Hyundai Creta на вторичке - 3 (главных) проблемы, о которых нужно знать

Рассыпающийся нейтрализатор, поломки полноприводной трансмиссии, быстро ржавеющие детали кузова - на эти особенности стоит обратить внимание тому, кто присматривает себе корейский кроссовер на вторичке.

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Впервые Hyundai Creta был представлен в 2014 году на Шанхайском автосалоне под именем ix25. А до России этот кроссовер добрался только летом 2016-го. Компактный SUV поставили на конвейер питерского завода, где прежде делали только Hyundai Solaris и Kia Rio. Поэтому все Креты — строго российской сборки и имеют ряд отличий от китайской версии.

Hyundai Cretа

Годы выпуска — 2016–2021

Цены — от 985 000 до 2 100 000 рублей

Моторы: дорогие свечи и проблемный нейтрализатор

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Чаще всего под капотом Креты оказываются перенастроенные для российской версии 2-литровые G4NА серии Nu. И аккумулятор большей емкости — поэтому кроссовер без проблем заводится при —30°С.

Однако агрегат G4NA успел заслужить недобрую славу по ряду причин — от тонких поршневых колец до недостаточной эффективности маслонасоса. На тонкостенных чугунных гильзах легко могут появляться царапины. Поэтому любой походивший мотор этой серии перед покупкой следует обязательно проверять эндоскопом.

Правда, в случае с Кретой это перестраховка. Здесь стоят масляные форсунки, которые улучшают смазку деталей и снижают термонагруженность поршня.

На двух моторах — 1,6 л, и 2,0 л — стоит цепной привод ГРМ. И он потребует внимания к цепи и натяжителю после 150 тысяч км.

Но есть другая проблема: этому мотору положены дорогие свечи с платиновыми электродами. Согласно сервисной книжке, они должны служить до 120 000 км, но на практике пропуски зажигания начинаются еще раньше.

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У атмосферников 1.6 и 2.0 каталитические нейтрализаторы стоят вплотную к выпускному коллектору в угоду экологии. Частые пропуски зажигания, низкосортный бензин и непростые условия эксплуатации приводят к тому, что к концу гарантийного срока раскрошившиеся соты нейтрализатора начинают попадать в цилиндры, оставляя задиры. Самый правильный выход — гильзовка без непомерных затрат и с гарантированным результатом.

Еще одно больное место моторов — цепной привод ГРМ. После 150 000 пройденных километров нужно следить и за износом цепи, и за состоянием натяжителя. Иначе цепь может перескочить на шестерне — и встреча поршней с клапанами гарантирована.

Коробки передач: без доводчика сцепления надежней

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Обе коробки передач,и механическая, и автоматическая, — 6-ступенчатые. Базовая «механика» считается весьма крепкой. Однако первые партии машин часто подводило сцепление. У одних шумел выжимной подшипник, у других горели ведомые диски.

Еще здесь стоит клапан задержки сцепления, который призван нивелировать последствия резко брошенной педали, плавно подводя ведомый диск. Поэтому офф-роуда на Крете лучше избегать: поиграть сцеплением и выбраться из грязи не получится. Ну или просто удалить этот доводчик, как делают многие.

Автоматическая коробка требует проверки чистоты масла каждые 30–40 тысяч км, а каждые 60 тысяч км — замены рабочей жидкости. К пробегу под 200 000 км нужно быть готовым к замене сальников и прокладок, а любителям бездорожья и агрессивного стиля вождения — еще и к ремонту блокировки гидротрансформатора.

Автомат Крете достался хороший — надежная 6-ступенчатая гидромеханика собственной разработки корейского концерна. Но и она не любит жесткого офф-роуда и агрессивного вождения. И в этом случае к 200 000 км попросит ремонта блокировки гидротрансформатора.

Полный привод: коварная коррозия

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Полный привод реализован через многодисковую муфту с принудительной блокировкой производства Magna. Изначально он предназначался для более крупного Туссана, поэтому Creta способна довольно долго буксовать всеми четырьмя колесами без угрозы перегрева.

