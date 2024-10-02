Россияне выбирают Lada Granta — продажи модели с начала года выросли почти на 7%

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Машины отечественного АВТОВАЗа бьют рекорды...

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Машины отечественного АВТОВАЗа бьют рекорды продаж – за 9 месяцев рост почти 40%

Продажи отечественного производителя АВТОВАЗ по итогам сентября текущего года выросли на 14,5% в сравнении с прошлым годом и составили 41,5 тыс. единиц. Такие цифры озвучили в пресс-службе автоконцерна. Отмечается, что рост продаж по отношению к августу составил 8,6%.

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«По итогам сентября в России продано 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 14,5% выше, чем в сентябре прошлого года (и на 8,6% выше, чем в августе 2024 года)», – говорится в сообщении.

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За девять месяцев в период с января по сентябрь 2014 года на рынке России реализовано почти 335 тыс. автомобилей Lada – на 38,1% больше аналогичного периода прошлого года. Лидером продаж стала модель Granta – 17,8 тыс. проданных экземпляров, рост к августу 2024 года составил 6,8%. За 9 месяцев текущего года продажи этой модели выросли на 2,5% и составили 155,7 тыс.

Продажи Lada Vesta выросли по отношению к августу 2024 года на 4,4% и достигли 12 тыс. авто, а за период с января по сентябрь рост почти в четыре раза – до 96,2 тыс. экземпляров.

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Значительный рост продаж показал Lada Largus: всего реализовано 1,8 тыс. универсалов (+74,3%) и 658 фургонов (+41,5%). Кроме того, в сентябре продано 4,4 тыс. экз. Lada Niva Legend (+17%) и 4,3 тыс. Lada Niva Travel (+2,9%). За девять месяцев продажи этих моделей составили 35,1 тыс. (рост 22,9%) и 38 тыс. (рост 11%) соответственно.

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
02.10.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-40