Touareg с пробегом: собрали все минусы (они не критичны)

Важно: от машин с чип-тюнингом лучше воздержаться.

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Touareg стал первым кроссовером марки Volkswagen: он вышел в 2002 году, когда мода на подобные машины только формировалась. Несмотря на небезупречную надежность, первое поколение оказалось очень популярным в России. Машины покупали у дилеров, а подержанные ввозили и из Европы, и из США.

Вторая генерация пришла в 2010 году и тоже оказалась весьма уважаемой на рынке. Ограничивала ее популярность только цена. Впрочем, на вторичке она тоже не дешева.

Дорестайлинговые Туареги во «втором» кузове стоят от миллиона до двух с половиной. Цены на обновленные внедорожники (от 2014 года выпуска) стартуют с 1,8 млн рублей и доходят до 3,9 млн.

Ассортимент неплох: около 700 предложений, но в нем следует разобраться. Львиная доля машин на рынке — «доналоговые». Это дизель 3.0 и бензиновый атмосферник 3.6, оба шестицилиндровые. Выше 250 сил представлены те же бензиновые агрегаты 3.6 (в ранних выпусках Volkswagen еще не дефорсировал их — было 280 л.с.) и дизели 4.1 V8 на 340 «лошадей».

МОТОРЫ

Большая часть предложений по Туарегам — с дизелем 3.0 V6. В стоке он выдает 204 или 245 л.с. От машин с чип-тюнингом лучше держаться подальше . Вряд ли владелец делал его просто так: либо гонял, либо тягал прицеп. И то, и другое здоровья машине не добавляет. К тому же неизвестно, кто и какую программу залил в двигатель. Удаленные сажевый фильтр и система рециркуляции отработавших газов не криминальный недостаток (будем честны: в России большинству пока плевать на экологию). Но нужно, чтобы после этого электронику перепрошили под работу без этих систем.

Течь сальника между двигателем и коробкой передач — бич Туарегов. Она есть практически на всех машинах. Копеечная деталь меняется дорого и сложно: нужно снимать автомат. Так что пока проблема не станет критической, можно и не обращать внимания. А вот форсунки потребуют вложений без отлагательств. Профи советуют не ремонтировать их (надолго не хватит), а разориться на новые. Счет за все шесть уйдет за 150–200 тысяч рублей, так что вдумчивая диагностика обязательна. ТНВД, бывало, хандрил на первых выпусках, но потом проблема была решена заводом.

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Турбина до замены пройдет не меньше 150 000, а то и 200 000 километров. После пробега в 100 000 важно следить за состоянием впускного и выпускного трактов: они начинают покрываться нагаром. Дизель 4.1 V8, в целом, более живучий, но еще более чувствительный к всевозможным «чипам».

Редкий ныне зверь — бензиновый атмосферник 3.6 — обладает высокой надежностью. Особых проблем за ним не замечено, за что он и ценится на вторичке. Только помните, что по расходу топлива он прожорливее дизеля в полтора-два раза. И отсутствие наддува — не повод лить АИ-92! Мотор этого не простит, так что как минимум АИ-95. Если невнимательно смотреть документы при покупке, рискуете попасть и на огромный транспортный налог, взяв «полносильную» версию на 280 л.с.

Цепь должна отходить не меньше 150 000 км. Стоит уделить внимание форсункам и ТНВД. Но, опять же, проблем с ними не столько, как на дизеле.

ТРАНСМИССИЯ

Восьмиступенчатый автомат, который ставился на все версии Туарегов второго поколения, вынослив и надежен. Иногда, еще на свежих машинах, он начинал «пинаться» при смене передач. Обычно помогала перепрошивка. На возрастном агрегате лучше при таких симптомах как минимум поменять масло (рекомендация стандартная — каждые 60 000 км). Возможно, дойдет и до замены гидроблока.

