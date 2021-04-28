Его нельзя назвать ненадежным. Однако радость от покупки большого и очень комфортного кроссовера может подпортить халатность предыдущих владельцев.

Audi Q7 появился в линейке «колец» в 2005 году. Модель первого поколения заработала хорошую репутацию. Настолько, что ее держали на конвейере десять лет — очень долгий срок для немецкого премиума!

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В 2015-м вышла вторая генерация — уже без могучего дизеля V12. Зато впервые на «семерке» появился 4-цилиндровый двигатель — бензиновый 2.0 турбо. Вошли в гамму бензиновые и дизельные гибриды (в России не продавались), а также заряженные S-версии с моторами V8, бензиновым и дизельным (в России — только с дизелем).

Во «втором» кузове Audi Q7 стоит от 2,65 до 6,5 млн рублей. Львиная доля предложений — дизель 3.0 на 249 л.с. В России новый «ку-седьмой» сейчас можно купить только с этим мотором. Второй по популярности — бензиновый агрегат 3.0 TFSI на 333 силы. В любой версии у кроссовера будет автомат и постоянный полный привод.

Моторы

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Несмотря на схожесть характеристик и одинаковый рабочий объем, дизельный двигатель на Q7 второго поколения не тот же самый, что у предшественника. Он стал менее надежным за счет разного рода «оптимизаций». В частности, проявляется износ муфт распредвалов, что для других дизельных моторов нетипично. После пробега 120–150 тысяч км часто начинает звенеть цепь, требуя замены вместе с натяжителями, — на двигателях прежнего поколения они ходили дольше. Требуют внимания форсунки, которые переливом топлива могут наделать много бед.

Общее правило: Audi Q7 TDI второй генерации более чувствителен к агрессивной езде. Не быстрой и равномерной по пустой магистрали, а именно агрессивной — с постоянными резкими стартами и торможениями. Склонность прежнего владельца к такому ритму может выдать чип-тюнинг. Идея сама по себе сомнительная, так как здоровья мотору не прибавляет, а в сочетании с соответствующей манерой езды — губительная вдвойне. Также компьютерная диагностика покажет, сколько времени машина проехала, например, в спортивном режиме настроек, что тоже косвенно свидетельствует о характере ее эксплуатации.

Возрастной дизель, скорее всего, будет отличаться протечками антифриза и масла. Мест много: прокладка теплообменника, стакан масляного фильтра, задняя крышка, сальники коленвалов и стыка двигателя и коробки передач. Масштабы не всегда такие, чтобы проблема требовала срочного решения. Но если вы страдаете перфекционизмом, суммарные затраты на приведение мотора в сухое состояние могут составить 50–100 тысяч рублей.

Бензиновый двигатель мощностью 333 л.с. — с чугунными гильзами в алюминиевом блоке цилиндров и улучшенным по сравнению с предыдущей итерацией 3.0 TFSI охлаждением. Он стал, в отличие от дизеля, чуть лучше с точки зрения ресурса. Но предложений по нему сравнительно немного, а расплачиваться придется на заправках и транспортным налогом. Так что лучше выбирать мотор на тяжелом топливе.

Турбины обоих двигателей до замены ходят не меньше 150 000 — 200 000 км.

Трансмиссия

Восьмиступенчатый автомат в целом очень надежный. Но на форумах часто можно найти жалобы на «пинки» при смене передач. Корни проблемы лежат не в железе, а в софте: помогает перепрошивка. Хотя, если симптомы проявляются на Q7 с солидным пробегом, дело уже может быть и в износе деталей коробки. Для автомата применима классическая рекомендация: меняйте масло каждые 60 000 — 70 000 км .

У Audi Q7 постоянный полный привод, но без каких-либо чисто внедорожных примочек. А, например, для Туарега второй генерации за доплату можно было получить принудительные межосевую и заднюю межколесную блокировки и понижающий ряд.