Попутно систему полного привода AWD Dynamax избавили от водобоязни, и муфту больше не заливает водой. Однако никто не застрахован от запотевания межосевой муфты и подтекания сальников — внимательно нужно следить за целостностью уплотнений, иначе можно остаться без масла.

Запотевание межосевой муфты и подтекание сальника привода заднего левого колеса — не самая распространенная проблема на Крете. Но именно это произошло с редакционной машиной.

На шлицах промежуточного вала («удлинителя»), который соединяет угловой редуктор и правый привод, зачастую появляется ржавчина. Причина — посредственная обработка металла, недостаточное количество смазки и слабый сальник правого привода, через который влага и грязь попадают внутрь.

Через 5–6 лет шлицы запросто срезает, притом везде — и на валу, и на приводе, и в редукторе. Поэтому каждые 40–50 тысяч пробега рекомендуется обращаться в сервис для профилактики коррозии. Процедура очистки и смазки всех соединений занимает пару часов и стоит не меньше 5 тысяч рублей.

Шлицы промежуточного вала быстро ржавеют. Если не следить, их может срезать еще до достижения первой сотни тысяч км на одометре.

Подвеска: неоригинальные амортизаторы крепче

Спереди стоят стойки McPherson, а сзади (в зависимости от типа привода) — либо полузависимая балка, либо многорычажка. Но последняя полагается только полноприводным версиям. Задние амортизаторы ходят по 80 тысяч км, а передние — по 100. Вместо штатных лучше ставить аналоги — они крепче.

После первой сотни тысяч км потребуют замены крепления стабилизатора и рулевые наконечники, следом — шаровые и сайлентблоки. В случае постоянной внегородской эксплуатации масштабная ревизия передней подвески рекомендуется каждые 120–150 тысяч км пробега. Очередь задней подойдет ближе к 200 тысячам км.

Подвеска Hyundai Creta считается крепкой и некапризной. Но после 100 тысяч км пробега могут потребовать замены шаровые опоры, а за ними и сайлентблоки.

Внимание на шиномонтаже! Общеизвестная беда на Кретах и Солярисах при смене резины — сорванные колесные шпильки. Деталь копеечная, но при неудачном раскладе процесс снятия колеса может растянуться на часы. Мастера в сервисе лучше предупредить заранее и напомнить про динамометрический ключ и усилие от 110 до 130 Н.м.

Кузов: неоцинкованные детали и слабое ЛКП

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Лакокрасочное покрытие кроссовера в целом нормальное. Но не прощает двух вещей — полного отсутствия внимания и гиперухода. Царапины и сколы на кузове появляются быстро и не менее охотно «цветут».

До 15 декабря 2016 года на Крету ставили дверь багажника из неоцинкованной стали. В результате по ней мгновенно расползалась коррозия. Проблему решали гарантийной перекраской детали.

Рулевое управление: электричество надежней

Базовые версии кроссовера оснащались гидроусилителем руля — таким же, как на Солярисах. Старшим комплектациям положен более современный и надежный ЭУР с переменным усилием: на малых скоростях руль вращается легко, но к 80 км/ч наливается тяжестью.

А запаска — лучше!

Объем багажного отделения по кроссоверным меркам невелик: всего 400 л. Зато под полом хранится полноразмерная запаска, а не докатка. В дополнение к ней имеется крепкий пластиковый органайзер для инструмента и всякой мелочи.

Берем — не берем?

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Creta для владельцев оказалась очень удачным вложением средств. В условиях нынешнего дефицита автомобилей подержанные кроссоверы легко продаются за ту же цену, за какую и были куплены новыми в салонах несколько лет назад.

И это справедливо: никаких серьезных проблем с кроссовером не возникает. А требовательность к обслуживанию — скорее правило, чем исключение. Но существует и не иллюзорная опасность напороться на бывшее такси или каршеринг. Так что покупайте, но при этом тщательно проверяйте историю машины.

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