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Полный привод на модели был двух типов: «кроссоверный» с самоблокирующимся дифференциалом по центру или «внедорожный» 4XMotion с принудительными блокировками по центру и на задней оси, и даже с понижающим рядом. Второй вариант брали единицы, вероятность найти его крайне мала. А первый живуч, хотя для пущей надежности рекомендуется менять масло в его узлах с той же периодичностью, что в автомате.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ТОРМОЗА

Пружинную подвеску на Volkswagen Touareg 2010–2018 годов ставили только в базовых комплектациях. Она не столь комфортна, как «пневма», зато проблем гарантированно не доставит. Ее заводские компоненты ходят по 150 000 км.

Фольксвагеновская пневмоподвеска — одна из самых живучих в автомобильном мире. Баллоны спрятаны в чехлы и даже на возрастных внедорожниках нередко стоят родные детали. Если все же прохудятся, хватает сравнительно недорогого неоригинала. И да, подушки меняются отдельно от амортизаторов. О счетах на сотни тысяч рублей речь уже не идет — даже с поправкой на нынешние курсы валют. Долгое игнорирование проблем с герметичностью системы приведет к тому, что от постоянной подкачки захандрит компрессор, а это уже вложения подороже, но в пределах 100 000 рублей.

Тормоза вели себя любопытно: задние любили скрипеть, причем исключительно при движении задним ходом. Проблему решил сам Volkswagen. В остальном придраться не к чему.

КУЗОВ И САЛОН

Окраска Volkswagen Touareg хорошо противостоит российским негативным реалиям. Явная ржавчина — повод заподозрить аварию и «колхозный» ремонт. А вот к хрому сильно не придирайтесь: он мутнеет, и ничего тут не поделаешь. Протирайте почаще химией.

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Салон выполнен из качественных материалов. Но, увы, век маркетинга его не пощадил. И скрипы бывают, и кожа на сиденьях порой затирается раньше, чем того ожидаешь от «немца». Но, справедливости ради, последнее случается только при полном отсутствии ухода.

Обилие наворотов, как и на любой другой машине, сопровождается электронными глюками. Чем больше опций — тем больше проблем с возрастом. Чаще всего на форумах упоминают отказывающую систему бесключевого доступа. Многие дефекты уходят после разборки и чистки блоков и клавиш. Попутно их нелишне дополнительно уплотнить во избежание аналогичных бед в дальнейшем. А в качестве профилактики следите за сухостью салона и подкапотного пространства: влага — враг!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Volkswagen Touareg второго поколения создан на мощной платформе с независимой пружинной подвеской и современными тормозами с меньшим диаметром дисков. Такой механизм обеспечивает устойчивость автомобиля на дороге. По результатам краш-тестов эксперты дали положительную оценку модели.

Однако иногда владельцы говорят о посредственной плавности хода. Некоторые отмечают недостаточную шумоизоляцию и не до конца продуманную конструкцию передней панели.

Во втором поколении Volkswagen Touareg производители увеличили мощность автомобиля, уменьшив расход топлива. Даже начальный двигатель мощностью 204 л.с. разгоняет кроссовер до 100 км/ч всего за 8,5 секунды.

Мнение Андрея Боложинского, специалиста по обучению компании «Авто Алеа», высказанное им еще в адрес Туарега первого поколения, в полной мере актуально и для второго:

— Volkswagen Touareg — автомобиль, прекрасно сбалансированный по всем основным качествам. Он отлично подходит как для ежедневных комфортных поездок по городу, так и для «грязевых ванн» по выходным. Однако надо понимать, что жесткая эксплуатация неизменно обернется расходами на ремонт, порой достаточно существенными. Главное — не пожалеть денег на диагностику понравившегося экземпляра. Деньги, потраченные на полноценную проверку, вернутся сторицей.

***

По сегодняшним меркам Volkswagen Touareg второго поколения — не худший экземпляр. Двигатели слабы по периферии, но основным своим железом крепки и ходят по 200–500 тысяч километров. Нет критичных недостатков в АКП, подвеске и рулевом управлении. Только помните, что эта модель стоит одним шагом в премиуме и полна сложных технических решений. Внезапная необходимость вложить до 100 000 рублей не должна пугать, если вы решите связаться с этой машиной.

Фото: Volkswagen