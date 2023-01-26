Назван китайский кроссовер, которому трудно найти альтернативу

Год назад Haval F7 прошел легкий рестайлинг: чуть-чуть изменилась внешность, появились новые опции. Но не только поэтому вырос интерес к этому автомобилю.

По итогам года Haval F7 занял 18-е место в зачете моделей (по данным АЕБ, в России продано 7440 машин без учета F7x). Неплохо, но еще больше впечатляют успехи под конец года. В последние месяцы модель уверенно держалась в десятке лучших, а в ноябре и вовсе вошла в топ-5.

Нет альтернативы?

Конкурентов по соотношению габаритов и цены у Хавейла F7 действительно не наблюдается. Раньше из некитайских марок сравнимо стоили легковушки D-класса — теперь они серьезно дороже. Конкурируют по ценам еще не распроданные «корейцы» из сегмента С.

Нет соперников и среди земляков. У кросс-купе F7x в конкуренты можно было записать Geely Tugella. Но эта модель существенно мощнее и дороже. А Omoda C5 при той же цене — заметно меньше.

Для кроссовера F7 схожий расклад. Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro компактнее, но не дешевле. Chery Tiggo 8 близок по всем параметрам, только бедно оснащен. А богато оборудованные Tiggo 8 с приставками Pro и Pro Max стоят заметно дороже.

Хотя спереди изменилась вся навеска, в глаза больше всего бросается решетка радиатора сложной формы. Из доработок под капотом — только увеличенный до 4,5 л бачок стеклоомывателя.

Пока можно сэкономить

Прошлой весной цены на Хавейлы (как, впрочем, на все машины) взлетели до небес. Однако потом в течение года кроссоверы тульской сборки стали дешеветь. К концу 2022-го Haval F7 стоил, по официальному прайсу, 2,15–2,3 млн рублей (1,5 л, 150 л.с., передний привод), 2,45–2,65 млн (1,5 л, 150 л.с., полный привод) и 2,65–3,05 млн (2,0 л, 190 л.с., полный привод).

Кросс-купе с идентичным оснащением дороже на 100 тысяч рублей (2,25–3,15 млн). Другие китайские кроссоверы дешевле, только если классом ниже. Про европейские, корейские и японские и говорить нечего: за такие деньги и с таким же оснащением — не рассчитывайте.

Если присматриваетесь к этой модели — поторопитесь с покупкой. В уже опубликованных прайс-листах на машины 2023 года выпуска все версии подорожали на 150 тысяч рублей. Новый диапазон цен — от 2,3 до 3,3 млн рублей.

Кстати, Jolion прибавил всего 50 тысяч рублей, Dargo — те же 150 тысяч, на Н9 цена пока неизменна.

Что изменили, что забыли

Материалы по теме Что не так с этим китайским кроссовером? 7 претензий от владельцев

Средненькая шумоизоляции, высокий расход бензина (справедливо для обоих моторов), не самое логичное управление микроклиматом, огрехи в настройке ходовой части и электронных ассистентов. Не самый маленький перечень недоработок, которые остались после рестайлинга. Хотя со всем можно смириться — кто-то даже внимания не обратит.

Внешность машины почти не изменилась, зато стало больше опций. «Семерке» добавили двухзонный климат-контроль, вентиляцию кресла водителя и обогрев ветрового стекла по всей площади.

Вырос до достойных 12,3 дюйма экран медиасистемы. Сменила дизайн и прибавила в диагонали до тех же 12,3 дюйма цифровая комбинация приборов.

В цветовой гамме появился броский красный «металлик», а салон теперь может быть не только уныло-черным, но и синим или черно-красным.

Редкий для «китайцев» на нашем рынке случай: есть возможность получить разноцветный и небанальный интерьер.

А как в эксплуатации?

Haval F7 у нас продается почти четыре года. Большие пробеги накатали немногие машины. Но пока серьезных нареканий к китайскому сочетанию «турбомотор плюс робот» нет (разве что высокий расход бензина).

С прошлого года «семерки» начали появляться в такси — вот настоящий тест на надежность. Если какие-то типичные неисправности не вылезли у владельцев-частников, при такой интенсивной эксплуатации слабые места точно проявятся.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» — 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Рестайлинг тоже идет в зачет. Поэтому кроссовер Haval F7 вместе с кросс-версией Haval F7х — в числе номинантов.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.