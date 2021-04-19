Покупаем машину с пробегом: 8 обязательных шагов

Риск-то велик: можно нарваться и на уставшую машину «из-под такси», и на криминальную с перебитыми номерами.

Шаг 1. Осознанный выбор

Для начала убедитесь, что бюджет на покупку равен средней рыночной цене приглянувшейся машины, сравнив предложения на популярных площадках по продаже б/у автомобилей.

Погуглите, где на выбранной модели находятся маркировочные обозначения (VIN, дублирующие таблички, номер двигателя).

Воспользуйтесь поиском/фильтрами на вышеупомянутых сайтах. Ищите частные объявления или предложения трейд-ин от дилеров.

Шаг 2. Идентификация

Очень важный момент — проверка юридической чистоты автомобиля. Ее нужно сделать обязательно, если не хотите нарваться на серьезные неприятности — вплоть до потери купленной машины.

Мнение эксперта

Дмитрий Пряжонов, эксперт в области маркировочных обозначений

Разбейте проверку юридической чистоты на этапы!

Перед встречей с продавцом:

— Проверьте автоисторию (это можно сделать на сайтах ГИБДД, Автокод, Автотека, Реестр залогов — это госресурс). Чтобы проверить, не «кредитная» ли машина, нужно знать VIN.

При осмотре:

— Проверьте, одинаков ли VIN-номер на автомобиле, документах на него и отчете.

— Посмотрите, вписан ли продавец в ПТС.

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— Проверьте (насколько позволяют знания и навыки) «качество» и подлинность документов и маркировки на автомобиле, в том числе VIN в электронном блоке управления ЭБУ. Для проверки VIN в ЭБУ новичку будет достаточно самого дешевого тестера ELM327 (цена от 500 рублей) и любой бесплатной программы расшифровки VIN-номера. Например — Torque, Open Diag, MotorData. Помогут также ресурсы Эмекс (доступен без регистрации) и Экзист (потребует регистрации).

Это нужно, во-первых, для установления даты производства автомобиля и проверки, соответствуют ли ей маркировки отдельных комплектующих (фары, стекла, ремни безопасности, проводка).

Во-вторых, расшифровка VIN понадобится, чтобы сравнить фактическую комплектацию автомобиля с заложенной производителем. Например, не бывает модели Ford Focus (второго поколения) в таком сочетании 1.8+АКП. С таким мотором шла только механика!

Если эти шаги успешно пройдены, можно переходить к следующим этапам проверки.

Шаг 3. Проверка состояния кузова

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Чтобы понять, были ли вторичные окрасы, ремонты, замены элементов, обратите внимание на:

зазоры кузовных элементов;

цвет и тон кузова;

дату производства фар, стекол, ремней безопасности и других комплектующих;

крепеж съемных кузовных элементов, наличие и оригинальность герметика, сварку в местах соединения панелей кузова;

дверные уплотнители и прочие резинки (при некачественном ремонте на них можно увидеть опыл краски).

Кроме того, нелишне будет проверить толщину слоя лакокрасочного покрытия кузова. В том числе и на порогах и проемах дверей.

Шаг 4. Осмотр подкапотного пространства

Оцените уровни всех технических жидкостей, наличие течей, запотеваний.

Шаг 5. Проверка электрики

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Имеется в виду то, что можно проверить «методом тыка»: работают ли лампы, подогревы, стеклоподъемники, кондиционер, стеклоочистители.

Шаг 6. Компьютерная диагностика

Нужен опрос ЭБУ, чтобы оценить работоспособность датчиков, исправность исполнительных механизмов, попробовать найти следы реального пробега. Для новичков подойдет простой в использовании тестер ELM327. Надо, в частности, удостовериться, что контрольная лампа индикации исправности системы SRS (подушки безопасности, преднатяжители ремней) проходит самодиагностику, то есть загорается и гаснет.

Шаг 7. Тест-драйв

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Хорошо бы оценить разгонную динамику, работу тормозов и подвески, наличие посторонних звуки. При этом необязательно сидеть за рулем: пусть вас покатает продавец.

Шаг 8. Договор купли-продажи

Он должен быть оформлен правильно. Образец можно посмотреть, например, здесь.

Желаем удачной покупки!

Фото на заставке: depositphotos