Проблем трансмиссия обычно не доставляет — если, конечно, кто-то из прошлых владельцев не эксплуатировал машину как настоящий внедорожник. Пробуксовки и нарушение теплообмена агрегатов из-за налипшей грязи сильно сокращают ресурс узлов. В таком случае вмешательство может потребоваться на достаточно ранних пробегах — до 150 000 км.

Ходовая часть и тормоза

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В отличие от того же Туарега, пружинную подвеску на Audi Q7 не найти. Однако пневматики бояться не стоит — концерн VAG сделал ее очень надежной на всех машинах. Баллоны укрыты чехлами и ходят сотни тысяч километров. Но если что — есть недорогие неоригинальные альтернативы с хорошим ресурсом. Если долго не заниматься ремонтом, перетрудившийся на постоянных подкачках воздуха компрессор попросится на замену. До этого лучше не доводить: проблема выявляется визуально по проседающей на стоянке подвеске, а при покупке — электронной диагностикой.

Кузов и салон

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Премиальные материалы себя оправдывают: интерьер Audi Q7 долго остается в первозданном виде. Хотя, увы, «сверчки» теперь не редкость даже в премиум-сегменте. Справедливости ради отметим, что завод виноват в этом не всегда — скорее можно пенять на частичную разборку салона в прошлом. Поводы для этого могли быть разные: шумоизоляция, тюнинг, гарантийные замены деталей.

К качеству окраски претензий нет, а вот хром может помутнеть.

Любопытная деталь: как утверждают эксперты, для цифровой комбинации приборов пока не придумано способов скрутить пробег. Но продавцы могут пойти на хитрость, заменив ее целиком на ту, в которой показания будут поменьше. Или на более простую классическую, в которую уже можно влезть. Машина будет выглядеть менее навороченной, зато пробег окажется «правильным».

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При выборе Q7 с обычной комбинацией приборов проверяйте дополнительно комплектацию по VIN-коду. Если в оригинале стояла «цифра», это повод задуматься.

Из опций чаще всего страдает бесключевой доступ. Внешние дверные ручки теряют герметичность, и отсюда проблемы в работе. Так что, возможно, не стоит гнаться за сильно навороченными экземплярами. Особенно, если не собираетесь страховать автомобиль по каско. Ведь после легкого удара передком можно попасть и на миллион рублей: одна матричная LED-фара стоит от 220 тысяч рублей, установленный в бампере блок управления адаптивным «круизом» — чуть меньше 200 тысяч… Конечно, есть и разборки, но и там хорошие фары даром не отдают (от 60–70 тысяч рублей за экземпляры с повреждениями).

Резюме

Audi Q7 второго поколения нельзя брать без качественной всесторонней диагностики. Лучше нанять для этого профи и избегать мест, где не дают полноценно изучить машину. Масса проблем при поверхностном осмотре может не выявиться. В целом не провальный по надежности, автомобиль, тем не менее, может потребовать 100–200 тысяч рублей на текущий ремонт.

Мнение эксперта

— Audi Q7 на вторичном рынке считается довольно беспроблемным, но все же имеет ряд нюансов. Если в автомобиле есть панорамная крыша — проверьте ее на функциональность и наличие протечек. Пневмобаллоны в подвеске нуждаются в особом уходе.

В салоне о реальном возрасте автомобиля свидетельствует износ руля, педалей и сидений. При большом пробеге важно проверить работоспособность климат-контроля.

По моторам есть нарекания к бензиновым версиям по части не самой надежной цепи ГРМ и склонности к расходу масла.

Если цена на машину ниже средней по рынку, тому наверняка есть причины: проблемы с документами, серьезная техническая неисправность, ограничения при постановке на учет и так далее. Мы рекомендуем проверять историю автомобилей на таких сервисах, как наш, который соберет из открытых источников и у партнеров сведения с детальным перечислением ремонтных работ, участии в ДТП и наличии залоговых или судебных ограничений.

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Фото: Audi и «За рулем»