Есть даже Hummer H3.

Уровни развития

Что дает Restart? Прежде всего – цивилизованный подход. Часть выставленных на продажу машин именуются «сертифицированными», проходят полную техническую проверку, предпродажную подготовку и юридически чисты.

Это подкрепляется страховой гарантией трех уровней. Высший уровень Restart Плюс применим только к Ладам не старше пяти лет и с пробегом до 100 тысяч км: страховое покрытие от поломок, по условиям близкое к заводской гарантии, на 12 месяцев/30 тысяч км. С предоставлением техпомощи на дорогах в оговоренных случаях.

Остальные уровни проще – для более возрастных машин до 7 лет/150 тысяч км: гарантия на ключевые узлы и агрегаты. А подробности, к сожалению, можно детально изучить только при заключении договора.

И, само собой, подпрограмма Restart Finance обещает кредит на максимально выгодных условиях и без первоначального взноса. Оформляется он тоже онлайн.

В чем подвох

Выглядит всё это заманчиво. Но первым делом вы обнаружите, что все автомобили продают обыкновенные земные дилеры – сайт Restart лишь выполняет функции агрегатора. Дилеры эти раскиданы по всей стране, и упомянутый Hummer можно посмотреть, пощупать и получить на руки только в Новосибирске.

Польза есть и от этого. Например, не надо обзванивать десяток салонов, чтобы выяснить, где есть в наличии конкретная модель. Достаточно заглянуть на сайт: поиск по марке-модели, цвету, типу кузова и трансмиссии, возрасту, пробегу и цене удобный и работает хорошо. Если лень возиться, можно поручить это менеджеру – по названным условиям он найдет устраивающие вас машины.

Иные признаки, отличающие Restart от других сетевых агрегаторов вторичного рынка, также заключаются в наличии дополнительных услуг. Но страховая гарантия, разумеется, продукт платный. Концептуально близок к обычному постгарантийному обслуживанию, какое предлагали многие работавшие у нас марки. Только по сроку действия ограничен – вариаций на два-три года нет.

АНАЛОГИ Схожие по содержанию программы мы видели и раньше. Например, Land Rover Approved: тщательно проверенные машины не старше 7 лет/150 тысяч км, защита от поломок на 2 года или 60 тысяч км, только оригинальные запчасти и так далее. Сегодня нечто похожее есть у некоторых дилеров. Мультибрендовый Major предлагает программу Plus Expert: постгарантийная поддержка машин, купленных у него с пробегом, – до достижения ими 7 лет или 200 тысяч км. Список элементов, подлежащих бесплатному ремонту или замене, маловат, но касается самых важных агрегатов – двигателя и трансмиссии. И Лады в эту программу тоже входят.

Кому это выгодно

Есть ли повод, чтобы предпочесть Restart прочим вариантам покупки подержанной машины? Да, если речь именно о Ладах не старше семи лет – тех, что подпадают под продленную гарантию от страхового партнера (которую покупать не обязательно). Сертифицированные Лады, судя по всему, исходят от официальных дилеров АВТОВАЗа, будут в хорошем состоянии и с прозрачной историей. Наверное, за это можно немного доплатить.

Приобретение же машин старше семи лет никаких особых преимуществ не дает. А кредитные условия надо сравнивать – не факт, что Restart всегда даст самые выгодные. Хотя могут быть такими в данный момент.

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