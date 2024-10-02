Россияне выбирают Lada Granta — продажи модели с начала года выросли почти на 7%

Машины отечественного АВТОВАЗа бьют рекорды продаж – за 9 месяцев рост почти 40%

Продажи отечественного производителя АВТОВАЗ по итогам сентября текущего года выросли на 14,5% в сравнении с прошлым годом и составили 41,5 тыс. единиц. Такие цифры озвучили в пресс-службе автоконцерна. Отмечается, что рост продаж по отношению к августу составил 8,6%.

«По итогам сентября в России продано 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 14,5% выше, чем в сентябре прошлого года (и на 8,6% выше, чем в августе 2024 года)», – говорится в сообщении.

За девять месяцев в период с января по сентябрь 2014 года на рынке России реализовано почти 335 тыс. автомобилей Lada – на 38,1% больше аналогичного периода прошлого года. Лидером продаж стала модель Granta – 17,8 тыс. проданных экземпляров, рост к августу 2024 года составил 6,8%. За 9 месяцев текущего года продажи этой модели выросли на 2,5% и составили 155,7 тыс.

Продажи Lada Vesta выросли по отношению к августу 2024 года на 4,4% и достигли 12 тыс. авто, а за период с января по сентябрь рост почти в четыре раза – до 96,2 тыс. экземпляров.

Значительный рост продаж показал Lada Largus: всего реализовано 1,8 тыс. универсалов (+74,3%) и 658 фургонов (+41,5%). Кроме того, в сентябре продано 4,4 тыс. экз. Lada Niva Legend (+17%) и 4,3 тыс. Lada Niva Travel (+2,9%). За девять месяцев продажи этих моделей составили 35,1 тыс. (рост 22,9%) и 38 тыс. (рост 11%) соответственно.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа